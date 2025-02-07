РФ може погодитися на миротворців із НАТО: Фесенко про несподіваний сценарій

На Заході обговорюють варіант, що миротворцями можуть стати сили з відносно нейтральних країн.

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Миротворцями можуть стати сили з відносно нейтральних країн

Україна може не погодитися на миротворців із країн BRICS

Голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко прокоментував питання ймовірності залучення європейських країн у ролі миротворців або гарантів безпеки для України.

"Головна проблема - чи погодиться на це Росія? І тут у мене є великі сумніви. Якщо Росія проти членства України в НАТО, то навіщо їй погоджуватися на присутність військ країн НАТО в Україні навіть без нашого членства?", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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На Заході обговорюють варіант, що миротворцями можуть стати сили з відносно нейтральних країн, серед яких Індія і Китай - обидві країни є членами BRICS, каже експерт.

"Це важливий момент, адже, хоча BRICS не є військовим союзом, Китай має партнерські відносини з Росією у військовій сфері. Чому це важливо? Тому що обмеження можуть бути з обох боків - як з боку Росії, так і з боку України. Коли обговорюється питання миротворців, виникає ключове питання: хто буде контролювати лінію зіткнення і демілітаризовані зони?", - сказав він.

Політолог зазначив, що Росія може не погодитися з участю країн НАТО в миротворчій місії, а Україна не схвалить у ролі миротворців країни ОДКБ.

"Наприклад, участь Білорусі як миротворця точно неприйнятна для України. Водночас Вірменія, враховуючи її нинішню позицію, можливо, була б прийнятною. Казахстан формально є членом ОДКБ, і хоча він, найімовірніше, не буде відверто підтримувати Росію, все ж таки залишається у складі цього блоку", - не виключає він.

Питання в тому, чи погодиться Україна на країни BRICS у ролі миротворців, бо формально це також організація, в якій присутня Росія, але вона не є військовим союзом. А Китай, будучи партнером Росії, одночасно може виступати як гарант безпеки, припускає співрозмовник.

"Якщо Україна погоджується на Китай, вона може наполягати, щоб хоча б одна з країн НАТО також приєдналася до миротворчого контингенту. Наприклад, Туреччина, яку Росія сприймає як партнера, незважаючи на її членство в НАТО, могла б стати таким гарантом безпеки. Це лише один зі сценаріїв того, як по-різному можна вирішувати питання миротворців. Але щодо участі європейських країн НАТО в миротворчій місії - є великі сумніви, що Росія на це погодиться", - додав Фесенко.

Раніше французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.

Як повідомляв Главред, колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом про формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.

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Хто такий Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

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