Зеленський готовий до виборів 'у будь-який момент': названо умову для їх початку

Вибори мають бути такими, щоб усі громадяни України мали можливість проголосувати.

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Вибори в Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Ключові тези:

Вибори в Україні відбудуться після досягнення миру

Президент України готовий до виборів "у будь-який момент"

Вибори мають відповідають усім демократичним стандартам

Україна планує негайно перейти до демократичних виборів після досягнення справедливого миру. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю The Telegraph.

За його словами, важливо забезпечити всі умови для демократичного проведення виборів.

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"Дивлячись на реальність, президент сказав, що після встановлення справедливого миру ми будемо готові негайно перейти до правильних демократичних виборів у нашій країні", — зазначив він.

Єрмак також відповів на запитання про можливість проведення виборів у 2025 році. Він наголосив, що президент України готовий до виборів "у будь-який момент", але акцентував на важливості забезпечення всіх умов для їх демократичного проведення.

"Це означає, що треба, щоб усі громадяни України мали можливість проголосувати, включно з нашими героями, нашими солдатами на передовій, включно з людьми, які тимчасово залишають країну", — пояснив голова ОП.

Єрмак додав, що для організації виборів необхідно, щоб міжнародна спільнота визнала їх такими, що відповідають усім демократичним стандартам.

"Наразі Україна концентрує фінансові ресурси на підтримці армії, виплаті зарплат і забезпеченні базових потреб для перемоги у війні", - підсумував він.

Вибори в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в Україні наразі відсутні умови для проведення виборів, адже війна триває з високою інтенсивністю, а Росія не виявляє жодних реальних намірів до переговорів.

Видання The Economist писало, що вибори в Україні можуть відбутися вже 25 травня. Однак, політичний та економічний експерт Тарас Загородній наголосив, що не вірить у вибори в травні 2025 року та не розуміє, як це може статися.

Видання The Economist також зазначає, що після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США в Україні всі розмови точаться навколо того, яку політику проводитиме нова адміністрація Білого дому і як це позначиться на Україні - чи відбудуться вибори в Україні.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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