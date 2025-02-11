'Я дуже боюся': Кличко назвав терміни закінчення війни в Україні

За словами мера, бойові дії, ймовірно, припиняться після компромісу, який буде болісно сприйматися суспільством.

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Кличко назвав терміни закінчення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, КМДА

Що сказав Кличко:

Післявоєнний компроміс може бути "болючим для кожного українця"

Третина військовослужбовців перейдуть у резерв

Міський голова Києва Віталій Кличко припустив, що завершення війни в Україні можливе через один-два місяці. Про це Кличко сказав під час форуму "Демократична стійкість України під час війни та в період відновлення" 11 лютого.

За його словами, бойові дії, ймовірно, припиняться після компромісу, який буде болісно сприйматися суспільством і може спричинити заворушення.

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"Ми можемо моделювати закінчення бойових дій, сподіваємося, через місяць або два. Незрозуміло, на яких умовах, але впевнений, що це важко назвати позитивом. Так званий компроміс - він може бути дуже болючим для кожного українця", - сказав Віталій Кличко.

За його словами, після завершення бойових дій щонайменше третина військовослужбовців із майже мільйонної української армії перейдуть у резерв, і їм потрібно буде швидко знайти роботу. Крім того, голова Київської міської державної адміністрації сказав, що перед виборами в суспільстві може початися "боротьба на знищення".

"Я не знаю, про що ми говоримо, але якщо щось буде, ми розуміємо, що буде компроміс, який буде боліти в кожного з нас. Якщо він буде. І в цей момент будуть вибори з приблизно тими ж гаслами. Я дуже боюся, щоб не було якихось заворушень, і не дай боже говорити про якісь громадянські протистояння, тому що ми бачимо з історії різних країн після бойових дій, з огляду на такі депресивні настрої, подібні речі вже відбувалися. Тому єдність і об'єднання всіх - і гілок влади, і суспільства - це вкрай важливо", - заявив Кличко.

Дивіться заяву Кличка про закінчення війни

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