Ліміти на 12 лютого: кого і коли 'зачепить' обмеження постачання електроенергії

Причина тимчасового введення обмежень - пошкодження енергооб'єктів унаслідок російських ракетно-дронових атак.

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Українців попередили про обмеження постачання електроенергії / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Застосовуватимуться обмеження потужності для промисловості та бізнесу

Обмеження триватимуть загалом 10 годин на добу

В Україні в середу, 12 лютого, застосовуватимуть обмеження потужності промисловості та бізнесу.

Обмеження триватимуть загалом 10 годин на добу і в тих часових проміжках, як це відбувається і у вівторок, ідеться в повідомленні в Telegram НЕК Укренерго.

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Завтра, 12 лютого, застосовуватимуться обмеження потужності для промисловості та бізнесу:

з 07:00 до 11:00;

з 15:00 до 21:00.

"Відключення побутових споживачів поки що не прогнозується", - сказано в повідомленні.

/ Главред

Причина тимчасового введення обмежень - пошкодження енергооб'єктів унаслідок російських ракетно-дронових атак, зазначає Укренерго.

Як раніше пояснювали в НЕК, обмеження потужності промисловості та бізнесу означає її зменшення до того чи іншого рівня.

/ t.me/Ukrenergo

Раніше повідомлялося про те, що в Україні обмежують постачання електроенергії. Українська енергосистема продовжує відновлюватися після ворожих атак.

Як повідомляв раніше Главред, відключення світла повернуться - стало відомо, за якого морозу почнуть діяти графіки. Лютий в Україні може бути складним.

Раніше в Укренерго зробили заяву щодо відключення електроенергії в Україні в лютому. Стабілізаційні графіки відключень світла можуть бути знову введені через морози.

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Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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