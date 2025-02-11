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Відправка миротворців в Україну вирішуватиметься в Мюнхені - NYT

Руслана Заклінська
11 лютого 2025, 19:18
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Для ефективного стримування РФ може знадобитися понад 100 тис. військових.
Відправка миротворців в Україну вирішуватиметься в Мюнхені - NYT
Чи зможе Європа обійтися без США у питанні миротворчої місії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/NATO

Головне:

  • Ключова тема Мюнхенської конференції – відправлення миротворчої місії до України
  • Франція, Велика Британія та Балтія підтримують ідею, тоді як Німеччина вважає її передчасною
  • Відсутність підтримки США може зробити європейські війська вразливими для атак Росії

Відправка європейських миротворців до України стане однією з ключових тем обговорення на Мюнхенській конференції з безпеки, яка пройде 14-16 лютого. Дискусії навколо цієї ініціативи набирають обертів на тлі припущень про можливе перемир’я між Україною та Росією. Про це пише The New York Times.

За даними видання, деякі європейські країни розглядають можливість розгортання військових контингентів на території України для моніторингу припинення вогню та стримування нового російського вторгнення. Проте наразі немає конкретних ініціатив, а позиція Кремля з цього питання залишається незрозумілою.

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"Ця тема, напевно, стане головною для обговорення цього тижня на щорічній Мюнхенській конференції з безпеки, у якій візьмуть участь віце-президент США Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо", - зазначили у матеріалі.

Франція, Велика Британія та країни Балтії вже порушили питання щодо можливої миротворчої місії. Водночас у Німеччині ставляться до цієї ідеї стримано, вважаючи її передчасною.

У виданні припустили, що розміщення європейських військ без підтримки США може нести значні ризики. Без присутності американських військових і техніки контингент опиниться під загрозою атак з боку Росії.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що для гарантування безпеки України в разі відсутності членства в НАТО знадобиться близько 200 тисяч іноземних військових. Експерти вважають цю цифру завищеною.

Професор військових досліджень у Королівському коледжі Лондона Лоуренс Фрідман стверджує, що для сил стримування потрібно понад 100 тисяч військовослужбовців для забезпечення постійної ротації та реагування на надзвичайні ситуації. що участь європейських країн у миротворчій місії без залучення США може зміцнити їхню роль у переговорах щодо майбутнього безпекового порядку в регіоні.

Колишній посол Великої Британії в Росії Ентоні Брентон наголошує, що європейські країни хочуть продемонструвати готовність до самостійних рішень щодо безпеки України без опори на США. Такі заяви покликані забезпечити їм місце за столом переговорів.

Відправка миротворців в Україну вирішуватиметься в Мюнхені - NYT
Мюнхенська безпекова конференція / Інфографіка: Главред

Західні миротворці в Україні - новини за темою

Нагадаємо, Велика Британія, Франція та країни Північної Європи підтримують ідею миротворчої місії в Україні у разі припинення вогню, тоді як Німеччина та інші держави виступають проти, пише The Times.

Раніше міністр оборони ФРН Борис Пісторіус припустив можливість розміщення німецьких військових у буферній зоні між Україною та Росією. За його словами, це питання буде обговорюватися, коли настане відповідний час.

Як повідомляв Главред, європейські чиновники домагаються від адміністрації Дональда Трампа зобов'язань щодо участі США в гарантіях безпеки для України, повідомив Bloomberg.

Союзники Києва погоджуються з Володимиром Зеленським, що США мають надати війську для майбутніх миротворчих сил. Хоча Трамп спочатку був стриманим, його команда демонструє готовність до обговорення.

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Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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