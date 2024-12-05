Так Лаврова ще не принижували: на ОБСЄ стався скандал

Міністр Сибіга назвав очільника МЗС РФ Лаврова воєнним злочинцем.

https://glavred.net/ukraine/tak-lavrova-eshche-ne-unizhali-na-obse-proizoshel-skandal-chto-uchudilo-mid-ukrainy-10619999.html Посилання скопійоване

МЗС України "проїхалось" по Лаврову на ОБСЄ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин

Коротко:

Сибіга назвав Лаврова воєнним злочинцем

Очільник МЗС України та його деякі колеги покинули залу перед промовою Росії

4-5 грудня на Мальті відбувається 31-ше щорічне засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ. Однак міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вирішив не слухати демагогії РФ залишив залу пленарних засідань ОБСЄ на Мальті перед початком промови глави російського МЗС Сергія Лаврова.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

відео дня

5 грудня, наприкінці свого виступу, Сибіга публічно назвав Лаврова воєнним злочинцем, після чого покинув залу. Його приклад наслідували кілька іноземних міністрів і дипломатів.

На опублікованому відео видно, як слідом за українським міністром виходять глава МЗС Польщі Радослав Сікорський та його чеський колега Ян Ліпавський. Обидва раніше заявили, що не мають наміру слухати виступ Лаврова.

Глава МЗС України Сибіга вийшов із зали ОБСЄ перед початком виступу глави МЗС РФ Лаврова. / фото: тг-канал Главред

Варто зазначити, що участь Лаврова у засіданні ОБСЄ стала можливою, незважаючи на санкції ЄС.

Це його перший візит до країни Євросоюзу з початку повномасштабної війни.

За інформацією ЗМІ, Лавров був присутній на обіді першого дня зустрічі, однак пропустив вечерю, темою якої мала стати російська агресія проти України.

Інші новини про міжнародну політику

Не дивно, що деякі іноземні дипломатичні представники вирішили не слухати Лаврова, адже буквально вчора РФ пішла на агресивний крок. Стало відомо, що корабель РФ обстріляв німецький військовий гелікоптер.

Також стало відомо, що начальник Генштабу РФ Герасимов телефонував топ-військовому США за тиждень після удару "Орешником". Зазначається, що двоє чоловіків "обговорили низку питань глобальної та регіональної безпеки, включно з конфліктом в Україні".

Як повідомляв Главред, експерт Валерій Клочок також пояснив, чи прийде кінець військовій підтримці Путіна режимом Кім Чен Ина після приходу нового президента Штатів. Річ у тім, що Трамп може домовитися з КНДР про зменшення військової потужності Росії.

Читайте також:

Хто такий Сергій Лавров? Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи. З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред