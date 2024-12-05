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Україна готова до миру: перші деталі переговорів з командою Трампа - WSJ

Анна Косик
5 грудня 2024, 09:07
3516
Україна не розглядає варіант тимчасового миру, адже він лише в інтересах агресора Росії.
Ермак, Украина и США
Україна готова до миру, але є важлива умова / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/ermaka2022

Головні тези:

  • Українська делегація веде переговори з представниками Трампа
  • У США не зацікавлені в членстві України в НАТО
  • Україна може погодитися лише на стійкий мир

Українські чиновники на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком розпочали переговори на високому рівні із майбутньою адміністрацією Трампа. Видання The Wall Street Journal повідомило перші деталі.

Представники України намагаються ще до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа зменшити розбіжності Києва та Вашингтона у питанні врегулювання війни.

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Вже відомо, що Андрій Єрмак провів 4 грудня зустріч із спецпредставником США у питаннях Росії та України Кітом Келлогом та майбутнім радником з питань національної безпеки Майком Волтцом. Приєднався до обговорень і віце-президент Джей Ді Венс.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Попередньо, команда Трампа мало зацікавлена ​​в тому, щоб запропонувати Україні приєднатися до НАТО, не дивлячись на те, що президент Володимир Зеленський називав це життєво важливою гарантією безпеки проти майбутньої російської агресії.

Попри це, видання пише, що Україна планує повідомити про свою готовність до миру. Однак йде мова про стійкий мир, адже нестабільний, чи тимчасовий мир не служить ні інтересам США, ні України.

Позиція майбутньої адміністрації США щодо миру в Україні

Нагадаємо, у вересні 2024 року відбулася зустріч між обраним президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, на якій обговорили війну в Україні. Трамп тоді заявив, що "пора закінчувати цю війну".

Згодом стало відомо, що наразі в політичних колах Трампа є три головні сценарії для основи мирного плану новообраного президента США. План спецпредставника Штатів щодо України та РФ Кіта Келлога передбачає заморожування лінії фронту, Джей Ді Венс запропонував створити демілітаризовану зона на теперішній лінії фронту, а Річард Гренелл вважає за необхідне створити "автономні зони" на сході України. При цьому, як писав Главред, усі три сценарції відкидають вступ України в НАТО.

Раніше також повідомлялося, що спеціальний представник президента США Трампа з питань війни Росії проти України генерал Кіт Келлог не буде сильно "воювати" за мир - це небезпечно, ризиковано, а головне, в процесі врегулювання російсько-української війни, не підставити президента США Трампа.

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Що таке The Wall Street Journal?

The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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