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"Трамп має змусити Путіна здригнутися": як перемогти на переговорах із РФ - ЗМІ

Анна Ярославська
5 грудня 2024, 10:43
193
Завдання України та її західних партнерів - знайти спосіб повернути ситуацію так, щоб вести переговори з позиції сили, пише Foreign Policy.
'Трамп має змусити Путіна здригнутися': як перемогти на переговорах із РФ - ЗМІ
Яким насправді має бути мирний план - Foreign Policy / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП, скріншот: відео

Ключові тези:

  • Путін висуватиме вимоги, рівносильні капітуляції України
  • Вашингтон має допомогти Києву говорити з Москвою з позиції сили

Російський диктатор Володимир Путін упевнений, що війна в Україні розвивається на його користь. Якщо обраний президент США Дональд Трамп хоче домогтися успіху в посередництві в мирній угоді, він повинен змінити точку зору господаря Кремля щодо того, що він має перевагу. В іншому випадку дипломатія Трампа дасть зворотний ефект. Про це йдеться у статті Foreign Policy.

Автори впевнені: щоб почати переговори з сильної позиції, Трампу потрібно буде зміцнити вплив США та України. Причому зробити це необхідно швидко - "без болісних затримок і самонав'язаних червоних ліній".

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"Адміністрація Трампа має сформулювати кампанію максимального тиску, щоб переконати Москву ухвалити хорошу і міцну мирну угоду. Виконавши свою обіцянку відновити "мир за допомогою сили", Трамп може дати собі найкращий можливий шанс зупинити кровопролиття назавжди", - йдеться у статті.

Зазначається також, що Путін, ймовірно, бачить у зростаючому інтересі Заходу до мирних переговорів ознаку того, що його рішучість слабшає, що ще більше підштовхує його висувати максималістські вимоги.

"Хоча Кремль заявляє, що відкритий для мирних переговорів, умови, висунуті Путіним, будуть рівносильні українській капітуляції", - пише автор.

На додаток до формальної заборони на вступ України до НАТО, Путін, імовірно, наполягатиме на подальших поступках, включно з обмеженням чисельності українських військових. Ці умови зроблять Україну вкрай вразливою для майбутньої російської агресії, що призведе до нового вторгнення після періоду переозброєння.

"Для Вашингтона спроба примусити Київ прийняти таку угоду була б дурістю - не в останню чергу тому, що Китай буде спостерігати. Якщо Путіну буде дозволено диктувати умови Києву, Пекін може бути більш схильний застосувати військову силу проти Тайваню або інших сусідів", - зазначає Foreign Policy.

Яким має бути мирний план Трампа

Завдання України та її західних партнерів - знайти спосіб повернути ситуацію так, щоб вести переговори з позиції сили. Для цього потрібно:

  • стабілізувати фронт;
  • постачання артилерійських боєприпасів, протитанкової зброї, броньованих бойових машин має бути збільшено і відбуватися стабільно;
  • після вступу на посаду Трамп має швидко почати використовувати все, що залишилося від виділених Конгресом повноважень Байдена зі скорочення, що дає змогу Вашингтону передавати зброю з наявних запасів США;
  • Трамп повинен гарантувати, що допомога США не має "терміну придатності";
  • президент США має негайно лобіювати в Конгресі США ухвалення великого пакета допомоги, структурованого як кредит і схожого на Закон про ленд-ліз під час Другої світової війни;
  • Трамп повинен публічно взяти на себе зобов'язання виконувати угоду про безпеку між США та Україною, укладену в червні минулого року, в якій Вашингтон обіцяв надавати Києву військову та іншу допомогу протягом щонайменше 10 років. Аналогічні угоди було укладено з іншими західними країнами.

"Подаючи Путіну сигнал про те, що рішучість США не похитнеться, Сполучені Штати можуть спонукати Росію вести переговори на розумних умовах", - резюмує автор.

Трамп инфографика
Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Мирний план Трампа - останні новини

4 грудня українська делегація на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком зустрілася у Вашингтоні з кандидатом Трампа на посаду радника з національної безпеки Білого дому Майком Волцем і його спецпредставником з питань України Кітом Келлогом.

Нещодавно Кіт Келлог заявив, що російсько-українську війну потрібно закінчувати. За його словами, не варто недооцінювати Трампа, він має намір виконати свої зобов'язання.

Келлог виклав свій мирний план щодо війни в Україні ще у квітні. CNN зазначає, що цей мирний план може дуже сподобатися "хитрому і брехливому" Путіну.

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війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін війна Росії та України мирні переговори з Росією
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