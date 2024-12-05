'Йдуть складні переговори': чи стане Україна членом НАТО при Трампі - нардеп

Тільки вступ України до НАТО та 5 стаття Альянсу може забезпечити реальні гарантії безпеки для України, зазначив нардеп.

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Чи стане Україна членом НАТО при Трампі - що відомо про хід переговорів / Колаж Главред, фото: facebook.com/​DonaldTrump, Офіс президента України

Про що сказав Чернєв:

Вступ до НАТО є ключовою метою України

Адміністрація Джо Байдена була готова підтримати членство України в Альянсі

Тривають переговори із командою Трампа щодо питання вступу України до НАТО

Україна активно працює над досягненням членства в НАТО, хоча цей процес залишається довготривалим. Голова Постійної делегації України в Парламентській Асамблеї НАТО, народний депутат Єгор Чернєв, зазначив, що вступ до Альянсу є ключовою метою, адже тільки 5 стаття договору НАТО забезпечує реальні гарантії безпеки для країни. Про це він сказав у коментарі "24 каналу".

За його словами, безпекові угоди не можуть замінити членства в НАТО.

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Чернєв підкреслив, що Україна наразі наполягає на офіційному запрошенні до НАТО, яке, хоч і не означає негайного членства, є важливим політичним сигналом і відповіддю на агресивні вимоги Росії.

"Запрошення – політичний крок, щоб прибрати з порядку денного питання – буде Україна в НАТО чи ні. Це потрібно, щоб Росія перестала шантажувати НАТО щодо майбутнього членства України. Надання запрошення знімає це питання. І ми розуміємо, що між запрошенням і членством може бути не один рік. Основною умовою є завершення війни", – сказав Чернєв.

Він додав, що переговори щодо цього питання є складними і тривають уже тривалий час.

Чернєв зазначив, що на певному етапі адміністрація Джо Байдена була готова підтримати цей крок, і рішення планувалося реалізувати після інавгурації Камали Гарріс. Однак перемога Дональда Трампа на виборах змінила ситуацію. Переговори тепер ведуться з його командою, яка, хоча й має інший підхід, не відкидає категорично перспективу вступу України до НАТО.

"З того що я чув на своєму рівні з команди Трампа, то членство України в НАТО не є для нього червоною лінією. Йдуть складні переговори. Ми маємо переконати, що вступ України в НАТО – прагматичний крок, який дозволить досягти довготривалого миру в Європі", – наголосив Чернєв.

Які країни є членами НАТО / Інфографіка: Главред

Вступ України до НАТО - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Німеччина та США наразі не готові підтримати офіційне запрошення України до НАТО, що є ключовою перешкодою для розгляду цього питання. Як повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерело в Альянсі, вступ України до НАТО поки що не обговорюється як пріоритетне питання.

За даними Reuters, у НАТО немає єдиного рішення щодо надання Україні запрошення на вступ під час зустрічі членів блоку, яка відбудеться 3–4 грудня. Один із високопосадовців Альянсу зазначив, що такий крок на цьому етапі був би дуже неочікуваним.

Президент України Володимир Зеленський заявив 1 грудня, що Київ розглядає варіант вступу до НАТО навіть із обмеженням дії 5 статті під час війни. Водночас Україна прагне стати членом Альянсу в повному складі, без виключення окремих територій.

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Хто такий Єгор Чернєв? Єгор Чернєв - народний депутат України IX скликання родом з Бердянська Запорізької області, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова Постійної Делегації у Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України. У березні 2020 Єгор виступив проти створення Консультативної ради в ТКГ за участі представників ОРДЛО. Чернєв вимагав вивести колишнього прем'єр-міністра Вітольда Фокіна зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі. 30 вересня 2020 президент Зеленський підписав указ про звільнення Фокіна. З початком російсько-української війни 2014 року добровольцем пішов до Національної гвардії України.

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