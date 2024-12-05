У Києві та низці областей оголосили тривогу: куди летять ракети

Існує ракетна небезпека для Чернігівської, Сумської та Київської областей.

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У низці областей оголошено тривогу через ракетну атаку / Колаж: Главред, фото: t.me/alarmukraine, скріншот

Коротко:

У низці областей оголошено повітряну тривогу

Для яких регіонів існує ракетна небезпека

Вранці в четвер, 5 грудня, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

Сигнал повітряної тривоги в столиці пролунав о 07:23.

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"Київська область - ракетна небезпека", - йдеться в повідомленні о 07:24 на Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Паралельно військові повідомили, що існує ракетна небезпека для Чернігівської, Сумської та Київської областей.

Карта повітряних тривог / t.me/alarmukraine

У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) підтвердили інформацію.

"Увага! Київ - ракетна небезпека! Прямуйте до укриттів!", - написав о 07:27 Сергій Попко, начальник КМВА.

О 07:29 Повітряні сили повідомили про рух ракети в бік Чернігова.

О 07:52 Стало відомо про скасування повітряної тривоги.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

25 листопада російські окупанти застосували проти України близько півтори сотні ударних дронів, авіабомби, ракети проти понад десяти наших областей.

У ніч на 26 листопада 2024 року окупанти випустили по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників невстановленого типу. Повітряні Сили виявили та здійснили супровід 192 повітряних цілей. Сили ППО збили 76 ворожих безпілотників, 96 БпЛА, 5 безпілотників полетіли в бік Білорусі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, 28 листопада окупанти запустили по Україні 91 ракету і 97 ударних безпілотників.

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