"Всі на місцях": Кім відреагував на ймовірний штурм правого берега Дніпра

Про загрозу наступу Росії було відомо ще чотири місяці тому.

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Кім прокоментував наступ РФ на правий берег / УНИАН, Главред

Ключове:

Україні відомі всі підступні плани ворога

На агресивні дії окупантів ЗСУ дадуть відсіч

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім прокоментував інформацію про можливий штурм російськими військами правого берега Дніпра.

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Деталями Кім поділився у своєму Telegram-каналі.

"Сили оборони та наші військові теж це розуміють. Тому ніхто нікуди не збирається їхати. Навпаки, ми розуміємо, що це буде. Відволікаючий маневр чи ні, це неважливо", — додав Віталій Кім.

Він повідомив, що про цю загрозу було відомо ще чотири місяці тому, і весь цей час тривала підготовка до можливої атаки.

Кім прокоментував наступальні плани РФ / фото: тг-канал Главред

Кім також зазначив, що українські військові мають чітке уявлення про сили та засоби, які російські війська можуть задіяти під час штурму. Він запевнив, що на агресивні дії ворога буде дана відповідна відповідь.

"Всього у нас достатньо. Ми розуміємо: все складно, але все контрольовано", — додав голова адміністрації.

Кім також звернув увагу на активізацію російських інформаційно-психологічних операцій, метою яких є поширення паніки серед українців. Зокрема, ворог розповсюджує чутки про нібито брак ресурсів у ЗСУ для відбиття можливого наступу. Очільник закликав громадян не реагувати на пропаганду та залишатися спокійними.

Ситуація на Херсонщині - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Росія має в планах підступний наступ на деокуповане у 2022 році місто. Ворог може почати операцію з форсування Дніпра, зазначили джерела українських ЗМІ.

Своєю чергою експерт Олег Жданов також оцінив плани ворога. Він прокоментував ситуацію та заявив, що ЗСУ не дають ворогу закріпитися в островах в дельті Дніпра.

Агент руху "АТЕШ" із 61-ї окремої бригади морської піхоти Північного флоту РФ, своєю чергою, що окупанти тонуть, намагаючись висадитися на островах Дніпра біля Херсона.

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Хто такий Віталій Кім? Віталій Олександрович Кім – український підприємець і політик корейського походження. З 25 листопада 2020 року – голова Миколаївської обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

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