ЗСУ в Курській області взяли полон десантників РФ: як змінилась ситуація - Попович

Що сказав Попович:
- Операція ЗСУ в Курській області триває
- Інтенсивність українських атак зменшилась
- Україна поповнює обмінний фонд "жирними" полоненими
Операція українських сил у Курській області країни-агресора Росії триває і попри зменшення інтенсивності бойових дій, ЗСУ там мають успіхи. Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів військовий експерт Денис Попович.
"На початку серпня ми активно просувалися й відвойовували територію. Однак ворог підтягнув значні резерви й намагається витіснити наші війська з цих позицій," - пояснив він.
Проте значне угруповання досі не дозволяє противнику витіснити ЗСУ із Курщини, тож командуванню доводиться змінювати підхід просування армії РФ - вона тепер свої спроби наступу здійснює обережно, по краях.
Водночас це не стає на заваді успіхам ЗСУ. Українські захисники поповнюють обмінний фонд, захоплюючи в полон російських солдатів. За словами експерта, серед полонених є представники елітних підрозділів, зокрема російських десантників.
"Противник концентрує значні сили, щоб виконати поставлені завдання, але нашим військовим вдається успішно чинити опір," - зауважив Попович.
Ситуація в Курській області - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що зараз на території Курської області ведеться маневрена війна. Це також підтверджують заяви з Росії про відновлення контролю над 400-500 кв.
Напередодні аналітики ISW повідомили, що українські сили нещодавно досягли просування в Курській області на північ від Новоіванівки, розташованої на південний схід від Кореневого.
Раніше також стало відомо, що російські війська намагаються витіснити українських військових з Курської області. Але атаки російської армії закінчуються тим, що ворог сам зазначає великих втрат. Російська армія під час своїх атак втрачає дуже багато особового складу і техніки.
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Хто такий Денис Попович?
Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".
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