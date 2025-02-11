РФ вдарила ракетами по Полтавщині: без газу залишилися 9 населених пунктів

Коротко:
- Окупанти завдали ракетного удару по Полтавщині
- Мешканці низки населених пунктів залишилися без газопостачання
У вівторок, 11 лютого, російська армія вкотре атакувала Полтавщину. Унаслідок ракетного удару без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району.
Як повідомили в Полтавській ОВА, влучань в об'єкти цивільної інфраструктури не зафіксовано.
Ракетний удар по Україні 11 лютого 2025 року
Як повідомляв Главред, вранці у вівторок, 11 лютого, у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ заявили про ракетну атаку РФ. Фіксувалися перші крилаті ракети на Полтавщині та Сумщині.
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив про чергову атаку на енергосистему України. За його словами, вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Зранку під прицілом була енергетика. У зв'язку з масованою атакою РФ було запроваджено аварійні відключення світла.
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