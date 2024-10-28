"Шахед" пролетів критично близько біля Хмельницької АЕС: подробиці

Напередодні у ЦПД при РНБО попереджали про підготовку Росією до нових ударів по Україні.

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РФ готує нові удари / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, ua.depositphotos.com

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Росія випустила Шахеди повз АЕС під час атаки 28 жовтня

Енергоатом підтвердждує посилення атак РФ на АЕС восени

У понеділок вранці, 28 жовтня, російський "Шахед" пролетів критично близько від одного з енергоблоків Хмельницької АЕС, ідеться у повідомленні Енергоатому.

Фахівці підкреслюють, що з настанням осінньо-зимового періоду Росія посилює терор проти АЕС, створюють нові ризики для безпечної експлуатації атомних обʼєктів.

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"Ворог свідомо порушує принципи ядерної та радіаційної безпеки АЕС, вдаючись до відвертого тероризму. Це необхідно зупинити якнайшвидше, адже наслідки може відчути увесь континент", – наголосив керівник Енергоатома Петро Котін.

Ракетна атака на Україну - що готує Росія

Це не перша спроба РФ "зімітувати" атаку на безпосередньо обʼєкти атомних електростанцій. Як писав Главред, у ніч на 7 жовтня російські "Шахеди" вкотре порушили заборонену для польотів зону навколо Південноукраїнської атомної електростанції. Нагадаємо, до цього вже двічі протягом вересня "Шахеди" літали над Хмельницькою АЕС.

Шахед - основні характеристики / Інфографіка: Главред

До слова, те, що Росія готує удари по українських АЕС, уже підтверджувала українська розвідка. Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, наголошував, що РФ фотографувала обʼєкти атомної генерації за допомогою китайських супутників.

За його словами, ідеться про три атомні електростанції. Однак РФ, імовірно, атакуватиме не безпосередньо ядерний обʼєкт, а обладнання, яке забезпечує стабільне електроживлення АЕС.

Напередодні очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко заявив, що Росія готує нову хвилю ударів - зокрема, планує атакувати об'єкти ядерної енергетики та пошкодити розподільчі потужності атомних станцій.

Що таке Хмельницька АЕС? Хмельницька атомна електростанція (ХАЕС) — атомна електростанція, яка розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. На електростанції працює 2 ядерних реактори (під'єднані у 1987 і 2004 роках) загальною потужністю 2000 МВт. Основне призначення станції — покриття дефіциту електричних потужностей в західному регіоні України. За 9 км північніше від АЕС проходить залізнична лінія Шепетівка — Здолбунів — Львів, на якій розташована залізнична станція Кривин, до якої примикає під'їзна залізнична колія електростанції.

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