Росіяни 'сунуть з усіх сторін': в DeepState розкрили ситуацію поблизу Курахового

На південь від міста точаться запеклі бої за "кишеню" на відтинку Єлизаветівка-Романівка-Ганнівка-Успенівка, розповіли аналітики.

https://glavred.net/ukraine/rossiyane-dvizhutsya-so-vseh-storon-v-deepstate-raskryli-situaciyu-vblizi-kurahovo-10618853.html Посилання скопійоване

Росіяни просуваються в Кураховому / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід"

Головне:

Окупанти просуваються в місті Курахове та намагаються прорватися до села Старі Терни

Берестки, ймовірно, перейшли під контроль ворога, тривають важкі бої за Сонцівку

У Кураховому окупанти просуваються до центру міста

Російські окупанти просуваються в місті Курахове. Також війська РФ намагаються прорватися до села Старі Терни, щоб перекрити логістику українським захисникам. Про це повідомив моніторинговий проект DeepState.

За даними аналітиків, окремі російські солдати почали з’являтися на підступах до Старих Тернів, рухаючись вздовж північного берега Курахівського водосховища.

відео дня

"Відповідно, можна сказати, що Берестки повністю перейшли під контроль ворога. Дуже шкода, що в даному районі продовжуються подання неправдивих відомостей "на верх" щодо утримання позицій. Тривають важкі бої за Сонцівку, де є постійні прориви (росіян - Главред), але всі в одну сторону, за допомогою ефективної роботи СОУ в селі", - зазначили у DeepState.

Крім цього, аналітики зазначили, що у ворога є "значні просування" в Кураховому. Російські війська наступають зі сходу на захід і просуваються до центру міста, зокрема на вулиці Побєди та проспекті Прокоф’єва, де розташовані багатоповерхівки.

"Піхота потроху просочується в квартали міста, поширюючи контроль, але попереду на (росіян - Главред) чекає важка ділянка у вигляді промзони, яку вони почали рівняти з землею. Прорив зі сторони Старих Тернів дуже ускладнить утримання промзони, адже противник зможе підібратися з двох сторін, перекривши повністю логістику", - додали аналітики.

На південь від Курахового тривають запеклі бої за так звану "кишеню". Російська піхота та техніка "суне з усіх сторін" на відтинку Єлизаветівка-Романівка-Ганнівка-Успенівка. Окупанти нарощують зусилля з боку Трудового на Успенівку, намагаючись зупинити рух українських військ та закрити "кишеню". Аналітики також зауважили, що не вщухають спроби штурму з Дальнього.

"Не полишає (ворог - Главред) можливостей покращити тактичне положення на південному фасі Курахового по відтинку Ясна Поляна-Максимівка, рухаючись в сторону траси Н15", - розповіли в DeepState.

Курахове / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, російські війська окупували три населені пункти в Донецькій області — Жовте, Пустинку та Роздольне. За даними DeepState, загарбники також просунулися в районах Іллінки, Новодонецького, Трудового, Пушкіного та Курахового.

Також росіяни продовжували контратаки на український плацдарм у Курській області 28-29 листопада, але успіхів не досягли, повідомляє ISW. Українська бригада відбила атаку посиленого російського взводу, знищивши п’ять із шести бронетехніків дистанційним мінуванням.

Як повідомляв Главред, окупанти активізували наступ на Курахівському напрямку в Донецькій області, намагаючись оточити та захопити Курахове. Війська РФ атакують із півночі через Курахівське водосховище та з півдня через річку Сухі Яли.

Читайте також:

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред