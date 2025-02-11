Трамп анонсував розмову із Зеленським і важливу зустріч в Україні

Коротко:
- Трамп сказав, що поговорить із Зеленським цього тижня
- Трамп підтвердив візит Келлога в Україну
- Очікується дві зустрічі Зеленського і Келлога
Президент США Дональд Трамп має намір цього тижня поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Незабаром в Україну має приїхати і американський спецпредставник по Києву і Москві Кіт Келлог.
Трамп поговорить із Зеленським
Як повідомляє Радіо Свобода, господар Білого дому напередодні Мюнхенської конференції заявив, що на тижні планує поговорити із Зеленським.
Візит Келлога в Україну
Також Трамп підтвердив, що Келлог приїде в Україну. Проте не став уточнювати дату. Крім того, Келлог зустрінеться із Зеленським і на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
Хто такий Кіт Келлог?
Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.
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Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що представники команди Трампа приїдуть в Україну вже цього тижня. Візит має відбутися ще до Мюнхенської конференції з безпеки.
Адміністрації Трампа не вистачить 100 днів, щоб завершити війну, написали журналісти The Telegraph. Кіт Келлог має намір провести перемовини з союзниками по НАТО до того, як план буде сформовано.
Україна "готова" передати США рідкоземельні ресурси в обмін на вже надану допомогу, сказав Дональд Трамп. За словами глави Білого дому, він хоче повернути гроші, витрачені на підтримку української держави.
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