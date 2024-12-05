Армія РФ відмовляється від "мʼясних штурмів": що відомо про нову тактику ворога

Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ фактично уздовж усього фронту на Донбасі.

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​​​​Окупанти продовжують штурмувати на фронті / Колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", Міноборони РФ

Коротко:

Війська РФ змінили тактику своїх штурмів

Окупанти переважно пересуваються малими групами

Підрозділи окупаційної армії РФ частково відмовляються від "м'ясних штурмів" і використовують нову тактику для атак на позиції українських військових. Про це йдеться в матеріалі BBC.

Сержант Іван Клебанюк, командир взводу безпілотних авіаційних комплексів 2-го єгерського батальйону 68 бригади ЗСУ заявив, що останнім часом росіяни переважно пересуваються малими групами.

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Командир пояснює, що на Покровському напрямку ворог намагається захопити позиції ЗСУ за допомогою колони, на чолі якої йде важка броньована техніка – танк чи БТР.

"За ним можуть іти мотоцикли, баггі (квадроцикли), "жигулі" з обрізаними дахами - тобто будь-який транспорт, який може пересуватися", – розповідає сержант.

В певних моментах ворог пересувається без супроводу важкої бронетехніки.

"Щойно вони вступають у контакт із нашою позицією, вони відходять на 200-300 метрів, - пояснює сержант. – І в той квадрат, де був контакт, починає летіти все – летять FPV-дрони, працює артилерія та танки, пускають касети "Градів". Вони рівняють із землею всю посадку і потім далі їхня група намагається зайти", - підкреслив Клебанюк.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, кремлівський диктатор Володимир Путін доручив окупаційним військам країни-агресорки Росії захопити усі території Донецької та Луганської областей до кінця січня 2025 року. Директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь повідомив, що темпи просування противника справді пришвидшились, проте конвертувати свої успіхи у подальші вдалі кроки ворог не може.

Як писав Главред, ЗСУ організували контратаку в Курській області Росії. У виданні Forbes йдеться, що внаслідок атаки танки та інші сили щонайменше з трьох українських підрозділів (17-ї важкої механізованої, 21-ї механізованої та 80-ї десантно-штурмової бригад) просунулися на південну околицю села Дар'їно.

Військовий оглядач Денис Попович заявив, якщо росіяни зможуть перерізати трасу Курахове - Запоріжжя на Донеччині, українські підрозділи будуть змушені відступати. Він також підкреслив, що ситуація на Курахівському напрямку залишається вкрай напруженою і поступово погіршується.

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