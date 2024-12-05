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Україну засипатиме снігом: синоптики назвали дату повернення опадів

Ангеліна Підвисоцька
5 грудня 2024, 19:38
1910
Вже найближчим часом після похолодання в Україну прийде потепління.
погода
Прогноз погоди в Україні на 6 грудня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Коли прийде потепління
  • У яких областях будуть дощі та сніг
  • Де синоптики прогнозують -9

Погода в Україні 6 грудня буде сніжною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україну повертаються опади. В областях, де температура повітря буде вищою, буде дощ.

відео дня

Вночі очікується мороз - до -4 градусів. Надалі в Києві та більшості областей України буде потепління та дощі.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 6 декабря
Прогноз погоди в Україні на 6 грудня / фото: ventusky

Погода 6 грудня

В Україні 6 грудня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ у всіх областях України, крім західних областей. На території Закарпатської східних, більшості центральних та північних областей буде ожеледь та ожеледиця. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (у південній частині вдень 2-7° тепла). В Карпатах невеликий сніг; температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -3

За даними meteoprog, 6 грудня в Україні буде морозно. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до 0...+7 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -3...0 градусів.

погода 6 декабря
Прогноз погоди в Україні на 6 грудня / фото: meteoprog

Погода 6 грудня у Києві

У Києві 6 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують мокрий сніг. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві протягом доби 0-2° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 6 декабря
Прогноз погоди в Україні на 6 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що будуть сніг і мороз -7 градусів – стало відомо, у яких областях України у вихідні буде найхолодніше. Дощі з мокрим снігом накриють лише частину України, подекуди будуть нічні морози.

Погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.

Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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