Долар, євро і злотий стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 9 листопада

Нацбанк знизив офіційний курс трьох іноземних валют.

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Курс валют в Україні на 9 листопада / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Який курс валют встановив НБУ на 9 листопада

На скільки подешевшали долар і євро

Як змінився курс польського злотого

На понеділок, 9 листопада, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар, євро та польський злотий подешевшали порівняно з попереднім робочим днем. Про це свідчать дані НБУ.

Курс долара

Офіційний курс долара США на понеділок встановлено на рівні 45,32 грн/дол. У п'ятницю, 6 листопада, американська валюта коштувала 45,44 грн. За вихідні долар подешевшав приблизно на 12 копійок.

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Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс євро

Курс євро на 9 листопада становить 50,65 грн за євро. У п'ятницю європейська валюта коштувала 51,04 грн. Таким чином, за цей період євро подешевшав приблизно на 40 копійок.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого на понеділок становить 11,53 грн за злотий. Напередодні польська валюта коштувала 11,62 грн. Тому злотий подешевшав приблизно на 10 копійок.

Що буде з курсом валют до 15 листопада – прогноз експерта

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий прогнозує, що з 9 до 15 листопада курс долара в Україні коливатиметься в межах 45-45,7 грн, а євро коштуватиме 50-52 грн. За його оцінкою, підстав для різкого знецінення гривні наразі немає.

За словами банкіра, на валютний ринок і надалі впливатимуть воєнні ризики та високий попит на іноземну валюту. Водночас нервовість навколо курсу поступово слабшатиме.

"Водночас важливою психологічною обставиною стане поступове звикання громадян до курсу долара поблизу 45 грн. Цей рубіж уже подолано, а отже, його значення як певного емоційного орієнтира поступово слабшатиме", - зазначив Лєсовий.

Він також пояснив, що тимчасове подорожчання готівкового долара пов'язане передусім із нестачею фізичної валюти, а не з початком нового етапу девальвації гривні.

Найближчими днями банки мають поповнити запаси доларів. Після цього курси в обмінниках можуть дещо знизитися.

Курс валют в Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий заявив про очікуваний діапазон курсу долара на початку листопада. За його прогнозом, курс долара перебуватиме в межах 44,85–45,7 грн, а євро - 50–52 грн.`

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин попередив, що курс може сягнути 50–60 грн у разі затримки фінансової підтримки. Він також повідомив, що при такому сценарії інфляція може прискоритися до 25–30%.

Національний банк України встановив новий офіційний курс валют на 6 листопада. За даними регулятора, долар, євро і злотий подешевшали порівняно з попереднім днем.

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Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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