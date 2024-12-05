КНДР може вийти з ізоляції, Кім Чен Ин піде на переговори з Трампом – Кулик

Криза в Південній Кореї відкриває дорогу КНДР до переговорів з іншими державами. Кім Чен Ин хоче обговорити зняття санкцій і підписання мирного договору зі США.

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КНДР може вийти з ізоляції, Кім Чен Ин піде на переговори з Трампом, вважає Кулик/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія, Kremlin.ru

Коротко:

Кім Чен Ин показує, що він готовий до переговорів зі США, Китаєм і Росією

У КНДР зараз вигідна переговорна позиція через кризу в Південній Кореї

Для Кім Чен Ина такий вихід з ізоляції є дуже важливим

На тлі кризи у Південній Кореї диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин показує, що він готовий до переговорів зі Сполученими Штатами Америки, Китаєм та Росією, а Південна Корея перебуває в ситуації політичної турбулентності та громадянського напруження.

Допоки в Південній Кореї будуть відбуватися тектонічні зміни в політичній системі, країна буде ослаблена. Тому північнокорейський диктатор Кім Чен Ин має явно вигідну переговорну позицію. Таку думку висловив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в інтерв’ю Главреду.

"Запровадження воєнного стану (в Південній Кореї – ред.) – це крок відчаю та ознака серйозної проблеми політичної системи Південної Кореї. Це наявність лінії розламу, і праві не скоро увійдуть на сильні позиції після такої дії. І це означає політичне банкрутство, наприклад, не лише Юна як президента, але і правого політичного сегменту. Тобто допоки в Південній Кореї будуть відбуватися тектонічні зміни в політичній системі, країна буде ослаблена. Починаючи з того, що президент, скоріше за все, буде знятий шляхом імпічменту. І Корея увійде в електоральний цикл з відповідним внутрішньополітичним загостренням, протестами тощо", – зазначив Кулик.

За словами експерта, зараз Кім Чен Ин має явно вигідну переговорну позицію. Він може щось гарантувати, брати участь у переговорах і пропонувати власний порядок денний. Також він однозначно зацікавлений у переговорах з Трампом, бо цей формат йому сподобався. Адже обіцяючи довготривалі проекти, він отримує цілком прийнятну для себе ціну: зняття санкцій, послаблення впливу, надання продовольчої допомоги тощо.

"А ще він стає рукопожатним, адже з ним говорять не тільки Сі Цзіньпін чи Путін, а й президент Сполучених Штатів. А це означає відкриття дверей для можливої участі Кіма в переговорах з іншими учасниками, не лише з Японією чи найближчими сусідами, але й на міжнародній арені. Такий вихід з ізоляції для Кім Чен Ина є дуже важливим – це одна з точок амбіцій Північної Кореї. Недаремно вони говорять, що дві ядерні країни воюють з Україною: Росія та Північна Корея, причому Північна Корея на першому місці. Тобто не Росія з ними, а вони з Росією", – сказав Кулик.

Він зазначив, що північнокорейський диктатор Кім буде використовувати цю ситуацію, намагаючись отримати ці переговори. Він намагається через Росію знизити свою залежність від Китаю, сигналізує Сполученим Штатам, що "повідок від Пекіну до Пхеньяна" вже не такий короткий, як раніше, і що він може собі дозволити деякий простір для маневру.

"Кім готовий обговорювати це, зокрема, щоб зняти санкції, отримати допомогу та підписати мирний договір з Сполученими Штатами", – сказав експерт.

Дивіться відео інтервʼю Віталія Кулика Главреду про ситуацію у Південній Кореї:

Він нагадав, що Північна Корея досі перебуває в стані війни, мирний договір не підписаний – є лише договір про перемир’я, який заморожує конфлікт. Під час першого раунду переговорів Кіма і Трампа говорилося про можливість підписання великого мирного договору, що передбачав би, зокрема, зняття деяких санкцій з Північної Кореї, обмін тілами загиблих між Кореями, налагодження контактів між двома Кореями за посередництва Сполучених Штатів.

"І США давали деякі запевнення в безпеці для режиму Північної Кореї. Тобто стратегія Сполучених Штатів будувалася не на основі того, що цей режим має бути демонтований, а на основі співіснування з режимом Кім Чен Ина. Це дуже важливо для останнього, оскільки це фактично дає йому простір для тактичних маневрів з Китаєм, бо поки що основним гарантом безпеки Північної Кореї є Китай", – сказав Кулик.

Він зазначив, що Трамп навряд чи зважиться на виведення військової присутності з Корейського півострова, тому що в нього все-таки є юридичні зобов’язання перед Сполученими Штатами та Південною Кореєю. Також розміщення THAAD (система протиракетної оборони) в Південній Кореї – це також вагомий інструмент не лише проти Північної Кореї, а й проти Китаю.

"Але зниження участі Сполучених Штатів у гарантуванні безпеки в регіоні, зокрема Південної Кореї, цілком імовірне, якщо Трамп отримає певні вигоди від Північної Кореї. І таким чином послабить Китай, хоч і до певної міри", – підсумував Кулик.

Північна Корея та Південна Корея/ Інфографіка: Главред

Криза в Південній Кореї – останні новини

3 грудня стало відомо, що Південна Корея оголосила воєнний стан – на вулицях була техніка, парламент штурмували. Президент Південної Кореї звинуватив внутрішніх політичних опонентів у підриві державних процесів.

Після цього стало відомо, що президента змушують скасувати рішення про воєнний стан у Південній Кореї. У Південній Кореї, після того як президент Юн Сок Єль оголосив воєнний стан, влада вимагає скасувати його дію.

Як повідомляв Главред, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик зазначив, що Україна може втратити підтримку Південної Кореї. Демократична партія, яка може перемогти у Південній Кореї, імовірно, займе менш проукраїнську позицію, розповів Віталій Кулик.

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Хто такий Віталій Кулик? Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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