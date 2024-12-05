Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Треба захищатись": Зеленський підписав указ про санкції проти влади Грузії

Марія Николишин
5 грудня 2024, 10:11
453
Президент закликав Європу, Америку та інші країни діяти так само.
'Треба захищатись': Зеленський підписав указ про санкції проти влади Грузії
Санкції проти влади Грузії / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

  • Зеленський підписав указ про санкції проти влади Грузії
  • Йдеться про ту владу, яка здає країну Путіну
  • Президент закликав світ також діяти принципово

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції проти тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає країну Путіну. Про це він повідомив в Telegram.

За його словами, в міжнародних справах так буває: "якщо вчасно не відреагувати або якщо відреагувати непринципово, то далі – втрачені десятиліття і країни, позбавлені свободи".

відео дня

"Це санкції проти тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає Грузію Путіну", - підкреслив він.

Зеленський також наголосив, що не можна втратити нікого в цьому регіоні: ані Грузію, ані Молдову, ані Україну.

"Разом треба захищатись проти Москви. Ми закликаємо Європу, Америку, всіх у світі діяти так само – діяти принципово", - підкреслив президент.

Варто зауважити, що санкції застосовано проти засновника партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі та його 19 спільників.

Зеленський про санкції проти влади Грузії - відео:

'Треба захищатись': Зеленський підписав указ про санкції проти влади Грузії

Протести в Грузії - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 27 жовтня проросійська правляча партія "Грузинська мрія" набирала 54% голосів на виборах у Грузії. Незалежні спостерігачі заявили про "масштабні спроби залякування і підкупу" громадян.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори та закликала громадян до протесту. Вона наголосила, що парламентські вибори були "тотально сфальсифіковані", і вона, як незалежна інституція, не визнає ці вибори.

28 листопада, прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що країна відмовляється від переговорів про вступ до ЄС до 2028 року. Після цього в Тбілісі розпочалися масові стихійні протести.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що дії уряду є "конституційним переворотом" і фактично спрямовані на зміну зовнішньополітичного курсу країни з Європи на Росію.

Читайте також:

Парламентські вибори в Грузії 2024

Парламентські вибори у Грузії провели 26 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія.

У день виборів зафіксували низку порушень. Зокрема, у Марнеулі було закрито виборчу дільницю через опубліковане звідти відео вкидання бюлетенів. На оператора, коли той зняв процес вкидання, було здійснено напад. Центральна виборча комісія заявила, що по цьому випадку відкрито кримінальну справу, а всі голоси з дільниці вважатимуться недійсними.

Після нападу прихильників Грузинської мрії на офіси Єдиного національного руху, двох людей було госпіталізовано. Загалом, спостерігачі на виборах по всій країні заявляли про випадки залякування виборців та вкидання бюлетенів.

Згодом Бідзіна Іванішвілі заявив про перемогу від імені Грузинської мрії, а Тіна Бокучава, голова Єдиного національного руху, звинуватила ЦВК та Іванішвілі у тому, що ті сфальсифікували вибори, та додала, що опозиція "боротиметься, як ніколи раніше, аби відвоювати своє європейське майбутнє". Ніка Гварамія з коаліції Ахалі назвав виборчий процес "конституційним переворотом".

Зрештою грузинська опозиція вимагає провести повторні парламентські вибори, а в Тбілісі відбувся великий мітинг, на якому також виступила президент країни Саломе Зурабішвілі та пообіцяла, що "ніхто не зможе вкрасти європейське майбутнє Грузії".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції Володимир Зеленський новини Грузії
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Трамп має змусити Путіна здригнутися": як перемогти на переговорах із РФ - ЗМІ

"Трамп має змусити Путіна здригнутися": як перемогти на переговорах із РФ - ЗМІ

10:43Світ
"Треба захищатись": Зеленський підписав указ про санкції проти влади Грузії

"Треба захищатись": Зеленський підписав указ про санкції проти влади Грузії

10:11Україна
Україна готова до миру: перші деталі переговорів з командою Трампа - WSJ

Україна готова до миру: перші деталі переговорів з командою Трампа - WSJ

09:07Україна
Реклама

Популярне

Більше
Рада дозволила конфіскацію автомобілів: за які порушення можна лишитися без коліс

Рада дозволила конфіскацію автомобілів: за які порушення можна лишитися без коліс

За скільки часу виходить алкоголь з організму: цифри відверто дивують

За скільки часу виходить алкоголь з організму: цифри відверто дивують

Що не так на картинці: потрібно знайти помилку всього за 5 секунд

Що не так на картинці: потрібно знайти помилку всього за 5 секунд

В Україні хочуть запровадити новий дорожній знак: що він означає

В Україні хочуть запровадити новий дорожній знак: що він означає

Для чого господині кладуть губки у відсік пральної машини: цікавий лайфхак

Для чого господині кладуть губки у відсік пральної машини: цікавий лайфхак

Останні новини

10:43

"Трамп має змусити Путіна здригнутися": як перемогти на переговорах із РФ - ЗМІ

10:43

Ставлять потреби інших вище за власні: 4 найскромніші знаки зодіаку

10:35

"Ша", "Ша": військово-політичний оглядач істерично накричав на ведучу в прямому ефіріВідео

10:20

Окупанти тонуть, намагаючись висадитися на островах Дніпра біля Херсона - АТЕШ

10:11

"Треба захищатись": Зеленський підписав указ про санкції проти влади ГрузіїВідео

Почнуть миритися з Кім Чен Ином та віддалятися від США: Віталій Кулик - про наслідки кризи у Південній КореїПочнуть миритися з Кім Чен Ином та віддалятися від США: Віталій Кулик - про наслідки кризи у Південній Кореї
09:38

Вже в 2,7 раза дорожче: в Україні різко "стрибнула" ціна на популярний овоч

09:25

Гороскоп на завтра 6 грудня: Ракам - вражаючий успіх, Левам - здійснення бажань

09:22

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 5 грудня (оновлюється)

09:09

Нас обманюють: як насправді роблять міні-морквуВідео

Реклама
09:07

Україна готова до миру: перші деталі переговорів з командою Трампа - WSJ

08:55

Карта Deep State онлайн за 5 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:46

За тиждень після удару "Орешником" Герасимов телефонував топ-військовому США - NYT

08:21

ЗСУ деокупували важливе селище на Донеччині, але ворог наступає далі - DeepState

08:10

1 000 гривень і трохи елементарної математикиПогляд

08:00

Подаруй дитині казку: у Києві відкривається святкова "Резиденція Санти"

07:47

У Києві та низці областей оголосили тривогу: куди летять ракети

07:10

Чим відрізняються 2 картинки із закоханою парою: тільки генії помітять приховані деталі

06:56

Єрмак у США зустрівся з радниками Трампа - Reuters

06:10

Пас от товарища Си комраду ДональдуПогляд

06:00

Буря затягується: скоро Україну атакує нова магнітна буря

Реклама
05:30

Підтримка в обмін на доступ до копалин: чи будуть США інвестувати в Україну - Клочок

04:33

Місце має значення: куди категорично не можна ставити новорічну ялинку - астролог

03:36

ЗСУ знищили плацдарм РФ на Харківщині: ворог створює нову загрозу - Попович

03:00

Як зробити ялинку пишнішою: дивовижний лайфхак "підірвав" мережуВідео

02:41

"Є ілюзія": Литва видала важливу заяву про закінчення війни в Україні

02:38

Ефект максимальний: для чого досвідчені господині натирають яйця лимоном

02:00

Не відірвати очей: які ТОП-3 знаки зодіаку втілюють дух справжньої рок-зірки

01:35

Переговори стартують найближчим часом: НАТО має кілька варіантів кінця війни - ЗМІ

01:30

Сара Фергюсон без макіяжу "засвітилася" на домашніх фото з різдвяним вайбом

00:28

Росіян перетворили на "вінегрет": ЗСУ звільнили село на Донеччині - DeepState

04 грудня, середа
23:58

Ситуація важка: росіяни увійшли важливий населений пункт перед Покровськом

23:32

Уряд Франції відправили у відставку: що стало каменем спотикання - Le Figaro

23:27

Смерть у королівській родині: померла сестра Карла XVI Густава принцеса Біргітта

22:38

"Росія буде піднімати ставки": у Зеленського назвали головні цілі Кремля у війні

22:24

Україна може втратити підтримку Південної Кореї: експерт розкрив загрозиВідео

22:24

Скандальні учасники з Чорногорії відмовилися від участі в Євробаченні-2025

22:04

Відомі наміри РФ на найближчий час: як можуть змінитися глобальні обставиниВідео

22:00

План Трампа, удари по РФ та "важкі рішення": головні новини України (дайджест)

21:52

Басков - краще для доньки: скандальна Волочкова зробила дивний вибір

21:13

Працювати або додому: Шольц зробив несподівану заяву про українців у Німеччині

Реклама
21:09

"Прокинулася - і все": Ксенія Мішина з хворим виглядом повідомила про проблеми

21:04

"Я почуваюся щасливішою": як війна змінила життя Дімопулос

20:59

"Шахедів" буде ще більше: РФ змінює тактику обстрілів України - експерт

20:52

Чиновниця Мінекономіки Ярослава Максименко веде бізнес з підозрюваними у державній зраді - ЗМІ

20:30

Є постраждалі та руйнування: Кадиров визнав атаку на полк спецназу у Грозному

20:22

Результат жахнув: жінка показала, що буде якщо помити штучну новорічну ялинкуВідео

20:14

Більшість водіїв забувають: без яких речей не можна сідати за кермо авто

19:54

"Час закінчувати війну": Келлог розкрив нові деталі зустрічі Зеленського і Трампа

19:44

Ахеджакова закінчила виступ фразою: "Слава Україні" і довела до істерики РФВідео

19:32

Будуть опади та туман: названа дата потепління в Україні

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти