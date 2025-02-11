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Зеленському потрібно знизити призовний вік для збереження підтримки Заходу - Bloomberg

Віталій Кірсанов
11 лютого 2025, 12:59оновлено 11 лютого, 13:42
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За даними ЗМІ, Кремль навряд чи піде на більш серйозні переговори, поки витрати війни не переважать витрати миру.
призовний вік
Зеленському потрібно знизити призовний вік - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Основні тези статті Bloomberg:

  • Путін не виявляє серйозного інтересу до миротворчості
  • Трамп має бути готовий запровадити високі податки та санкції
  • Трамп був би радий швидкій перемозі в Україні

Президенту України Володимиру Зеленському необхідно вирішити проблему з нестачею військ, знизивши призовний вік із 25 років, щоб "заслужити" постійної підтримки Заходу. Про це пише Bloomberg.

"Наприкінці цього тижня представники Білого дому планують обговорити зі своїми європейськими колегами, як покласти край війні в Україні. Однак для того, щоб переговори привели до міцного врегулювання, США та їхні союзники повинні показати, що вони готові забезпечити його дотримання", - сказано в статті.

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Зазначається, що на сьогодні президент Росії Володимир Путін не виявляє серйозного інтересу до миротворчості.

На думку журналістів, Кремль навряд чи піде на більш серйозні переговори, поки витрати війни не переважать витрати миру. Це майже напевно вимагатиме посилення економічного і військового тиску з боку Заходу, а також надійних і довгострокових зобов'язань щодо забезпечення безпеки України.

"Українські лідери, які дедалі реалістичніше оцінюють свої перспективи повернути втрачені території на полі бою, повинні внести свою лепту. Якщо уряд президента Володимира Зеленського хоче довести, що заслуговує на постійну підтримку Заходу, йому необхідно розв'язати проблему нестачі військ, розширивши набір і знизивши призовний вік", - наголошується в статті.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп має бути готовим виконати погрози про введення "високих податків, тарифів і санкцій" щодо Росії, якщо Путін почне тягнути час.

"Попередній Білий дім запровадив потенційно руйнівні обмеження на постачання нафти, націлившись на експорт, який фінансує близько третини російського бюджету. Нова адміністрація повинна неухильно виконувати їх, зокрема погрожуючи додатковими санкціями індійським і китайським покупцям, які купують російську нафту за ціною, вищою за 60 доларів", - пишуть журналісти.

На їхню думку, найбільшою проблемою буде переконати Путіна, що Захід має намір підтримувати будь-яку угоду, і президент Росії не зможе просто переозброїтися і відновити наступ через кілька років. Вони додали:

"Без сумніву, Трамп був би радий швидкій перемозі в Україні, подібній до припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, яке було досягнуто незадовго до його інавгурації. Але слабка угода, яка залишить Путіна готовим відновити свою атаку, загрожує новим циклом конфліктів і нестабільності, розколе Захід і змінить геополітичний баланс. Навіть Трамп не зможе представити це як перемогу".

Зеленському потрібно знизити призовний вік для збереження підтримки Заходу - Bloomberg
Інфографіка: Главред

Мобілізація - останні новини України

Як повідомляв Главред, працівники теплокомпаній, водоканалів та управління побутовими відходами зможуть отримати бронь від мобілізації. На цих підприємствах дозволено бронювати до 75% військовозобов'язаних працівників.

Крім того, всі медичні працівники державних і комунальних установ, а також прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) отримали 100% бронювання від мобілізації.

Також в Україні готуються до впровадження нових правил проходження військово-лікарських комісій (ВЛК) та зміни в процедурах мобілізації. Ініціативи спрямовані на вдосконалення та підвищення ефективності загальної мобілізаційної кампанії.

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Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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