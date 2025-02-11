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Україна "перепродує зброю США": у МЗС жорстко відповіли на домисли Карлсона

Олексій Тесля
11 лютого 2025, 19:45
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Жодна з американських інспекцій не виявила жодних зловживань, заявив Георгій Тихий.
Тихий, Карлсон
Георгій Тихий прокоментував заяви Такера Карлсона / Колаж: Главред, фото: МЗС, скріншот

Головне:

  • Кожну одиницю техніки, яку отримує Україна, ретельно відстежують
  • Жодна з американських інспекцій не виявила жодних зловживань

У МЗС України спростували заяву американського пропагандиста Такера Карлсона про те, що Україна нібито перепродує зброю, яку США надають як військову допомогу, мексиканським наркокартелям.

Як наголосив речник МЗС України Георгій Тихий у соцмережі X, кожну одиницю військової техніки, яку отримує Україна, "реально відстежують" і контролюють "незалежні механізми".

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Саме тому жодна з американських інспекцій не виявила жодних зловживань, додав речник МЗС України.

Крім того, у Центрі протидії дезінформації заявили, що ця інформація не відповідає дійсності та назвали її "старим фейком", який росіяни поширювали ще 2022 року.

Скандальна заява Карлсона

Напередодні американський журналіст Такер Карлсон, відомий своїми висловлюваннями, які фактично ретранслюють російську пропаганду, заявив, що Україна нібито перепродує зброю, яку отримує від США, мексиканським картелям.

"Ми посилаємо цю зброю в Україну на мільярди, сотні мільярдів доларів, її крадуть, а потім перепродують нашим ворогам", - сказав Карлсон.

Підтверджень своїм словам він надати не зміг, однак запевнив, що американські спецслужби про це знають, а ЦРУ навіть отримує від цього прибуток.

Раніше Карлсон заявив, що адміністрація Байдена намагалася вбити Путіна. Він стверджує, що колишній держсекретар Блінкен нібито був головним ініціатором замаху.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Зеленський смачно припечатав Путіна. Переговори з РФ про завершення війни можна вести з позиції сили, впевнений Володимир Зеленський.

Як повідомляв Главред, Карлсон заявив, що його команда протягом року намагалася провести інтерв'ю з Володимиром Зеленським. Він стверджує, що переговори були зірвані американським урядом і посольством США в Києві.

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Хто такий Такер Карлсон

Такер Карлсон - американський консервативний політичний оглядач, журналіст. Вів політичне ток-шоу на Fox News під назвою "Вечір з Такером Карлсоном" з 14 листопада 2016 року по 21 квітня 2023 року. Засновник і власник власного незалежного потокового сервісу "Tucker Carlson Network".

Карлсона вважають одним із найвпливовіших прихильників колишнього президента США Дональда Трампа.

У 2021 році журнал Time назвав його найвпливовішим консерватором Америки.

Карлсон виступає проти абортів, фемінізму, ЛГБТ і мігрантів. У сфері зовнішньої політики Карлсон ізоляціоніст і виступає проти участі США в міжнародних конфліктах.

24 квітня 2023 року американський канал Fox News звільнив Карлсона. Рішення ухвалив особисто медіамагнат Руперт Мердок - власник холдингу News Corp, якому належить Fox News.

Такер Карлсон - прихильник теорій змов. Свого часу він всерйоз стверджував, що уряд США таємно зберігає космічний корабель інопланетян, а в Україні, мовляв, є американські лабораторії з виробництва біологічної зброї.

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