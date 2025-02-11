Трамп анонсував розмову із Зеленським і важливу зустріч в Україні

Розпочався тиждень дипломатії, спрямований на завершення російсько-української війни, пишуть журналісти.

https://glavred.net/world/tramp-obyavil-o-razgovore-s-zelenskim-i-vazhnoy-vstreche-v-ukraine-10638551.html Посилання скопійоване

Розмова Зеленського і Трампа має відбутися вже цього тижня / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

Трамп сказав, що поговорить із Зеленським цього тижня

Трамп підтвердив візит Келлога в Україну

Очікується дві зустрічі Зеленського і Келлога

Президент США Дональд Трамп має намір цього тижня поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Незабаром в Україну має приїхати і американський спецпредставник по Києву і Москві Кіт Келлог.

Трамп поговорить із Зеленським

Як повідомляє Радіо Свобода, господар Білого дому напередодні Мюнхенської конференції заявив, що на тижні планує поговорити із Зеленським.

відео дня

Візит Келлога в Україну

Також Трамп підтвердив, що Келлог приїде в Україну. Проте не став уточнювати дату. Крім того, Келлог зустрінеться із Зеленським і на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Коротко про Трампа / Інфографіка: Главред

Хто такий Кіт Келлог? Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

Мирні плани Трампа - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що представники команди Трампа приїдуть в Україну вже цього тижня. Візит має відбутися ще до Мюнхенської конференції з безпеки.

Адміністрації Трампа не вистачить 100 днів, щоб завершити війну, написали журналісти The Telegraph. Кіт Келлог має намір провести перемовини з союзниками по НАТО до того, як план буде сформовано.

Україна "готова" передати США рідкоземельні ресурси в обмін на вже надану допомогу, сказав Дональд Трамп. За словами глави Білого дому, він хоче повернути гроші, витрачені на підтримку української держави.

Інші новини:

Радіо Свобода Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред