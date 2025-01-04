РФ розробляє нову систему для ведення бойових дій: в ISW розкрили важливі деталі

У Росії не запровадили офіційну програму "Глаз/Гроза" в достатньо широкому масштабі.

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РФ розробляє нову систему для координації бойових дій / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

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Система РФ може забезпечувати командування та управління на передовій

Що відомо про систему для координації бойових дій "Глаз/Гроза"

Аналітики Інституту вивчення війни розповіли про одну із розробок країни-агресорки Росії. Окупанти продовжують розробляти зброю та засоби для ведення війни.

У Росії продовжують підтримку програмного комплексу координації розвідувальних та ударних підрозділів "Глаз/Гроза", проте російські війська використовують інші спецсистеми зв'язку, йдеться у матеріалі ISW.

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Російський пропагандистський телеканал показав сюжет, де показали, як російські солдати у Михайлівській військовій артилерійській академії в Санкт-Петербурзі навчаються працювати з програмним забезпеченням для координації бойових дій "Глаз/Гроза".

Ця російська система мала б забезпечувати організоване командування та управління для російських підрозділів на передовій.

Натомість аналітики мають інформацію, що російські війська надалі значною мірою покладаються на спеціальні системи зв'язку для координації бойових дій в Україні через додатки для обміну повідомленнями у соціальних мережах.

Зокрема, це означає, що у Росії не запровадили офіційну програму "Глаз/Гроза" в достатньо широкому масштабі, щоб російські військові мали змогу користуватися нею безпосередньо на фронті.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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