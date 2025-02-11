Контракт для 18-24-річних та перегори з Трампом: головні новини України (дайджест)

Новини України 11 лютого станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

https://glavred.net/ukraine/kontrakt-dlya-18-24-letnih-i-peregory-s-trampom-glavnye-novosti-ukrainy-daydzhest-10638797.html Посилання скопійоване

Головні новини України станом на 22:00 11 лютого / Колаж Главред, фото: УНІАН, 22 окрема механізована бригада

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

РФ атакує Україну крилатими ракетами: що відомо

Вранці у вівторок, 11 лютого, у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ заявили про ракетну атаку РФ. Фіксуються перші крилаті ракети.

Близько п'ятої години ранку в Telegram ПС ЗСУ повідомили про швидкісну ціль у Полтавській області.

відео дня

В Україні екстрено відключають світло через ракетну атаку РФ

Зранку 11 лютого в Україні ввели екстрені відключення світла через ракетну атаку країни-агресора РФ.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив про чергову атаку на енергосистему України.

"Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатися під прицілом", - написав він у Facebook.

РФ вдарила ракетами по Полтавщині: без газу залишилися 9 населених пунктів

У вівторок, 11 лютого, російська армія вкотре атакувала Полтавщину. Унаслідок ракетного удару без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району.

Як повідомили в Полтавській ОВА, влучань в об'єкти цивільної інфраструктури не зафіксовано.

У РФ дали "зелене світло" на застосування тортур для військовополонених ЗСУ - ЗМІ

Через кілька тижнів після вторгнення в Україну один з начальників в’язниць зняв усі обмеження на застосування насильства до українських військовополонених.

Генерал-майор і начальник в'язниць Санкт-Петербурга Ігор Потапенко звернувся з прямим посланням до елітного підрозділу охоронців, який мав наглядати за притоком полонених з України: "Будьте жорстокими, не жалійте їх".

Він наказав не застосовувати звичайні правила, а, як передає видання, прибрати всі обмеження проти насильства. Потапенко також скасував використання натільних камер для фіксації дій охоронців. Подібні інструкції отримали й інші підрозділи по всій країні - з Бурятії, Москви, Пскова та інших місць, повідомляє The Wall Street Journal.

Передання США рідкоземельних металів на $500 млрд: Трамп заявив про згоду України

Президент Дональд Трамп заявив, що США повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться успішно укласти мирну угоду між Києвом і Москвою. За його словами, Україна вже погодилася передати Штатам рідкоземельні метали на суму 500 мільярдів доларів як оплату за військову допомогу, яку Вашингтон уже надав.

В ефірі Fox News Трамп заявив, що "понад 300 мільярдів доларів", які США надали Україні, затьмарюють внесок інших країн у військові дії.

Війська РФ атакують плацдарм ЗСУ у Курській області: в ISW розкрили ситуацію

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська нещодавно просунулися вперед на українській ділянці фронту в Курській області на тлі бойових дій, що тривали в цьому районі 10 лютого.

Трамп анонсував розмову із Зеленським і важливу зустріч в Україні

Президент США Дональд Трамп має намір цього тижня поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Незабаром в Україну має приїхати і американський спецпредставник по Києву і Москві Кіт Келлог.

Як повідомляє Радіо Свобода, господар Білого дому напередодні Мюнхенської конференції заявив, що на тижні планує поговорити із Зеленським.

Війська РФ спробували прорвати оборону на Покровському напрямку, деталі

Війська агресора Росії здійснили спробу прориву оборони ЗСУ на Покровському напрямку. Деякі українські позиції було зруйновано. Найгарячіша ситуація на фронті - навколо Покровська.

Як повідомили в угрупованні Хортиця, ворог активізувався, зокрема, і на Покровському напрямку.

Які умови можуть означати закінчення війни в Україні: Жданов розкрив реальний сценарій

Військові експерти назвали найперші ознаки, які можуть в майбутньому свідчити про фінал активної фази бойових дій в 2025 році.

В коментарі для ТСН військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що однією з таких ознак може стати зменшення повітряних ударів з боку Росії, зменшення атакуючих та штурмових дій на лінії фронту.

РФ вночі запустила по Україні 124 дрони і 19 ракет: ППО збила 57 ворожих БПЛА

У ніч на 11 лютого 2025 року російські окупанти здійснили комбінований повітряний удар по Україні з використанням ракет різних типів повітряного, наземного та морського базування. Під удар потрапили об'єкти газовидобувної промисловості в Полтавській області.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, армія РФ застосувала до 19 крилатих, балістичних і керованих авіаційних ракет.

Сили оборони перехопили ініціативу: бійці досягли успіху на північ від Харкова

Українські військові перехопили тактичну ініціативу на північ від Харкова, в районі Липців Харківської області. Війська поступово відсувають окупантів Росії до кордону. Втім, процес повільний, оскільки у ворога перевага в артилерії. Про це заявив представник служби зі зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" Володимир Дегтярьов.

Армія РФ почала різко наближатись до Костянтинівки: у ЗМІ розкрили загрозливу ситуацію

Головний редактор "Суспільне. Донбас" Андрій Крамченков повідомив, що окупанти все ближче до Костянтинівки, тому вже ширший спектр озброєнь може застосовуватися по цьому місту.

"Навколо Костянтинівки є три активних напрямки. Костянтинівка - це ближній тил угруповання, яке обороняє з одного боку Часів Яр, з іншого - Курдюмівку і Торецьк. Тобто, якщо подивитись на мапу, є дуга навколо Костянтинівки. На півночі вона спирається на Часів Яр, вершина цієї дуги - Курдюмівка, і на півдні - це майже повністю зруйнований Торецьк", - пояснив Крамченков в ефірі телеканалу Еспресо.

Зеленському потрібно знизити призовний вік для збереження підтримки Заходу - Bloomberg

Президенту України Володимиру Зеленському необхідно вирішити проблему з нестачею військ, знизивши призовний вік із 25 років, щоб "заслужити" постійної підтримки Заходу. Про це пише Bloomberg.

"Наприкінці цього тижня представники Білого дому планують обговорити зі своїми європейськими колегами, як покласти край війні в Україні. Однак для того, щоб переговори привели до міцного врегулювання, США та їхні союзники повинні показати, що вони готові забезпечити його дотримання", - сказано в статті.

Що чекає на Росію і режим Путіна найближчими роками: з'явився прогноз

Поки зарано говорити про те, що є підстави для дестабілізації ситуації всередині Росії. Втім, подібні передумови можуть стати помітними протягом 3-5 років, адже і СРСР свого часу впав під санкційним тиском США та за результатами гонки озброєнь. Про це заявив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука.

Під час чату на Главреді він розповів про те, що наразі немає підстав для дестабілізації обстановки всередині Росії.

Нафтопереробні заводи РФ під прицілом: у Defense Express розкрили плани ЗСУ

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що далекобійні дрони атакували Саратовський НПЗ, а також базу, де зберігається паливо для російських бомбардувальників.

"Минулого року відбулося 80 важливих атак нашими далекобійними дронами по об'єктах Росії. За січень таких атак було 20, половина з яких була спрямована на нафтопереробні та енергетичні об'єкти Росії, а також на військові об'єкти. Наразі бачимо, що динаміка за лютий перевищить січень, оскільки збільшується кількість дронів, які долучаються до ударних операцій", - зауважив Згурець в етері телеканалу Еспресо.

Кім Чен Ин відправив Путіну артилерію і готує війська: у Сеулі дізналися деталі

Режим Кім Чен Ина в КНДР відправив агресору Росії приблизно 200 одиниць далекобійної артилерії і направив близько 11 тисяч своїх військових. Очікується, що Пхеньян направить ще більше військ і зброї для російської агресії проти України.

Як повідомляє південнокорейське агентство Yonhap News з посиланням на Міноборони Південної Кореї, у розвідці з'ясували, що Пхеньян направив РФ близько 11 тисяч військових. Із них 300 було ліквідовано, поранено близько 2700 солдатів.

У середу, 12 лютого, на погоду в Україні все ще впливатиме антициклон. Саме тому опадів у вигляді снігу не варто очікувати.

Про це повідомляє у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Мороз найближчим часом буде стрибати і маскуватися під ласкавого, але ви не вірте. Тому що все одно до кінця місяця, принаймні за попередніми прогнозами, домінуватиме холодна погода", - зазначила Діденко.

Україна купить російські реактори для добудови ХАЕС: скільки витратять

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який дозволяє "Енергоатому" придбати російські реактори з Болгарії для Хмельницької АЕС. Про це 11 лютого повідомив народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") у своєму Telegram.

Рішення підтримали 269 депутатів, зокрема фракції "Слуга народу", "Батьківщина" та депутатські групи "Платформа за життя та мир", "За майбутнє", "Довіра" і "Відновлення України".

Розвідка Британії назвала серйозну проблему Росії, яку не може вирішити Путін

У Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що спроби Володимира Путіна вирішити демографічну проблему навряд чи увінчаються успіхом. Штрафи для прихильників "чайлдфрі" не допоможуть.

Як наголошується у зведенні розвідки Британії, російський суд у Севастополі в незаконно анексованому Криму оштрафував місцеву жительку на 50 000 рублів (приблизно 500 доларів) за ймовірну пропаганду "чайлдфрі".

"Я дуже боюся": Кличко назвав терміни закінчення війни в Україні

Міський голова Києва Віталій Кличко припустив, що завершення війни в Україні можливе через один-два місяці. Про це Кличко сказав під час форуму "Демократична стійкість України під час війни та в період відновлення" 11 лютого.

За його словами, бойові дії, ймовірно, припиняться після компромісу, який буде болісно сприйматися суспільством і може спричинити заворушення.

Миколаївська область наразі не є пріоритетною ціллю для Росії, а окупаційні війська не мають можливості наступати на місто. Про це в інтерв’ю "Укрінформу" заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зброя Україні для захисту від РФ: документ про ленд-ліз уже в Конгресі, деталі

У Конгресі Сполучених Штатів уже зареєстровано законопроєкт, спрямований на відновлення механізму ленд-лізу для України. Його ініціатор - конгресмен-республіканець Джо Вілсон. Тексту документа поки що немає.

В описі документа йдеться про таке:

"(Метою закону є необхідність, - ред.) надати президенту розширені повноваження щодо укладення угод з урядом України про надання в оренду або лізинг оборонних товарів цьому уряду для захисту цивільного населення в Україні від російського військового вторгнення, а також для інших цілей".

"Я не знаю, подивимося": Зеленський хоче запропонувати Путіну обмін територіями

Якщо президент США Дональд Трамп зможе посадити Україну і Росію за стіл переговорів, то Київ може запропонувати Кремлю прямий обмін територіями, віддавши захоплені землі в Курській області. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian.

"Ми можемо обміняти одну територію на іншу", - сказав він.

Зеленський запропонував обмін територіями між Україною та Росією: про що йдеться

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю виданню The Guardian, у якому розповів про актуальну ситуацію на фронті, підтримку західних партнерів та виклики, з якими стикається Україна у війні проти Росії. Він окреслив ключові пріоритети української влади та наголосив на важливості міжнародної допомоги для зміцнення обороноздатності країни.

Главред зібрав головні заяви Володимира Зеленського щодо мирних переговорів та війни в Україні.

Ліміти на 12 лютого: кого і коли "зачепить" обмеження постачання електроенергії

В Україні в середу, 12 лютого, застосовуватимуть обмеження потужності промисловості та бізнесу.

Обмеження триватимуть загалом 10 годин на добу і в тих часових проміжках, як це відбувається і у вівторок, ідеться в повідомленні в Telegram НЕК Укренерго.

"Ми готові, я готовий": зустріч Зеленського і Трампа може відбутись у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський після проведення Мюнхенської конференції з безпеки може вирушити до Вашингтону для переговорів із новим президентом США Дональдом Трампом. Про це йдеться у матеріалі Guardian.

Зазначається, що наприкінці тижня Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки, де планує зустріч із віце-президентом США Джей-Ді Венсом.

Відправка миротворців в Україну вирішуватиметься в Мюнхені - NYT

Відправка європейських миротворців до України стане однією з ключових тем обговорення на Мюнхенській конференції з безпеки, яка пройде 14-16 лютого. Дискусії навколо цієї ініціативи набирають обертів на тлі припущень про можливе перемир’я між Україною та Росією. Про це пише The New York Times.

Україна "перепродує зброю США": у МЗС жорстко відповіли на домисли Карлсона

У МЗС України спростували заяву американського пропагандиста Такера Карлсона про те, що Україна нібито перепродує зброю, яку США надають як військову допомогу, мексиканським наркокартелям.

Як наголосив речник МЗС України Георгій Тихий у соцмережі X, кожну одиницю військової техніки, яку отримує Україна, "реально відстежують" і контролюють "незалежні механізми".

"Війна скоро буде закінчена": Трамп відправив міністра фінансів в Україну

Війна в Україні має завершитися якнайшвидше, адже вона спричинила надто багато смертей і руйнувань. Міністр фінансів США Скотт Бессент прибуде до Києва для переговорів про угоду щодо рідкоземельних українських металів. Про це заявив президент США Дональд Трамп.

В Україну повернеться сніг, але мороз послабшає: названо дату потепління

Погода в Україні 12 лютого буде дуже морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що до кінця місця домінуватиме прохолодна погода. 13-15 лютого очікується потепління, але на наступному тижні знову вдарить похолодання. Водночас не слід очікувати надсильних морозів.

У Пентагоні оцінили ймовірність відправки військ США в Україну

Новий міністр оборони США Пітер Хегсет прокоментував імовірність відправки американських військ в Україну.

США не мають наміру відправляти свої війська в Україну, наголосив він під час спілкування з журналістами в Штутгарті.

Виїзд за кордон та 2 мільйони гривень: в Міноборони запустили контракт для 18-24-річних

Міністерство оборони України офіційно запустило проєкт "Контракт 18-24" - добровільну ініціативу для громадян віком 18-24 роки, які бажають приєднатися до Сил оборони на рік. Про це йдеться на сайті Міноборони.

Учасники отримають гідну фінансову винагороду, бойову підготовку за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не пропонує жодна цивільна професія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред