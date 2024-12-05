Графік вимкнення світла на 6 грудня: яким буде обсяг обмежень

Ви дізнаєтесь:
- У які години будуть діяти графіки погодинних вимкнень світла
- В обсязі скількох черг будуть вимикати світло 6 грудня
- Чому введені обмеження
В Україні 6 грудня будуть діяти графіки вимкнення світла. Вони будуть введені майже на весь день. Про це повідомляє Укренерго.
Графіки вимкнення світла для промисловості та бізнесу будуть введені з 5:00 до 23:00.
Світло для побутових споживачів будуть вимикати у таких обсягах:
- з 6:00 до 7:00 - одна черга,
- з 7:00 до 20:00 - дві черги,
- з 20:00 до 22:00 - одна черга.
"Нагадуємо, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопад. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться у повідомленні.
Час та обсяг обмежень може змінитися протягом доби. Енергетики просять споживати електроенергію заощадливо.
Відключення світла в Україні - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський говорив, що країна-агресорка Росія завдала понад 220 цілеспрямованих атак проти об'єктів генерації електроенергії. Також РФ окупувала близько 18 гігават енергетичної потужності.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що у разі значного зниження температури повітря, варто бути готовими до того, що в окремих регіонах України одна черга відключень електроенергії буде діяти постійно.
Очільник комітету з питань ЖКГ Олег Попенк сказав, що відключення електроенергії можуть тривати й по 20 годин на добу, якщо країна-агресорка Росія здійснить масштабні атаки, знищивши лінії електропередач, трансформаторні та розподільчі підстанції.
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Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
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