Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У Києві та низці областей оголосили тривогу: куди летять ракети

Анна Ярославська
5 грудня 2024, 07:47
551
Існує ракетна небезпека для Чернігівської, Сумської та Київської областей.
Ракетний удар по Україні
У низці областей оголошено тривогу через ракетну атаку / Колаж: Главред, фото: t.me/alarmukraine, скріншот

Коротко:

  • У низці областей оголошено повітряну тривогу
  • Для яких регіонів існує ракетна небезпека

Вранці в четвер, 5 грудня, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

Сигнал повітряної тривоги в столиці пролунав о 07:23.

відео дня

"Київська область - ракетна небезпека", - йдеться в повідомленні о 07:24 на Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Паралельно військові повідомили, що існує ракетна небезпека для Чернігівської, Сумської та Київської областей.

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог / t.me/alarmukraine

У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) підтвердили інформацію.

"Увага! Київ - ракетна небезпека! Прямуйте до укриттів!", - написав о 07:27 Сергій Попко, начальник КМВА.

О 07:29 Повітряні сили повідомили про рух ракети в бік Чернігова.

О 07:52 Стало відомо про скасування повітряної тривоги.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

25 листопада російські окупанти застосували проти України близько півтори сотні ударних дронів, авіабомби, ракети проти понад десяти наших областей.

У ніч на 26 листопада 2024 року окупанти випустили по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників невстановленого типу. Повітряні Сили виявили та здійснили супровід 192 повітряних цілей. Сили ППО збили 76 ворожих безпілотників, 96 БпЛА, 5 безпілотників полетіли в бік Білорусі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, 28 листопада окупанти запустили по Україні 91 ракету і 97 ударних безпілотників.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України ракетний удар
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна готова до миру: перші деталі переговорів з командою Трампа - WSJ

Україна готова до миру: перші деталі переговорів з командою Трампа - WSJ

09:07Україна
У Києві та низці областей оголосили тривогу: куди летять ракети

У Києві та низці областей оголосили тривогу: куди летять ракети

07:47Україна
Єрмак у США зустрівся з радниками Трампа - Reuters

Єрмак у США зустрівся з радниками Трампа - Reuters

06:56Світ
Реклама

Популярне

Більше
Рада дозволила конфіскацію автомобілів: за які порушення можна лишитися без коліс

Рада дозволила конфіскацію автомобілів: за які порушення можна лишитися без коліс

За скільки часу виходить алкоголь з організму: цифри відверто дивують

За скільки часу виходить алкоголь з організму: цифри відверто дивують

Що не так на картинці: потрібно знайти помилку всього за 5 секунд

Що не так на картинці: потрібно знайти помилку всього за 5 секунд

В Україні хочуть запровадити новий дорожній знак: що він означає

В Україні хочуть запровадити новий дорожній знак: що він означає

Карта Deep State онлайн за 5 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

09:25

Гороскоп на завтра 6 грудня: Ракам - вражаючий успіх, Левам - здійснення бажань

09:22

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 5 грудня (оновлюється)

09:09

Нас обманюють: як насправді роблять міні-морквуВідео

09:07

Україна готова до миру: перші деталі переговорів з командою Трампа - WSJ

08:55

Карта Deep State онлайн за 5 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

Почнуть миритися з Кім Чен Ином та віддалятися від США: Віталій Кулик - про наслідки кризи у Південній КореїПочнуть миритися з Кім Чен Ином та віддалятися від США: Віталій Кулик - про наслідки кризи у Південній Кореї
08:46

За тиждень після удару "Орешником" Герасимов телефонував топ-військовому США - NYT

08:21

ЗСУ деокупували важливе селище на Донеччині, але ворог наступає далі - DeepState

08:10

1 000 гривень і трохи елементарної математикиПогляд

08:00

Подаруй дитині казку: у Києві відкривається святкова "Резиденція Санти"

Реклама
07:47

У Києві та низці областей оголосили тривогу: куди летять ракети

07:10

Чим відрізняються 2 картинки із закоханою парою: тільки генії помітять приховані деталі

06:56

Єрмак у США зустрівся з радниками Трампа - Reuters

06:10

Пас от товарища Си комраду ДональдуПогляд

06:00

Буря затягується: скоро Україну атакує нова магнітна буря

05:30

Підтримка в обмін на доступ до копалин: чи будуть США інвестувати в Україну - Клочок

04:33

Місце має значення: куди категорично не можна ставити новорічну ялинку - астролог

03:36

ЗСУ знищили плацдарм РФ на Харківщині: ворог створює нову загрозу - Попович

03:00

Як зробити ялинку пишнішою: дивовижний лайфхак "підірвав" мережуВідео

02:41

"Є ілюзія": Литва видала важливу заяву про закінчення війни в Україні

02:38

Ефект максимальний: для чого досвідчені господині натирають яйця лимоном

Реклама
02:00

Не відірвати очей: які ТОП-3 знаки зодіаку втілюють дух справжньої рок-зірки

01:35

Переговори стартують найближчим часом: НАТО має кілька варіантів кінця війни - ЗМІ

01:30

Сара Фергюсон без макіяжу "засвітилася" на домашніх фото з різдвяним вайбом

00:28

Росіян перетворили на "вінегрет": ЗСУ звільнили село на Донеччині - DeepState

04 грудня, середа
23:58

Ситуація важка: росіяни увійшли важливий населений пункт перед Покровськом

23:32

Уряд Франції відправили у відставку: що стало каменем спотикання - Le Figaro

23:27

Смерть у королівській родині: померла сестра Карла XVI Густава принцеса Біргітта

22:38

"Росія буде піднімати ставки": у Зеленського назвали головні цілі Кремля у війні

22:24

Україна може втратити підтримку Південної Кореї: експерт розкрив загрозиВідео

22:24

Скандальні учасники з Чорногорії відмовилися від участі в Євробаченні-2025

22:04

Відомі наміри РФ на найближчий час: як можуть змінитися глобальні обставиниВідео

22:00

План Трампа, удари по РФ та "важкі рішення": головні новини України (дайджест)

21:52

Басков - краще для доньки: скандальна Волочкова зробила дивний вибір

21:13

Працювати або додому: Шольц зробив несподівану заяву про українців у Німеччині

21:09

"Прокинулася - і все": Ксенія Мішина з хворим виглядом повідомила про проблеми

21:04

"Я почуваюся щасливішою": як війна змінила життя Дімопулос

20:59

"Шахедів" буде ще більше: РФ змінює тактику обстрілів України - експерт

20:52

Чиновниця Мінекономіки Ярослава Максименко веде бізнес з підозрюваними у державній зраді - ЗМІ

20:30

Є постраждалі та руйнування: Кадиров визнав атаку на полк спецназу у Грозному

20:22

Результат жахнув: жінка показала, що буде якщо помити штучну новорічну ялинкуВідео

Реклама
20:14

Більшість водіїв забувають: без яких речей не можна сідати за кермо авто

19:54

"Час закінчувати війну": Келлог розкрив нові деталі зустрічі Зеленського і Трампа

19:44

Ахеджакова закінчила виступ фразою: "Слава Україні" і довела до істерики РФВідео

19:32

Будуть опади та туман: названа дата потепління в Україні

19:19

Не розуміє, в чому винний: суд обрав запобіжний захід пасажиру з ДТП в Дніпрі

19:10

Загадку треба розгадати за 9 секунд: де захована бабуся серед вовків

19:10

Що трапилось у Південній КореїПогляд

19:05

"Не компетенція Байдена": в Конгресі США відмовились від додаткової підтримки України

19:03

Частині українців нададуть майже 11 тисяч гривень взимку: як отримати кошти

18:45

Для чого господині кладуть губки у відсік пральної машини: цікавий лайфхакВідео

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Рецепти на Новий рік
Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стілРайська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти