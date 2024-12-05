Зеленський сказав, скільки українських мерів зараз у полоні в РФ

Президент вважає, що світова спільнота мало реагує на те, що в Росії роблять з українськими полоненими.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-v-rossiyskom-plenu-nahodyatsya-ne-menee-shesti-merov-i-glav-gromad-10620041.html Посилання скопійоване

Зеленський: у російському полоні перебувають щонайменше 6 мерів і голів громад / колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Основні тези Зеленського:

Понад три тисячі українців та українок уже повернули з полону

Військові злочини РФ поступово забуваються у світі

У російському полоні перебувають щонайменше шість українських мерів і голів громад. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення до правозахисної спільноти, пише пресслужба Офісу президента.

"Днями стало відомо, що в російському полоні загинув мер одного з окупованих українських міст - міський голова Дніпрорудного, що в Запорізькій області, Євген Матвєєв. Він був захоплений у полон ще в березні 22-го року, коли намагався допомогти людям у своїй громаді. Наразі в російському полоні також щонайменше шість мерів міст та голів громад. Вони серед тисяч українців, які ні в чому не винні, але роками в неволі. І не тільки з 22-го року. Але і з 2014-го", - повідомив глава держави.

відео дня

Зеленський також повідомив, що 3 767 українців та українок уже повернули з полону.

"Ми залучаємо для цього посередників. Шукаємо різні переговорні, політичні та юридичні можливості. І ми вважаємо, що злочин - не тільки те, що стількох наших людей Росія утримує в полоні, знущається з них, а й те, що багато хто у світі досі не докладає всіх зусиль, щоб припинити цей злочин, повернути людей і покарати Росію за все, що вона принесла своєю війною", - зазначив президент.

Також Зеленський зауважив, що світова спільнота мало реагує на те, що в Росії роблять з українськими полоненими.

"Як досі небагато у світі голосів, які говорять про викрадених Росією українських дітей. Майже ніякої реакції немає і на те, на що російська присутність перетворила наші землі, наші території, які тимчасово окуповані. Коли дехто зараз говорить про "заморожування" війни, майже ніколи не лунає: а що буде з мільйонами наших людей, що буде з сотнями тисяч дітей, які досі на окупованій території? І це дуже цинічне замовчування", - наголосив глава держави.

Президент висловлює жаль, оскільки доводиться констатувати, що навіть наймасштабніші російські злочини війни поступово забуваються багатьма у світі та в Європі. "Забуваються саме на політичних рівнях, на рівні тих, хто міг би ухвалити рішення або бути активними, щоб усе виправити", - повідомив Зеленський.

Він вважає, що це є викликом не лише для України, бо це підриває моральні засади демократичного світу.

Розстріл окупантами українських військовополонених - останні новини

Як писав Главред, окупаційні війська країни-агресора Росії, 24 листопада, вбили українських військовополонених біля населеного пункту Новодарівка, що в Запорізькій області.

У листопаді 2024 року російські окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони України поблизу села Петрівка Покровського району. Унаслідок наступу 5 військових ЗСУ вимушено відступили та сховалися в приватному будинку. Після оточення помешкання російські військові взяли українських захисників у полон. Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю. Потім окупанти розстріляли їх з автоматичної зброї.

Нещодавно уповноважений Верховної Ради з питань прав людини Дмитро Лубінець повідомив про черговий воєнний злочин. Російські загарбники розстріляли полонених бійців ЗСУ на Покровському та Курському напрямках.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред