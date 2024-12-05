'Треба захищатись': Зеленський підписав указ про санкції проти влади Грузії

Президент закликав Європу, Америку та інші країни діяти так само.

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Санкції проти влади Грузії / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Зеленський підписав указ про санкції проти влади Грузії

Йдеться про ту владу, яка здає країну Путіну

Президент закликав світ також діяти принципово

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції проти тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає країну Путіну. Про це він повідомив в Telegram.

За його словами, в міжнародних справах так буває: "якщо вчасно не відреагувати або якщо відреагувати непринципово, то далі – втрачені десятиліття і країни, позбавлені свободи".

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"Це санкції проти тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає Грузію Путіну", - підкреслив він.

Зеленський також наголосив, що не можна втратити нікого в цьому регіоні: ані Грузію, ані Молдову, ані Україну.

"Разом треба захищатись проти Москви. Ми закликаємо Європу, Америку, всіх у світі діяти так само – діяти принципово", - підкреслив президент.

Варто зауважити, що санкції застосовано проти засновника партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі та його 19 спільників.

Зеленський про санкції проти влади Грузії - відео:

Протести в Грузії - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 27 жовтня проросійська правляча партія "Грузинська мрія" набирала 54% голосів на виборах у Грузії. Незалежні спостерігачі заявили про "масштабні спроби залякування і підкупу" громадян.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори та закликала громадян до протесту. Вона наголосила, що парламентські вибори були "тотально сфальсифіковані", і вона, як незалежна інституція, не визнає ці вибори.

28 листопада, прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що країна відмовляється від переговорів про вступ до ЄС до 2028 року. Після цього в Тбілісі розпочалися масові стихійні протести.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що дії уряду є "конституційним переворотом" і фактично спрямовані на зміну зовнішньополітичного курсу країни з Європи на Росію.

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Парламентські вибори в Грузії 2024 Парламентські вибори у Грузії провели 26 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія. У день виборів зафіксували низку порушень. Зокрема, у Марнеулі було закрито виборчу дільницю через опубліковане звідти відео вкидання бюлетенів. На оператора, коли той зняв процес вкидання, було здійснено напад. Центральна виборча комісія заявила, що по цьому випадку відкрито кримінальну справу, а всі голоси з дільниці вважатимуться недійсними. Після нападу прихильників Грузинської мрії на офіси Єдиного національного руху, двох людей було госпіталізовано. Загалом, спостерігачі на виборах по всій країні заявляли про випадки залякування виборців та вкидання бюлетенів. Згодом Бідзіна Іванішвілі заявив про перемогу від імені Грузинської мрії, а Тіна Бокучава, голова Єдиного національного руху, звинуватила ЦВК та Іванішвілі у тому, що ті сфальсифікували вибори, та додала, що опозиція "боротиметься, як ніколи раніше, аби відвоювати своє європейське майбутнє". Ніка Гварамія з коаліції Ахалі назвав виборчий процес "конституційним переворотом". Зрештою грузинська опозиція вимагає провести повторні парламентські вибори, а в Тбілісі відбувся великий мітинг, на якому також виступила президент країни Саломе Зурабішвілі та пообіцяла, що "ніхто не зможе вкрасти європейське майбутнє Грузії".

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