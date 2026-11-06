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Світло вимикатимуть не всім: "Укренерго" попередило про обмеження 7 листопада

Юрій Берендій
6 листопада 2026, 18:41
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Відключення світла охоплять від 2 до 4 черг через наслідки масованих російських атак на енергетику.
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В "Укренерго" попередили про графіки відключень на 7 листопала / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові факти

  • 7 листопада відключення діятимуть протягом усієї доби
  • Для населення передбачено від 2 до 4 черг
  • Причина - наслідки російських атак на енергетику

7 листопада в частині областей України протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили в "Укренерго".

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Для населення передбачено обмеження обсягом від 2 до 4 черг, а для промисловості запровадять графіки обмеження потужності. Обмеження діятимуть із 00:00 до 23:59.

"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти", - йдеться у повідомленні.

Допис
Допис "Укренерго" / Скріншот

В енергокомпанії попередили, що ситуація може змінюватися через російські обстріли. Українцям рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.

Коли електроенергія з'являється за графіком, споживачів закликають ощадливо її використовувати.

Світло вимикатимуть не всім: 'Укренерго' попередило про обмеження 7 листопада
Що означають черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Яких відключень чекати після нових ударів РФ

Росія завдала близько 20 ударів по енергетичних об'єктах України під час атаки 3 листопада. Основними цілями стали високовольтні мережі та об'єкти генерації, зокрема теплоелектростанції на сході країни. Про це повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю УНІАН.

Російські війська зосередили основні зусилля на кількох енергетичних регіонах. Географію уражень експерт описав так:

"Були нанесені удари по кількох теплоелектростанціях, передусім в Криворізько-Дніпровському енергетичному регіоні і, по-друге, в Харківському. Тобто вони б’ють по сходу цього разу", - зазначив Харченко.

Водночас поточний стан енергосистеми не виходить за межі прогнозованого сценарію на опалювальний сезон. Експерт наголошує, що подібні інтенсивні атаки відбуваються регулярно.

"Я б не сказав, що ситуація є незвичайно критичною. Це була ще одна атака. Вона вписується в основний сценарій, який ми очікували на опалювальний сезон. Хвилі атак підвищеної інтенсивності, як сьогодні, відбуваються десь раз на три тижні. Ми цей темп цілком тримаємо", - сказав експерт.

Наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання. За прогнозом Харченка, більшість аварійних відключень до вечора вдасться перевести у звичайні планові обмеження.

Світло вимикатимуть не всім: 'Укренерго' попередило про обмеження 7 листопада
Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський назвав Київ регіоном із найскладнішим становищем в країні після останніх системних атак на енергетичну інфраструктуру. Глава держави підкреслив, що критична ситуація в столиці зумовлена не лише руйнівними наслідками ударів, а й неналежним виконанням відповідних рішень з боку місцевої влади. Водночас Президент повідомив про досягнення домовленостей із партнерами з Німеччини та Іспанії щодо термінових поставок потужних генераторів, обладнання та кабельної продукції для відновлення мереж.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив про високі ризики довготривалих блекаутів у невеликих населених пунктах, зазначивши, що містечка, живлення яких залежить від однієї підстанції, можуть залишатися без світла до трьох днів поспіль. Окрім того, експерт спрогнозував, що у разі настання сильних морозів у столиці доведеться запроваджувати жорсткі графіки обмежень за схемою "12 годин зі світлом на 12 годин відключень".

Раніше перший заступник Міністра енергетики Артем Некрасов 4 листопада поінформував про вимушене зниження потужності генерації на українських атомних електростанціях, що призвело до багатогодинних відключень електроенергії в окремих областях. За його словами, проведення аварійно-відновлювальних робіт на уражених енергооб'єктах суттєво затримується через постійні повітряні тривоги та ризики повторних прицільних ударів з боку РФ.

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Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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