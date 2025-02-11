Нафтопереробні заводи РФ під прицілом: у Defense Express розкрили плани ЗСУ

Щодо уражених об'єктів у Саратові та області відомо, що на одному з берегів річки Волга розташовані нафтопереробні заводи.

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Україна атакувала потужності Росії / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Ключові тези Згурця:

У лютому буде набагато більше вибухів у Росії

Які об'єкти готуються атакувати ЗСУ у РФ

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що далекобійні дрони атакували Саратовський НПЗ, а також базу, де зберігається паливо для російських бомбардувальників.

"Минулого року відбулося 80 важливих атак нашими далекобійними дронами по об'єктах Росії. За січень таких атак було 20, половина з яких була спрямована на нафтопереробні та енергетичні об'єкти Росії, а також на військові об'єкти. Наразі бачимо, що динаміка за лютий перевищить січень, оскільки збільшується кількість дронів, які долучаються до ударних операцій", - зауважив Згурець в етері телеканалу Еспресо. відео дня

За словами експерта, щодо уражених об'єктів у Саратові та області відомо, що на одному з берегів річки Волга розташовані нафтопереробні заводи. І сьогодні був уражений нафтопереробний завод, а також база "Кристал", де зберігається паливо для російських бомбардувальників Ту-160 та Ту-95.

"У січні було здійснено щонайменше два удари по базі "Кристал", внаслідок чого було знищено 14 резервуарів: 4 вигоріли повністю, решта стали непридатними. Це означає, що два удари знищили 20% потенціалу цієї нафтової бази. Саратовський нафтопереробний завод є одним з найбільших переробних заводів Росії, з потужністю 7 мільйонів тонн на рік. Наразі завод палає. Наслідки побачимо згодом, оскільки удари по цьому заводу відбулися не вперше. А через річку розташовано летовище, база "Енгельс", де дислокуються стратегічні бомбардувальники", - пояснив Згурець.

Що відомо про український дрон / Інфографіка: Главред

Директор компанії Defense Express також додав, що комплексні удари по нафтових базах і летовищах створюють суттєві ризики для використання бомбардувальників РФ.

"Вплив на стратегію росіян з використанням цих бомбардувальників уже відчувається тривалий час. Але розуміємо, що потрібно й далі здійснювати системні масові атаки", - наголосив Згурець.

Вибухи в Росії - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що дрони атакували аеродром і НПЗ у Саратовській області. У ніч на 11 лютого у Росії стались вибухи. Паралельно з атакою на Енгельс, звуки вибухів було чути в Саратові. За словами місцевих жителів, після вибухів, у районі місцевого НПЗ виникла пожежа.

Сили оборони уразили важливий об'єкт РФ. У Генштабі ЗСУ повідомили, що високоточний та скоординований удар на Курщині призвів до знищення пункту управління ворога. Українські військові здійснили цю операцію у рамках системної роботи.

Стало відомо, що в елітному ЖК у Москві пролунав вибух. Як повідомляє російський Telegram-канал Baza, метою вибуху нібито був президент Федерації боксу "ДНР" і творець батальйону "АрБат" 46-річний Армен Саркісян.

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