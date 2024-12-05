Окупанти тонуть, намагаючись висадитися на островах Дніпра біля Херсона - АТЕШ

Одна із спроб висадки на острів у дельті Дніпра закінчилася ліквідацією декількох окупантів.

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Ворог зазнає невдач у дельті Дніпра / Колаж: Главред, фото: скріншот, скрін з DeepState

Що повідомили агенти "АТЕШ":

Окупанти намагаються пробратися до Херсона

В Дніпрі тонуть російські морпіхи

Російський військових відправляють на острови у якості покарання

Армія країни-агресора Росії, за даними ЗМІ, планує наступ на Херсон через сусідні острови. Однак стало відомо, що вороже угруповання наразі не має успіхів.

Це визнають самі окупанти. Агент руху "АТЕШ" із 61-ї окремої бригади морської піхоти Північного флоту РФ розповів, що нещодавно солдати з його підрозділу втопилися під час спроби висадитися на острів Білогрудів у дельті Дніпра.

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Під час операції двоє окупантів потрапили під удар дрона, внаслідок чого втратили контроль і впали з гідроциклу. Як і потрапити на острів, так і вибратися з-під води їм не вдалося.

"Такі випадки у російських військах не рідкість. Причина - погана чи зовсім відсутня підготовка та складні умови місцевості, з якими солдати просто не здатні впоратися", - йдеться у повідомленні "АТЕШ".

Справа в тому, що російські окупанти на цьому напрямку деморалізовані, а командування використовує подібні операції, як покарання для тих, хто провинився.

Наступ ворога на Херсон - що відомо

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що ворог найближчим часом може розпочати операцію з метою наступу на Херсон, форсувавши Дніпро. За даними двох опитаних джерел, агресори звозять обладнання для наведення понтонних переправ і готують війська на лівий берег Дніпра.

Згодом генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко повідомляв, що Путін та його генерали хочуть захопити бодай один обласний центр, бо за весь час війни в Україні, їм вдалося окупувати лише один обласний центр – Херсон, але і той вони втратили.

Главред напередодні також писав, що російські війська намагаються закріпитися на островах поблизу Херсона. Крім того, на лівому березі Дніпра росіяни зібрали 300 катерів для переправи через Дніпро.

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Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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