"Нетрадиційна орієнтація": Зібров здивував зізнаннями про особисте життя

Павло Зібров відверто розповів про чутки, секрет міцного шлюбу та роботу з дочкою.

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Павло Зібров - особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Павло Зібров

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Яка плітка про особисте життя Зіброва здивувала його найбільше

У чому полягає секрет багаторічного шлюбу артиста

Народний артист України Павло Зібров поділився подробицями особистого та творчого життя. В інтерв'ю 1+1 співак згадав найабсурдніші вигадки про себе, розповів про спільний сімейний бізнес із дружиною Мариною та зізнався, хто в їхній родині є головним рушієм прогресу.

Незважаючи на статус головного ловеласа української естради та співзасновника "Партії шанувальників жінок", Павло Зібров одного разу зіткнувся з несподіваними чутками, які досі викликають у нього посмішку.

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Павло Зібров - стосунки / фото: instagram.com, Павло Зібров

"Напевно, історію про те, що у мене нібито нетрадиційна орієнтація. Справа в тому, що вже 26 років я очолюю Всеукраїнську громадську організацію "Партія шанувальників жінок"... І раптом з’являється така вигадка про Павла Зіброва! Це було просто неймовірно. Звісно, 99 відсотків людей не повірили, але знайшлися й ті, хто почав обговорювати цю історію. Мовляв, ми думали, що він ловелас, а він, виявляється, зовсім інший. Ось це вже був жарт!" - згадав артист.

Головним секретом міцного союзу зі своєю дружиною Мариною виконавець вважає не тільки кохання, а й спільну справу. Уже 32 роки пара разом розвиває Театр пісні Павла Зіброва, залучаючи до роботи всю родину.

"Найцікавіше, що ми не просто кохаємо одне одного як чоловік і дружина, а й працюємо в одній команді... У нас спільні інтереси та справа, якій ми присвячуємо багато часу. Можемо навіть посеред ночі обговорювати програми, постановки та концерти. Дуже важливо мати поруч команду, якій довіряєш", - поділився Зібров.

Діана Зіброва з батьком / фото: instagram.com, Павло Зібров

Особливу роль у житті та кар’єрі співака зараз відіграє його донька Діана, яка вже вісім років працює у сімейному театрі. Саме вона відповідає за сучасні тренди й не дозволяє знаменитому батькові розслаблятися.

"Це ж молодь... І зараз саме Діана багато в чому керує цим напрямком у нашій родині, адже вона - представниця нового покоління. Діана не дозволяє мені розслаблятися. Якщо я втомився або починаю відкладати справи, вона каже: "Нам ще рано на пенсію! Ну-ка, встали й поїхали". І ми їдемо на зйомки кліпів, рекламні майданчики, працюємо над новими проєктами", - підсумував співак.

Павло Зібров / інфографіка: Главред

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Про персону: Павло Зібров Павло Зібров - український співак, композитор, Народний артист України. Написав понад 500 пісень для себе та інших артистів. За свою кар’єру випустив 15 альбомів і понад 20 кліпів. На великій сцені з 1986 року.

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