Переговори стартують найближчим часом: НАТО має кілька варіантів кінця війни - ЗМІ

Країни НАТО обговорюють гарантії безпеки для України, які не провокували б Росію, пише Bloomberg.

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Союзники розглядають сценарії завершення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента України, УНІАН

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Країни НАТО розглядають різні варіанти завершення війни в Україні

Одним з можливих сценаріїв є створення демілітаризованої зони, яку можуть охороняти війська ЄС

Мирні переговори можуть розпочатися найближчим часом

Країни НАТО розглядають різні сценарії завершення війни в Україні. Більшість союзників схиляються до ідеї переговорів. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела у дипломатичних колах.

Уряди деяких країн НАТО обговорюють можливі гарантії безпеки для України, які б захистили країну й водночас не "провокували" лідера Росії Володимира Путіна. Одним із варіантів припинення вогню є створення демілітаризованої зони, яку можуть охороняти європейські війська.

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Високопоставлений західний дипломат стверджує, що дискусії відбуваються на тлі загальної нестабільності ситуації в Україні, і союзники вважають, що переговори мають розпочатися найближчим часом. Європейські союзники, ймовірно, хочуть продемонструвати США, зокрема Дональду Трампу, свою здатність залишатися впливовими у процесі мирного врегулювання.

Незважаючи на ці обговорення, Кремль поки відмовляється вести переговори про припинення вогню. Водночас генсек НАТО Марк Рютте наголосив на необхідності збільшити поставки зброї в Україну, відкидаючи поки що варіанти припинення вогню.

"Ми повинні зробити більше, ніж просто підтримувати Україну в боротьбі. Ми повинні забезпечити достатню допомогу, щоби раз і назавжди змінити траєкторію цієї війни", - заявив Рютте під час засідання НАТО.

Завершення війни в Україні - варіани

Нагадаємо, майбутній радник з нацбезпеки обраного президента США Дональда Трампа розглядає кілька варіантів припинення війни в Україні. Перший сценарій передбачає замороження війни з подальшими переговорами, а другий — членство України в НАТО в обмін на території.

Також Трамп під час своєї передвиборчої кампанії заявив, що може завершити війну за 24 години, якщо Європа забезпечить фінансування. Він також натякнув на можливість використання заморожених російських резервів для досягнення угоди з Путіним.

Як повідомляв Главред, головною метою Росії є політичне поглинання України, від якої агресор ніколи не відмовиться. Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що Україна має два варіанти розвитку ситуації: або здатися, або розгромити російську армію.

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