Що чекає на Росію і режим Путіна найближчими роками: з'явився прогноз

Підстави для дестабілізації ситуації в Росії можуть з'явитися протягом декількох років, припустив Георгій Тука.

https://glavred.net/ukraine/chto-zhdet-rossiyu-i-rezhim-putina-v-blizhayshie-gody-poyavilsya-prognoz-10638614.html Посилання скопійоване

СРСР свого часу припинив існування якраз тому, що не витримав перегонів зі США - Тука / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Що сказав Тука:

На дестабілізацію ситуації в Росії чекати поки що не варто

Ситуація може змінитися протягом 3-5 років

Поки зарано говорити про те, що є підстави для дестабілізації ситуації всередині Росії. Втім, подібні передумови можуть стати помітними протягом 3-5 років, адже і СРСР свого часу впав під санкційним тиском США та за результатами гонки озброєнь. Про це заявив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука.

Під час чату на Главреді він розповів про те, що наразі немає підстав для дестабілізації обстановки всередині Росії.

"На жаль, я таких підстав не бачу. Насамперед я не бачу реальних механізмів, які були б здатні в короткостроковій перспективі значно погіршити економічний стан "країни-бензоколонки". Досить важко уявити собі реакцію людини, яка ходить до туалету на вулицю, на загрозу збільшення ставки центрального банку", - каже Тука.

Дивіться чат на Главреді з Георгієм Тукою:

Водночас, за його словами, певні підстави для розхитування обстановки можуть з'явитися протягом 3-5 років. І тут можна згадати, як свого часу, змагаючись зі Штатами, впав Радянський Союз.

"Втім, помітні певні підстави на перспективу 3-5 років. Адже і Радянський Союз свого часу сконав саме через позицію США щодо санкційної політики і втягування хворої економіки СРСР у гонку озброєнь. Зараз уже говорять, що "зоряні війни" Рейгана були блефом, чудово зрежисованим і розіграним завдяки відповідній інформаційній політиці, американським спецслужбам, які змусили радянські спецслужби повірити. Оскільки потенційному супротивнику необхідно було реагувати на загрозу, нічого не залишалося, окрім як втягуватися в гонку озброєнь. Виходячи з того, що економічні потенціали були просто неспівставними, це призвело до розпаду СРСР. Адже 80% економіки країни було змушено працювати на ВПК – жодна країна світу за жодних обставин не витримає такого навантаження", - підкреслив Георгій Тука.

Чи буде розпад Росії - що експерти кажуть Главреду:

Як повідомляв Главред, народний депутат України, історик, ексдиректор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вважає, що розвал РФ - ймовірний сценарій. Але якщо його реалізація буде неконтрольованою, з'явиться ризик ядерного тероризму.

Історія циклічна, і Росія може повторити долю СРСР, вважає колишній заступник голови СБУ, генерал-майором запасу СБУ Віктор Ягун. На думку аналітика, через внутрішні протиріччя РФ почне тріщати по швах.

Процес розпаду РФ може початися раніше, ніж очікувалося, вважає Георгій Тука. Розвал російської держави можуть запустити проблеми в економіці. При цьому складно сказати, в якому з регіонів почнуться резонансні події.

Інші новини:

Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред