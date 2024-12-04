Один з плацдармів вже зачищено: ЗСУ покращили свої позиції на ключовому напрямку

Наші оборонці руйнують плани ворога, підкреслює експерт, і бої продовжуються, інтенсивність яких зростає.

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ЗСУ мають успіх на ключовому напрямку / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада

Що сказав Ромененко:

ЗСУ повністю відбили один із двох плацдармів в районі Куп’янська

Окупанти продовжують проводити атаки на Курахівському та Покровському напрямках

На Курахівському та Покровському напрямках окупанти з Росії не зупиняють безперервні атаки на позиції Сил оборони України.

Однак, як підкреслив в ефірі Еспресо засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010) Ігор Романенко, на одній ділянці фронті українська сторона має перевагу.

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За його словами, в районі Куп’янська позиції ЗСУ значно покращились. Романенко пояснює, що з двох плацдармів, які вдалося до того захопити росіянам, один відбили повністю і тиснуть на інший.

"Це важливо, тому що, якщо подивитись на цей Куп’янський напрямок, Харківщину, то там сформувалося два угруповання. Північне - це Куп’янськ, Куп’янськ Вузловий, навколо яких відбуваються ці події (Сили оборони звільнили Новомлинськ Куп’янського району, - ред.) А південніше ми бачимо, що ворог намагається напівоточити, дотиснути до річки, і вони штурмують в районі Борової для того, щоб замкнути і сформувати таким чином південне угруповання з подальшими відповідними діями. Наші оборонці руйнують такого роду плани і бої продовжуються, інтенсивність яких зростає", - сказав він.

За словами експерта, агресори не перестають атакувати Часів Яр.

"Ворог атакує по фронту в першу чергу не тільки з району Калинівки на півночі, Іванське — на півдні, а вже безпосередньо в мікрорайонах відомих: Новий, Жовтневий по місту. І ситуація поки, скажімо, утримується ще за рахунок того, що на півдні від Часового Яру наші оборонці тримаються в районі Авдіївки.

В Торецьку йдуть бої безпосередньо в місті, є велика загроза, вона зберігається. По Кураховому: ворог зайшов і йдуть бої за центр міста, і ситуація на півдні від Курахового, там є наше вклинення, яке було більш глибоке, воно зменшується. І війська продовжують ведення досить складних у вигляді ар’єргардних боїв. Тобто наносять ураження ворожому озброєнню, техніці, живій силі і намагаються поступово відходити, не втрачаючи багато військ", - зазначив генерал.

Що відомо про Часів Яр / Инфографика: Главред

На жаль, на Покровському напрямку для Сил оборони фіксується погіршення ситуації, каже Романенко.

"В цілому ситуація погіршується не тільки безпосередньо по Кураховому, а й по Покровську. Ворогу не вдалося там понад два місяці тому по фронту захопити Покровськ. Тому вони перегрупувалися і поступово з півдня продовжують цей наступ, захопивши Вугледар, тепер бої йдуть у районі Курахового. Але основна ціль в цьому регіоні — це є безпосередньо Покровськ і на цьому напрямку теж ведуться інтенсивні бої", - розповів Ігор Романенко.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред з посиланням на полковника Владислава Селезньова, на одному з напрямків Донецького фронту ситуація загострюється з кожним днем. Він навіть попередив, де ЗСУ можуть взяти в напівоточення.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що Путін поставив за мету захопити одразу два міста. Річ у тім, що зруйнованою Авдіївкою та Вугледаром РФ навряд чи може переконати свого російського споживача.

Однак ще існують шанси, що ЗСУ можуть обламати плани Путіна. Необхідно терміново зібратись силами, вважає експерт Дикий, адже окупанти мають надію обвалити наш фронт і піти в рішучий наступ не колись, а прямо зараз.

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Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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