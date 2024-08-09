Удар РФ по Костянтинівці: з’явилась інформація про загиблих та поранених

Пошуково-рятувальна операція на місці злочину триває, сказав голова Донецької облдержадміністрації.

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Удар РФ по Костянтинівці / колаж: Главред, фото: Вадим Філашкін

У п'ятницю, 9 серпня, країна-агресорка Росія вдарила по супермаркету в Костянтинівці Донецької області. Станом на 12:40 відомо про 2 загиблих і 17 поранених. Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Він наголосив, що пошуково-рятувальна операція на місці злочину триває.

"Про суттєві зміни повідомлятиму додатково", - написав Філашкін. відео дня

Що відомо про місто Костянтинівка? Костянтинівка – місто в Україні, адміністративний центр Костянтинівської міської громади в Краматорському районі Донецької області. Звільнене від терористичного підрозділу російських окупантів та місцевих колаборантів 5 липня 2014 року під час проведення АТО силами Національної гвардії України та військовими підрозділами, пише Вікіпедія. Під час повномасштабної війни країни-агресорки Росії проти України місто неодноразово піддавалося обстрілам з боку російських окупантів.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, сьогодні, 9 серпня, російські окупанти вдарили по супермаркету в Костянтинівці Донецької області. Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян, написав Філашкін.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак також відреагував на удар росіян. Він заявив, що Росія повинна відчути повністю розплату за все, що вона робить.

Крім того, у ніч на 6 серпня було зафіксовано рух ворожих безпілотників у сторону Хмельницької області. Згодом у декількох районах, зокрема, у Шепетівському, було чутно звуки вибухів.

У ніч на 3 серпня, країна-агресорка Росія також атакувала територію України. Відомо, що у Вінницькій області під час нічної атаки було уражено обʼєкт інфраструктури.

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