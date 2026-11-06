Росія готує удар по Києву і ще трьох областях: монітори попередили про загрозу

Монітори радять зарядити павербанки, зробити запас води й під час тривоги дотримуватися правила двох стін.

https://glavred.net/war/raketna-zagroza-dlya-kiyeva-i-zahodu-ukrajini-shcho-vidomo-pro-novi-masovani-udari-10809932.html Посилання скопійоване

Росія готує нову масовану атаку / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Главред, УНІАН

Коротко:

Монітори попередили про загрозу масованої ракетної атаки

Під прицілом Київ, Київщина, Львівщина та Франківщина

Можливі удари по мостах столиці та енергооб'єктах

Країна-агресорка Росія може найближчим часом завдати нових комбінованих масованих ударів по Україні із застосуванням балістичних і крилатих ракет. Найбільша загроза - для Києва, Київської, Львівської та Івано-Франківської областей. Про загрозу попередив моніторинговий канал "єРадар".

Які об'єкти можуть атакувати росіяни

За даними моніторів, під прицілом ворога залишаються об'єкти критичної, енергетичної і транспортної інфраструктури, а також цивільні зони. Для обстрілу росіяни підготували балістичні та крилаті ракети.

відео дня

Окремо в каналі звернули увагу на ризик ударів по логістиці столиці.

"Найближчим часом можливі спроби ударів по ключових логістичних вузлах (мости у місті Києві), а також енергооб'єктах", - йдеться в повідомленні.

Як підготуватися до масованої атаки

Монітори радять під час повітряної тривоги дотримуватися правила "двох стін", якщо є така можливість. Також варто заздалегідь зарядити павербанки та засоби зв'язку, зробити базовий запас води й необхідних речей/

У каналі наголосили, що сили оборони працюють на межі можливостей.

"Загроза постійна, проте наші сили оборони та ППО перебувають у повній готовності і роблять все, що в їхніх силах", - зазначили монітори.

Російська ракета Філін / Інфографіка: Главред

Як Росія намагається виснажити українську ППО - пояснення експерта

Росія змінює тактику запуску ударних безпілотників, намагаючись виснажити українську протиповітряну оборону. Замість масованих одночасних атак ворог розосереджує дрони в часі та просторі, запускаючи їх невеликими групами.

"Вони намагаються їх запускати так не одразу, масово, щоб хвилею не йшли, а один за одним, невеликими групами, таким чином вони розосереджуються", - пояснив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі "Новини.Live".

Така тактика ускладнює роботу української авіації, адже винищувачам F-16 доводиться долати значні відстані, щоб перехоплювати навіть невеликі групи безпілотників. До знищення повітряних цілей залучають також інші літаки та наземні засоби ППО.

За словами Ігната, російська тактика створює додаткові труднощі для всіх складових української протиповітряної оборони.

"Це все дуже складно робити в умовах протиповітряного бою", - наголосив він.

Масовані удари по Україні - новини

Як повідомляв Главред, раніше в Україні попереджали про масовані удари взимку. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко попередив, що найбільший ризик очікується для Києва, Харкова, Дніпра та Одеси.

Тим часом у Кремлі заговорили про можливе припинення ударів по енергетиці. Посланець Кремля Кирило Дмитрієв заявив, що енергетичне перемир'я можуть оголосити до Нового року. Серед умов Москва називає припинення українських атак по об'єктах цивільної інфраструктури.

Водночас російські удари забирають життя українців. Президент Володимир Зеленський розповів, що в селищі Комишуваха могли загинути майже 100 людей після російського удару. З-під завалів дістали 43 тіла, ще 53 людини вважаються зниклими безвісти.

Читайте також:

Про джерело: єРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на: моніторингу повітряної обстановки;

попередженнях про ракетні та дронові атаки;

аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;

оперативних зведеннях під час масових атак. Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело. Підписники: близько 300 тисяч осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред