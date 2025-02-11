'Виникнуть проблеми': Кім оцінив загрозу наступу росіян на Миколаїв

Наразі загрози зосередження значної кількості російських військ на південному напрямку немає, зазначив Кім.

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Кім оцінив загрозу наступу росіян на Миколаїв / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот із відео

Про що сказав Кім:

Загрози наступу російських окупантів на Миколаїв немає

Окупація Кінбурнської коси завдала збитків екосистемі на мільярди євро

Миколаївська область наразі не є пріоритетною ціллю для Росії, а окупаційні війська не мають можливості наступати на місто. Про це в інтерв’ю "Укрінформу" заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Звісно, якщо пришлють п’ять північнокорейських бригад, які будуть форсувати Дніпро, то у нас виникнуть проблеми. Але станом на зараз цього немає. Я вже казав: якщо бачитиму накопичення військ чи підготовку, яка загрожує Миколаєву – повідомлю", - наголосив Кім. відео дня

Він також прокоментував інформацію про посилення російського угруповання на Кінбурні, зазначивши, що наразі це не становить загрози для Миколаєва.

За його словами, Кінбурнська коса – відкрита місцевість, і противнику важко вести там активні дії. Водночас її необхідно звільняти, оскільки природним заповідникам регіону завдано збитків на мільярди євро.

Що відомо про Кінбурнську косу / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони знищили рідкісний корабельний бомбомет "Смерч-2", який російські окупанти встановили на вантажівку "Урал". Про це повідомила пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Головний редактор "Суспільне. Донбас" Андрій Крамченков зазначив, що російські війська наближаються до Костянтинівки, що дозволяє їм застосовувати ширший спектр озброєнь для обстрілів міста.

Тим часом українські військові перехопили тактичну ініціативу на північ від Харкова, зокрема в районі Липців, і поступово відтісняють окупантів до кордону. Однак цей процес відбувається повільно через артилерійську перевагу противника, повідомив представник пресслужби 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" Володимир Дегтярьов.

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Хто такий Віталій Кім? Віталій Олександрович Кім – український підприємець і політик корейського походження. З 25 листопада 2020 року – голова Миколаївської обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

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