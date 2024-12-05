Графік вимкнення світла на 6 грудня: яким буде обсяг обмежень

Графіки вимкнення світла будуть введені майже на весь день.

https://glavred.net/ukraine/grafik-otklyucheniya-sveta-na-6-dekabrya-kakim-budet-obem-ogranicheniy-10620116.html Посилання скопійоване

Графік вимкнення світла на 6 грудня / Колаж: Главред, фото: pexels

Ви дізнаєтесь:

У які години будуть діяти графіки погодинних вимкнень світла

В обсязі скількох черг будуть вимикати світло 6 грудня

Чому введені обмеження

В Україні 6 грудня будуть діяти графіки вимкнення світла. Вони будуть введені майже на весь день. Про це повідомляє Укренерго.

Графіки вимкнення світла для промисловості та бізнесу будуть введені з 5:00 до 23:00.

відео дня

Світло для побутових споживачів будуть вимикати у таких обсягах:

з 6:00 до 7:00 - одна черга,

з 7:00 до 20:00 - дві черги,

з 20:00 до 22:00 - одна черга.

"Нагадуємо, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопад. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться у повідомленні.

Що означають черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Час та обсяг обмежень може змінитися протягом доби. Енергетики просять споживати електроенергію заощадливо.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський говорив, що країна-агресорка Росія завдала понад 220 цілеспрямованих атак проти об'єктів генерації електроенергії. Також РФ окупувала близько 18 гігават енергетичної потужності.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що у разі значного зниження температури повітря, варто бути готовими до того, що в окремих регіонах України одна черга відключень електроенергії буде діяти постійно.

Очільник комітету з питань ЖКГ Олег Попенк сказав, що відключення електроенергії можуть тривати й по 20 годин на добу, якщо країна-агресорка Росія здійснить масштабні атаки, знищивши лінії електропередач, трансформаторні та розподільчі підстанції.

Читайте також:

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред