Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Нетрадиційна орієнтація": Зібров здивував зізнаннями про особисте життя

Христина Трохимчук
6 листопада 2026, 11:24
google news Підпишіться
на нас в Google
Павло Зібров відверто розповів про чутки, секрет міцного шлюбу та роботу з дочкою.
Павло Зібров
Павло Зібров - особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Павло Зібров

Ви дізнаєтеся:

  • Яка плітка про особисте життя Зіброва здивувала його найбільше
  • У чому полягає секрет багаторічного шлюбу артиста

Народний артист України Павло Зібров поділився подробицями особистого та творчого життя. В інтерв'ю 1+1 співак згадав найабсурдніші вигадки про себе, розповів про спільний сімейний бізнес із дружиною Мариною та зізнався, хто в їхній родині є головним рушієм прогресу.

Незважаючи на статус головного ловеласа української естради та співзасновника "Партії шанувальників жінок", Павло Зібров одного разу зіткнувся з несподіваними чутками, які досі викликають у нього посмішку.

відео дня
Павло Зібров - стосунки
Павло Зібров - стосунки / фото: instagram.com, Павло Зібров

"Напевно, історію про те, що у мене нібито нетрадиційна орієнтація. Справа в тому, що вже 26 років я очолюю Всеукраїнську громадську організацію "Партія шанувальників жінок"... І раптом з’являється така вигадка про Павла Зіброва! Це було просто неймовірно. Звісно, 99 відсотків людей не повірили, але знайшлися й ті, хто почав обговорювати цю історію. Мовляв, ми думали, що він ловелас, а він, виявляється, зовсім інший. Ось це вже був жарт!" - згадав артист.

Головним секретом міцного союзу зі своєю дружиною Мариною виконавець вважає не тільки кохання, а й спільну справу. Уже 32 роки пара разом розвиває Театр пісні Павла Зіброва, залучаючи до роботи всю родину.

"Найцікавіше, що ми не просто кохаємо одне одного як чоловік і дружина, а й працюємо в одній команді... У нас спільні інтереси та справа, якій ми присвячуємо багато часу. Можемо навіть посеред ночі обговорювати програми, постановки та концерти. Дуже важливо мати поруч команду, якій довіряєш", - поділився Зібров.

Діана Зіброва з батьком
Діана Зіброва з батьком / фото: instagram.com, Павло Зібров

Особливу роль у житті та кар’єрі співака зараз відіграє його донька Діана, яка вже вісім років працює у сімейному театрі. Саме вона відповідає за сучасні тренди й не дозволяє знаменитому батькові розслаблятися.

"Це ж молодь... І зараз саме Діана багато в чому керує цим напрямком у нашій родині, адже вона - представниця нового покоління. Діана не дозволяє мені розслаблятися. Якщо я втомився або починаю відкладати справи, вона каже: "Нам ще рано на пенсію! Ну-ка, встали й поїхали". І ми їдемо на зйомки кліпів, рекламні майданчики, працюємо над новими проєктами", - підсумував співак.

Павло Зібров
Павло Зібров / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Макс Барських та Алан Бадоєв припиняють співпрацю. Після 18 років успішної спільної роботи артист і продюсер попрощаються зі спільним етапом творчого шляху на фінальному шоу в столиці.

Також Соломія Вітвіцька відповіла на запитання фоловерів про можливий переїзд за кордон. Зіркова мама новонародженого Устима прокоментувала, чи розглядає вона можливість евакуації з України через постійні блекаути та атаки.

Читайте також:

Про персону: Павло Зібров

Павло Зібров - український співак, композитор, Народний артист України. Написав понад 500 пісень для себе та інших артистів. За свою кар’єру випустив 15 альбомів і понад 20 кліпів. На великій сцені з 1986 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Павло Зібров новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Українці залишилися без світла: в Києві та низці областей аварійні відключення

Українці залишилися без світла: в Києві та низці областей аварійні відключення

11:53Енергетика
РФ хоче домогтися поступок від США у переговорах - на який крок пішов Кремль

РФ хоче домогтися поступок від США у переговорах - на який крок пішов Кремль

11:01Війна
Морози до -20 °C та відлиги: якою буде зима 2026–2027 років в Україні

Морози до -20 °C та відлиги: якою буде зима 2026–2027 років в Україні

10:02Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Куди зникла Олександра Ніколаєнко: як живе дружина мільярдера і чим займається

Куди зникла Олександра Ніколаєнко: як живе дружина мільярдера і чим займається

Долар, євро і злотий різко подешевшали: новий курс валют на 6 листопада

Долар, євро і злотий різко подешевшали: новий курс валют на 6 листопада

Віддячать щедрим врожаєм: які 3 популярні кущі слід обов'язково обрізати в листопаді

Віддячать щедрим врожаєм: які 3 популярні кущі слід обов'язково обрізати в листопаді

Садівникам радять вбити цвях у дерево для врожаю: чи справді метод працює

Садівникам радять вбити цвях у дерево для врожаю: чи справді метод працює

"Європа теж не свята": генсек НАТО розповів, чим закінчиться війна в Україні

"Європа теж не свята": генсек НАТО розповів, чим закінчиться війна в Україні

Останні новини

11:53

Українці залишилися без світла: в Києві та низці областей аварійні відключення

11:42

Жир із плити зійде без тертя губкою: який засіб використати замість оцту

11:33

Правка Разумкова може спричинити нову хвилю обурення бізнесу та корупційні ризики – експерт

11:24

"Нетрадиційна орієнтація": Зібров здивував зізнаннями про особисте життя

11:01

РФ хоче домогтися поступок від США у переговорах - на який крок пішов Кремль

Особистий програш Трампа: Фесенко - про ризики імпічменту та нового посла України у СШАОсобистий програш Трампа: Фесенко - про ризики імпічменту та нового посла України у США
10:45

Навіщо сантехніки кладуть пляшку в бачок унітазу - хитрий трюк для економії

10:23

"Ми мусимо використовувати столітні практики та досвід інших країн у боротьбі за державність": полковник Сергій Горохівський про легіонерів

10:22

"Стане символічною крапкою": Макс Барських йде від Алана Бадоєва

10:17

Омлет в пакеті: рецепт шикарного сніданку з трьох яєць за 15 хвилин

Реклама
10:02

Морози до -20 °C та відлиги: якою буде зима 2026–2027 років в Україні

09:45

"Ми з Устимом тут": Вітвіцька оголосила рішення щодо еміграції

09:45

Смертельний удар по Україні: Росія цинічно атакувала три області, є жертваФото

09:10

Імена для хлопчиків, які символізують життєву енергію, витривалість і довголіття

09:07

Півметра снігу та замети на дорогах: де настане зима в середині листопада

08:44

Путін розглядає енергетичне перемир'я до Нового року: в РФ назвали умови

08:12

Що готують США напередодні саміту в Абу-Дабі: п’ять цілей нової архітектури безпеки

07:58

Вибухи і масштабні пожежі в РФ: нова хвиля безпілотників атакує великий НПЗ

07:36

"Європа теж не свята": генсек НАТО розповів, чим закінчиться війна в Україні

06:45

"Усі будуть у захваті": Трамп анонсував угоду щодо України, яка охоплюватиме всю Європу

05:54

Гороскоп на завтра, 7 листопада: Терезам - задоволення, Скорпіонам - гнів

Реклама
05:22

Що означає білий хрест на дереві: чи можна стирати позначку у лісі

04:41

Більшість кімнатних рослин губить одна звичка: її плутають із правильним доглядом

04:02

Що не можна додавати в котлети: кухарі назвали помилки, які псують стравуВідео

03:30

Як зрозуміти, що дрова готові до розпалювання: три надійні ознаки

02:30

Усе складеться на їхню користь: які китайські знаки зодіаку отримають бажане

05 листопада, четвер
23:23

Вибори в Україні можуть пройти онлайн: Зеленський озвучив головну умову

22:46

Доля приготувала приємний сюрприз: яких знаків зодіаку чекає радісний поворот

22:28

Вступ України в ЄС до 2030 року: в Угорщині зробили різку заяву

22:13

Меланія Трамп написала особисті листи Зеленському та Путіну: деталі зустрічі

21:42

Не два літри для всіх: скільки води насправді потрібно пити щодняВідео

21:32

Тест на IQ: потрібно знайти чарівну паличку серед цукерок за 30 секунд

21:18

Майже 100 загиблих за один день: Зеленський розповів про страшний удар РФФото

20:36

Спецпризначенці ГУР зірвали плани РФ на Сумщині: деталі операції "Чебуречна"

20:28

Тіньовий ринок сигарет коштував держбюджету майже 4 млрд грн недоотриманих доходів лише за жовтень - Гетманцев

20:26

Один предмет допоможе покращити Wi-Fi: що слід поставити позаду роутераВідео

19:53

Україна обговорила з США та НАТО гарантії безпеки: Умєров розкрив деталі

19:51

Українці будуть без світла до 16 годин: графіки відключень на 6 листопада

19:12

Що потрібно зробити з геранню до морозів: навесні вона вкриється квітамиВідео

19:10

Апофігей президентства Трампа: Фесенко про наслідки виборів у СШАПогляд

19:09

Зеленський назвав країни, які можуть врятувати українську енергосистему від блекауту

Реклама
19:00

Не всі знаки будуть щасливими: кому усміхнеться удача в рік Кози

19:00

Південна Корея припинила військову співпрацю з Україною після сварки - ЗМІ

18:45

Що означає No Frost у холодильнику: про один важливий нюанс знають не всі

18:32

До трьох днів без світла: яким містам загрожують найдовші відключення

18:15

Яйця чистяться майже самі: що додати у воду, щоб шкаралупа злітала за секундиВідео

18:13

Курка на пляшці за бабусиним рецептом: як запекти м’ясо з хрусткою скоринкою

17:56

Сибір сколихнув потужний вибух: палає магістральний газопровід

17:47

Не лише м’ясо: який незвичайний інгредієнт додають в італійські пельмені

17:46

Людей закликали регулярно перевіряти одну деталь в холодильнику: у чому причинаВідео

17:40

Одна розетка для індукційної плити й духовки може закінчитися пожежею: у чому небезпека

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти