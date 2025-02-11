Ліміти на 12 лютого: кого і коли 'зачепить' обмеження постачання електроенергії

Важливо:
- Застосовуватимуться обмеження потужності для промисловості та бізнесу
- Обмеження триватимуть загалом 10 годин на добу
В Україні в середу, 12 лютого, застосовуватимуть обмеження потужності промисловості та бізнесу.
Обмеження триватимуть загалом 10 годин на добу і в тих часових проміжках, як це відбувається і у вівторок, ідеться в повідомленні в Telegram НЕК Укренерго.
Завтра, 12 лютого, застосовуватимуться обмеження потужності для промисловості та бізнесу:
- з 07:00 до 11:00;
- з 15:00 до 21:00.
"Відключення побутових споживачів поки що не прогнозується", - сказано в повідомленні.
Причина тимчасового введення обмежень - пошкодження енергооб'єктів унаслідок російських ракетно-дронових атак, зазначає Укренерго.
Як раніше пояснювали в НЕК, обмеження потужності промисловості та бізнесу означає її зменшення до того чи іншого рівня.
Раніше повідомлялося про те, що в Україні обмежують постачання електроенергії. Українська енергосистема продовжує відновлюватися після ворожих атак.
Як повідомляв раніше Главред, відключення світла повернуться - стало відомо, за якого морозу почнуть діяти графіки. Лютий в Україні може бути складним.
Раніше в Укренерго зробили заяву щодо відключення електроенергії в Україні в лютому. Стабілізаційні графіки відключень світла можуть бути знову введені через морози.
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Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
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