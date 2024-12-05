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Графік вимкнення світла на 6 грудня: яким буде обсяг обмежень

Ангеліна Підвисоцька
5 грудня 2024, 19:11оновлено 5 грудня, 20:12
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Графіки вимкнення світла будуть введені майже на весь день.
отключение света
Графік вимкнення світла на 6 грудня / Колаж: Главред, фото: pexels

Ви дізнаєтесь:

  • У які години будуть діяти графіки погодинних вимкнень світла
  • В обсязі скількох черг будуть вимикати світло 6 грудня
  • Чому введені обмеження

В Україні 6 грудня будуть діяти графіки вимкнення світла. Вони будуть введені майже на весь день. Про це повідомляє Укренерго.

Графіки вимкнення світла для промисловості та бізнесу будуть введені з 5:00 до 23:00.

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Світло для побутових споживачів будуть вимикати у таких обсягах:

  • з 6:00 до 7:00 - одна черга,
  • з 7:00 до 20:00 - дві черги,
  • з 20:00 до 22:00 - одна черга.

"Нагадуємо, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопад. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться у повідомленні.

Графік вимкнення світла на 6 грудня: яким буде обсяг обмежень
Що означають черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Час та обсяг обмежень може змінитися протягом доби. Енергетики просять споживати електроенергію заощадливо.

  • Графік вимкнення світла на 6 грудня
    Графік вимкнення світла на 6 грудня фото: ДТЕК
  • Графік вимкнення світла на 6 грудня
    Графік вимкнення світла на 6 грудня фото: ДТЕК
  • Графік вимкнення світла на 6 грудня
    Графік вимкнення світла на 6 грудня фото: ДТЕК

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський говорив, що країна-агресорка Росія завдала понад 220 цілеспрямованих атак проти об'єктів генерації електроенергії. Також РФ окупувала близько 18 гігават енергетичної потужності.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що у разі значного зниження температури повітря, варто бути готовими до того, що в окремих регіонах України одна черга відключень електроенергії буде діяти постійно.

Очільник комітету з питань ЖКГ Олег Попенк сказав, що відключення електроенергії можуть тривати й по 20 годин на добу, якщо країна-агресорка Росія здійснить масштабні атаки, знищивши лінії електропередач, трансформаторні та розподільчі підстанції.

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Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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