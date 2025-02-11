РФ атакує Україну крилатими ракетами: що відомо

Вранці у вівторок, 11 лютого, у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ заявили про ракетну атаку РФ. Фіксуються перші крилаті ракети.
Близько п'ятої години ранку в Telegram ПС ЗСУ повідомили про швидкісну ціль у Полтавській області.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - йшлося в повідомленні.
Після шостої години ранку повідомлялося про крилаті ракети в Сумській та Полтавській областях.
Зазначимо, що вночі моніторингові канали інформували про зліт стратегічних бомбардувальників РФ. Однак офіційного підтвердження не було.
Тим часом у Військово-морських силах повідомили, що станом на 06:00 у Чорному морі перебуває ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет Калібр загальним залпом до 4 ракет.
У Середземному морі - 5 ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет Калібр загальним залпом до 22 ракет.
Моніторинговий канал monitor повідомляє, що станом на 06:53 крилаті ракети типу Х-101 у повітряному просторі України відсутні.
"Борти Ту-95мс все ще в зоні потенційних пусків, а це завжди плюс година на доліт крилатих ракет", - йдеться у повідомленні.
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Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 7 лютого 2025 року російські окупаційні війська атакували Україну 112-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Пізно ввечері 9 лютого російські окупанти завдали удару по місту Суми. Як повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар, РФ атакувала місто Шахедом.
Росіяни вдарили по спальному району міста, там поблизу розташована школа та інші навчальні заклади. Дрон, попередньо, знищив 7 автомобілів.
У ніч на 10 лютого російська окупаційна армія атакувала Київ дронами - у столиці було чути вибухи. У місті працювали сили ППО.
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