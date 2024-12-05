Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ЗСУ в Курській області взяли полон десантників РФ: як змінилась ситуація - Попович

Анна Косик
5 грудня 2024, 12:39
3096
Українські військові продовжують утримувати позиції в Курській області РФ, стримуючи наступальні дії противника.
ЗСУ в Курській області взяли полон десантників РФ: як змінилась ситуація - Попович
Ворог кидає "еліту" на Курщину / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, скріншот з карти DeepState

Що сказав Попович:

  • Операція ЗСУ в Курській області триває
  • Інтенсивність українських атак зменшилась
  • Україна поповнює обмінний фонд "жирними" полоненими

Операція українських сил у Курській області країни-агресора Росії триває і попри зменшення інтенсивності бойових дій, ЗСУ там мають успіхи. Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів військовий експерт Денис Попович.

"На початку серпня ми активно просувалися й відвойовували територію. Однак ворог підтягнув значні резерви й намагається витіснити наші війська з цих позицій," - пояснив він.

відео дня

Проте значне угруповання досі не дозволяє противнику витіснити ЗСУ із Курщини, тож командуванню доводиться змінювати підхід просування армії РФ - вона тепер свої спроби наступу здійснює обережно, по краях.

Водночас це не стає на заваді успіхам ЗСУ. Українські захисники поповнюють обмінний фонд, захоплюючи в полон російських солдатів. За словами експерта, серед полонених є представники елітних підрозділів, зокрема російських десантників.

"Противник концентрує значні сили, щоб виконати поставлені завдання, але нашим військовим вдається успішно чинити опір," - зауважив Попович.

Ситуація в Курській області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що зараз на території Курської області ведеться маневрена війна. Це також підтверджують заяви з Росії про відновлення контролю над 400-500 кв.

Напередодні аналітики ISW повідомили, що українські сили нещодавно досягли просування в Курській області на північ від Новоіванівки, розташованої на південний схід від Кореневого.

Раніше також стало відомо, що російські війська намагаються витіснити українських військових з Курської області. Але атаки російської армії закінчуються тим, що ворог сам зазначає великих втрат. Російська армія під час своїх атак втрачає дуже багато особового складу і техніки.
Інші новини з фронту:

Хто такий Денис Попович?

Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії ЗСУ російські війська Курська область Операція в Курській області
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Кремль хоче зіграти дипломатично в "паузу" для відновлення сил - Коваленко

Кремль хоче зіграти дипломатично в "паузу" для відновлення сил - Коваленко

13:28Україна
ЗСУ в Курській області взяли полон десантників РФ: як змінилась ситуація - Попович

ЗСУ в Курській області взяли полон десантників РФ: як змінилась ситуація - Попович

12:39Україна
Зеленський готовий до виборів "у будь-який момент": названо умову для їх початку

Зеленський готовий до виборів "у будь-який момент": названо умову для їх початку

12:08Україна
Реклама

Популярне

Більше
За скільки часу виходить алкоголь з організму: цифри відверто дивують

За скільки часу виходить алкоголь з організму: цифри відверто дивують

Що не так на картинці: потрібно знайти помилку всього за 5 секунд

Що не так на картинці: потрібно знайти помилку всього за 5 секунд

Для чого господині кладуть губки у відсік пральної машини: цікавий лайфхак

Для чого господині кладуть губки у відсік пральної машини: цікавий лайфхак

Ахеджакова закінчила виступ фразою: "Слава Україні" і довела до істерики РФ

Ахеджакова закінчила виступ фразою: "Слава Україні" і довела до істерики РФ

Який глечик наповниться водою першим: головоломка на уважність

Який глечик наповниться водою першим: головоломка на уважність

Останні новини

14:11

Чи потрібно мити курячі яйця перед зберіганням: для багатьох це стане несподіванкою

14:05

Принц Гаррі вперше висловився про розлучення з Меган Маркл: "Мені щиро шкода"

13:44

Трамп може вмовити КНДР: чи прийде кінець військовій підтримці Путіна - Клочок

13:29

У Південній Кореї є недовіра до Трампа: чи може він вплинути на політику країниВідео

13:28

Кремль хоче зіграти дипломатично в "паузу" для відновлення сил - Коваленко

Почнуть миритися з Кім Чен Ином та віддалятися від США: Віталій Кулик - про наслідки кризи у Південній КореїПочнуть миритися з Кім Чен Ином та віддалятися від США: Віталій Кулик - про наслідки кризи у Південній Кореї
12:58

Розкіш за копійки: як оновити старі ялинкові кульки - цікавий лайфхак

12:39

ЗСУ в Курській області взяли полон десантників РФ: як змінилась ситуація - Попович

12:12

Погода готує сюрпризи: синоптик спрогнозував, де потеплішає до +12

12:08

Зеленський готовий до виборів "у будь-який момент": названо умову для їх початку

Реклама
11:54

"Це був жарт": Кадиров зізнався, що збрехав про "подарований" Маском Cybertruck

11:43

Розплідник бактерій на кухні: як часто потрібно змінювати кухонні губки

11:21

Буде спланована операція: Годжес сказав, хто може знищити Кримський міст

11:16

На фронті загинув популярний український музикант

10:43

"Трамп має змусити Путіна здригнутися": як перемогти на переговорах із РФ - ЗМІ

10:43

Ставлять потреби інших вище за власні: 4 найскромніші знаки зодіаку

10:35

"Ша", "Ша": військово-політичний оглядач істерично накричав на ведучу в прямому ефіріВідео

10:20

Окупанти тонуть, намагаючись висадитися на островах Дніпра біля Херсона - АТЕШ

10:11

"Треба захищатись": Зеленський підписав указ про санкції проти влади ГрузіїВідео

09:38

Вже в 2,7 раза дорожче: в Україні різко "стрибнула" ціна на популярний овоч

09:25

Гороскоп на завтра 6 грудня: Ракам - вражаючий успіх, Левам - здійснення бажань

Реклама
09:22

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 5 грудня (оновлюється)

09:09

Нас обманюють: як насправді роблять міні-морквуВідео

09:07

Україна готова до миру: перші деталі переговорів з командою Трампа - WSJ

08:55

Карта Deep State онлайн за 5 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:46

За тиждень після удару "Орешником" Герасимов телефонував топ-військовому США - NYT

08:21

ЗСУ деокупували важливе селище на Донеччині, але ворог наступає далі - DeepState

08:10

1 000 гривень і трохи елементарної математикиПогляд

08:00

Подаруй дитині казку: у Києві відкривається святкова "Резиденція Санти"

07:47

У Києві та низці областей оголосили тривогу: куди летять ракети

07:10

Чим відрізняються 2 картинки із закоханою парою: тільки генії помітять приховані деталі

06:56

Єрмак у США зустрівся з радниками Трампа - Reuters

06:10

Пас от товарища Си комраду ДональдуПогляд

06:00

Буря затягується: скоро Україну атакує нова магнітна буря

05:30

Підтримка в обмін на доступ до копалин: чи будуть США інвестувати в Україну - Клочок

04:33

Місце має значення: куди категорично не можна ставити новорічну ялинку - астролог

03:36

ЗСУ знищили плацдарм РФ на Харківщині: ворог створює нову загрозу - Попович

03:00

Як зробити ялинку пишнішою: дивовижний лайфхак "підірвав" мережуВідео

02:41

"Є ілюзія": Литва видала важливу заяву про закінчення війни в Україні

02:38

Ефект максимальний: для чого досвідчені господині натирають яйця лимоном

02:00

Не відірвати очей: які ТОП-3 знаки зодіаку втілюють дух справжньої рок-зірки

Реклама
01:35

Переговори стартують найближчим часом: НАТО має кілька варіантів кінця війни - ЗМІ

01:30

Сара Фергюсон без макіяжу "засвітилася" на домашніх фото з різдвяним вайбом

00:28

Росіян перетворили на "вінегрет": ЗСУ звільнили село на Донеччині - DeepState

04 грудня, середа
23:58

Ситуація важка: росіяни увійшли важливий населений пункт перед Покровськом

23:32

Уряд Франції відправили у відставку: що стало каменем спотикання - Le Figaro

23:27

Смерть у королівській родині: померла сестра Карла XVI Густава принцеса Біргітта

22:38

"Росія буде піднімати ставки": у Зеленського назвали головні цілі Кремля у війні

22:24

Україна може втратити підтримку Південної Кореї: експерт розкрив загрозиВідео

22:24

Скандальні учасники з Чорногорії відмовилися від участі в Євробаченні-2025

22:04

Відомі наміри РФ на найближчий час: як можуть змінитися глобальні обставиниВідео

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Рецепти на Новий рік
Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стілРайська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти