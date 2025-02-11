Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Нафтопереробні заводи РФ під прицілом: у Defense Express розкрили плани ЗСУ

Юлія Закрепа
11 лютого 2025, 13:30оновлено 11 лютого, 14:04
87
Щодо уражених об'єктів у Саратові та області відомо, що на одному з берегів річки Волга розташовані нафтопереробні заводи.
Нафтопереробні заводи РФ під прицілом: у Defense Express розкрили плани ЗСУ
Україна атакувала потужності Росії / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Ключові тези Згурця:

  • У лютому буде набагато більше вибухів у Росії
  • Які об'єкти готуються атакувати ЗСУ у РФ

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що далекобійні дрони атакували Саратовський НПЗ, а також базу, де зберігається паливо для російських бомбардувальників.

"Минулого року відбулося 80 важливих атак нашими далекобійними дронами по об'єктах Росії. За січень таких атак було 20, половина з яких була спрямована на нафтопереробні та енергетичні об'єкти Росії, а також на військові об'єкти. Наразі бачимо, що динаміка за лютий перевищить січень, оскільки збільшується кількість дронів, які долучаються до ударних операцій", - зауважив Згурець в етері телеканалу Еспресо.

відео дня

За словами експерта, щодо уражених об'єктів у Саратові та області відомо, що на одному з берегів річки Волга розташовані нафтопереробні заводи. І сьогодні був уражений нафтопереробний завод, а також база "Кристал", де зберігається паливо для російських бомбардувальників Ту-160 та Ту-95.

"У січні було здійснено щонайменше два удари по базі "Кристал", внаслідок чого було знищено 14 резервуарів: 4 вигоріли повністю, решта стали непридатними. Це означає, що два удари знищили 20% потенціалу цієї нафтової бази. Саратовський нафтопереробний завод є одним з найбільших переробних заводів Росії, з потужністю 7 мільйонів тонн на рік. Наразі завод палає. Наслідки побачимо згодом, оскільки удари по цьому заводу відбулися не вперше. А через річку розташовано летовище, база "Енгельс", де дислокуються стратегічні бомбардувальники", - пояснив Згурець.

Дрон Лютий инфографика
Що відомо про український дрон / Інфографіка: Главред

Директор компанії Defense Express також додав, що комплексні удари по нафтових базах і летовищах створюють суттєві ризики для використання бомбардувальників РФ.

"Вплив на стратегію росіян з використанням цих бомбардувальників уже відчувається тривалий час. Але розуміємо, що потрібно й далі здійснювати системні масові атаки", - наголосив Згурець.

Вибухи в Росії - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що дрони атакували аеродром і НПЗ у Саратовській області. У ніч на 11 лютого у Росії стались вибухи. Паралельно з атакою на Енгельс, звуки вибухів було чути в Саратові. За словами місцевих жителів, після вибухів, у районі місцевого НПЗ виникла пожежа.

Сили оборони уразили важливий об'єкт РФ. У Генштабі ЗСУ повідомили, що високоточний та скоординований удар на Курщині призвів до знищення пункту управління ворога. Українські військові здійснили цю операцію у рамках системної роботи.

Стало відомо, що в елітному ЖК у Москві пролунав вибух. Як повідомляє російський Telegram-канал Baza, метою вибуху нібито був президент Федерації боксу "ДНР" і творець батальйону "АрБат" 46-річний Армен Саркісян.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні вибух у Росії бавовна в Росії
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Україна купить російські реактори для добудови ХАЕС: скільки витратять

Україна купить російські реактори для добудови ХАЕС: скільки витратять

15:15Економіка
"Мороз стрибатиме": синоптик назвала області, де буде найхолодніше

"Мороз стрибатиме": синоптик назвала області, де буде найхолодніше

14:55Синоптик
Кім Чен Ин відправив Путіну артилерію і готує війська: у Сеулі дізналися деталі

Кім Чен Ин відправив Путіну артилерію і готує війська: у Сеулі дізналися деталі

14:14Світ
Реклама

Популярне

Більше
Сильні снігопади та потужний мороз: названо дату найхолоднішої ночі

Сильні снігопади та потужний мороз: названо дату найхолоднішої ночі

Карта Deep State онлайн за 11 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Влупив майже 7-бальний шторм: в Україні вирує затяжна магнітна буря

Влупив майже 7-бальний шторм: в Україні вирує затяжна магнітна буря

В Україні вдарить мороз з новою силою: синоптик Птуха про нове похолодання в Україні

В Україні вдарить мороз з новою силою: синоптик Птуха про нове похолодання в Україні

"Він мені й не потрібен": Тоня Матвієнко розповіла про шлюб з Арсеном Мірзояном

"Він мені й не потрібен": Тоня Матвієнко розповіла про шлюб з Арсеном Мірзояном

Останні новини

15:15

Україна купить російські реактори для добудови ХАЕС: скільки витратять

14:57

"Це жах": дружина зрадника Джигана запустила здоров'я сина, той у лікарні

14:55

"Мороз стрибатиме": синоптик назвала області, де буде найхолодніше

14:42

Заплатила $4, а коштує тисячі: жінка купила свічник, що виявився антикваріатом

14:15

Люблять прикрасити: 3 головні ошуканці серед знаків зодіаку

В Україні вдарить мороз з новою силою: синоптик Птуха про нове похолодання в УкраїніВ Україні вдарить мороз з новою силою: синоптик Птуха про нове похолодання в Україні
14:14

Кім Чен Ин відправив Путіну артилерію і готує війська: у Сеулі дізналися деталі

14:07

"Не сховаєшся": ЗСУ знищили рідкісний корабельний бомбомет "Смерч-2"

13:30

Нафтопереробні заводи РФ під прицілом: у Defense Express розкрили плани ЗСУ

13:26

Що чекає на Росію і режим Путіна найближчими роками: з'явився прогнозВідео

Реклама
12:59

Зеленському потрібно знизити призовний вік для збереження підтримки Заходу - Bloomberg

12:24

Популярного російського ведучого паралізувало

12:17

Із залисинами та дикими кучерями: зрадниця Тодоренко опинилася під крапельницею

12:15

Україну примушуватимуть: Тука сказав, як Трамп буде закінчувати війнуВідео

12:12

Армія РФ почала різко наближатись до Костянтинівки: у ЗМІ розкрили загрозливу ситуацію

12:11

Сили оборони перехопили ініціативу: бійці досягли успіху на північ від Харкова

12:04

Найкрутіший сніданок із простих інгредієнтів замість звичайної яєчні - рецептВідео

11:55

Долар пішов угору, євро подешевшав: курс валют сьогодні

11:14

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 лютого (оновлюється)

11:11

Впливає на здоров'я і благополуччя: що про людину говорить дата народження

11:09

РФ вночі запустила по Україні 124 дрони і 19 ракет: ППО збила 57 ворожих БПЛА

Реклама
10:55

Які умови можуть означати закінчення війни в Україні: Жданов розкрив реальний сценарій

10:55

У Грузії судили співачку Ніно Катамадзе: що сталося

10:54

Китайський гороскоп на завтра 12 лютого: Бикам - дурниці, Мавпам - аварія

10:50

Атака РФ на Київську область: пошкоджено дитсадок і дві школи

10:48

Війська РФ спробували прорвати оборону на Покровському напрямку, деталі

10:40

РФ готує масовану атаку: Жданов оцінив, коли чекати удару і скільки ракет

10:23

"Вона пацієнт складний": невістка зрадниці Корольової бореться за здоров'я

10:17

Сильні снігопади та потужний мороз: названо дату найхолоднішої ночі

09:55

Трамп анонсував розмову із Зеленським і важливу зустріч в Україні

09:30

Війська РФ атакують плацдарм ЗСУ у Курській області: в ISW розкрили ситуацію

09:25

"Я страждала": що з собою робила Тетяна Овсієнко і який у неї зараз вигляд

09:15

Передання США рідкоземельних металів на $500 млрд: Трамп заявив про згоду УкраїниВідео

09:13

Відключення світла в Україні - графіки на 11 лютого (оновлюється)

09:04

Карта Deep State онлайн за 11 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

08:19

У РФ дали "зелене світло" на застосування тортур для військовополонених ЗСУ - ЗМІ

08:12

"Він мені й не потрібен": Тоня Матвієнко розповіла про шлюб з Арсеном Мірзояном

08:12

РФ вдарила ракетами по Полтавщині: без газу залишилися 9 населених пунктів

08:10

Коли чекати стабілізації фронту?Погляд

07:37

Було щонайменше 11 вибухів: дрони атакували аеродром і НПЗ у Саратовській областіВідео

07:20

В Україні екстрено відключають світло через ракетну атаку РФ

Реклама
07:00

РФ атакує Україну крилатими ракетами: що відомо

06:10

Путін упустив свій шанс?Погляд

05:55

Гороскоп на завтра 12 лютого: Стрільцям - велика удача, Водоліям - подарунок

05:05

Введення військ НАТО в Україну: Тука розкрив єдиний сценарійВідео

04:35

Каблуки чи підбори – як правильно: якої помилки варто уникатиВідео

03:50

Влупив майже 7-бальний шторм: в Україні вирує затяжна магнітна буря

03:45

Як відрізнити якісний мед від підробки: хитрість, про яку мало хто знає

03:00

IQ-завдання: знайдіть три відмінності між зображеннями Санта Клауса за 11 сек

02:37

Ненавидять найбільше: названо найкращий засіб від щурів та мишей

02:15

Це неминуче: Тука сказав, чи вистоїть ПокровськВідео

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти