РФ розробляє нову систему для ведення бойових дій: в ISW розкрили важливі деталі

Головне із матеріалу:

Аналітики Інституту вивчення війни розповіли про одну із розробок країни-агресорки Росії. Окупанти продовжують розробляти зброю та засоби для ведення війни.

У Росії продовжують підтримку програмного комплексу координації розвідувальних та ударних підрозділів "Глаз/Гроза", проте російські війська використовують інші спецсистеми зв'язку, йдеться у матеріалі ISW.

Російський пропагандистський телеканал показав сюжет, де показали, як російські солдати у Михайлівській військовій артилерійській академії в Санкт-Петербурзі навчаються працювати з програмним забезпеченням для координації бойових дій "Глаз/Гроза".

Ця російська система мала б забезпечувати організоване командування та управління для російських підрозділів на передовій.

Натомість аналітики мають інформацію, що російські війська надалі значною мірою покладаються на спеціальні системи зв'язку для координації бойових дій в Україні через додатки для обміну повідомленнями у соціальних мережах.

Зокрема, це означає, що у Росії не запровадили офіційну програму "Глаз/Гроза" в достатньо широкому масштабі, щоб російські військові мали змогу користуватися нею безпосередньо на фронті.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.