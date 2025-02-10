Мобілізація українців 18-25 років: Зеленський розповів про нові правила

Найближчими днями будуть офіційно представлені всі деталі.

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Контракт з армією / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Головне із заяви президента:

В Україні готують контракт з армією для людей 18-25 років

Ініціатива йде від військових командирів та Міноборони

В найближчі 2-3 дні всі деталі будуть озвучені офіційно

Президент Володимир Зеленський детальніше розповів про річний контракт для залучення в армію українців 18-25 років. Про це повідомляє УНІАН.

"Перш за все, ініціатива йде від військових командирів, від Міноборони. Це велика спільна робота. Мені здається, що це дуже непогана пропозиція для людей, які самі хочуть піти на один рік по контракту. Так, вони можуть потім його продовжити, якщо вони хочуть, але це контрактний рік", - наголосив він. відео дня

За словами президента, завтра-післязавтра, в найближчі 2-3 дні всі деталі будуть уже офіційно.

Зеленський також назвав головні переваги цього контракту:

людина, яка підписала контракт, зможе за рік заробити один мільйон гривень;

після року на війні буде можливість без іспитів обрати виш і вчитися безкоштовно - держава все оплатить;

спецумови щодо іпотеки - нуль відсотків, усі відсотки будуть покриватися державою.

"Це такий експериментальний контракт - там багато всього", - додав президент.

Умови контракту з армією - відео:

Мобілізація - останні новини України

Як повідомляв Главред, працівники теплокомпаній, водоканалів та управління побутовими відходами зможуть отримати бронь від мобілізації. На цих підприємствах дозволено бронювати до 75% військовозобов'язаних працівників.

Крім того, всі медичні працівники державних і комунальних закладів, а також прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) отримали 100% бронювання від мобілізації.

Також в Україні готуються до впровадження нових правил проходження військово-лікарських комісій (ВЛК) та зміни у процедурах мобілізації. Ініціативи спрямовані на вдосконалення та підвищення ефективності загальної мобілізаційної кампанії.

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

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