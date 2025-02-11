Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Зброя Україні для захисту від РФ: документ про ленд-ліз уже в Конгресі, деталі

Андрій Ганчук
11 лютого 2025, 16:50
181
Ідея законопроєкту - допомогти Україні стримати військову агресію Росії і силою посадити Путіна за стіл перемовин.
Конгрес США, Україна
У Республіканській партії запропонували передавати зброю Україні в рамках ленд-лізу / Колаж: Главред, фото: посольство України в США, ua.depositphotos.com

Що відомо про законопроєкт про ленд-ліз:

  • Законопроєкт про ленд-ліз зареєстровано в Конгресі
  • Мета законопроєкту - допомога Україні захиститися від агресії РФ
  • Текст законопроєкту поки що не представлений

У Конгресі Сполучених Штатів уже зареєстровано законопроєкт, спрямований на відновлення механізму ленд-лізу для України. Його ініціатор - конгресмен-республіканець Джо Вілсон. Тексту документа поки що немає.

В описі документа йдеться про таке:

відео дня

"(Метою закону є необхідність, - ред.) надати президенту розширені повноваження щодо укладення угод з урядом України про надання в оренду або лізинг оборонних товарів цьому уряду для захисту цивільного населення в Україні від російського військового вторгнення, а також для інших цілей".

Утім, самого тексту законопроєкту на сайті американського парламенту поки що немає.

Ленд-ліз для України за часів адміністрації Байдена

Американський президент Джо Байден 9 травня 2022 року на тлі повномасштабної війни Росії проти України підписав закон про ленд-ліз для України. Механізм документа надавав США можливість серйозно прискорити постачання озброєнь, транспорту, продовольства, а також іншої допомоги Україні в оренду або безкоштовно.

Умови програми дозволяли Білому дому надавати Україні допомогу і не чекати, поки Конгрес виділить кошти для підтримки.

Утім, реально ленд-ліз так і не запрацював. Україна в рамках цього закону зброї не отримувала, а в жовтні 2023 року документ втратив чинність і не був продовжений.

Востаннє ленд-ліз реально використовувався за часів Другої світової війни. Штати постачали союзникам боєприпаси, техніку та інші необхідні компоненти для протистояння у війні нацистській Німеччині.

Хто такий Джо Вілсон?

Еддісон Грейвс "Джо" Вілсон-старший - американський політик, юрист. Член Палати представників США від 2-го виборчого пункту Південної Кароліни. Член Республіканської партії. У період з 1984 по 2001 рік представляв у Сенаті Південну Кароліну. Високопоставлений представник Комісії Конгресу США з безпеки і співробітництва в Європі (Гельсінської комісії). У листопаді 2021 року Вілсон спільно зі співголовою Комісії Конгресу США Комісії Конгресу США з безпеки і співробітництва в Європі Стівом Коеном представили резолюцію, в якій запропонували не визнавати Володимира Путіна легітимним президентом Росії після 7 травня 2024 року, пише Вікіпедія.

Ленд-ліз за президентства Трампа - новини за темою:

Раніше в інтерв'ю Главреду голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко припустив, що адміністрація Трампа може запустити військову допомогу Україні в рамках ленд-лізу на пільгових умовах.

"Тобто ми будемо розраховуватися за цей борг пізніше. Але головне - відновити військову допомогу Україні, а ще краще - збільшити її", - зазначав експерт і додав, що такий крок стане важелем тиску на Росію.

10 лютого конгресмен від Республіканської партії Джо Вілсон заявив, що збирається представити законопроєкт про ленд-ліз, ухвалення якого дасть змогу США передати Україні "переможну зброю".

"Сьогодні я представлю закон про першочерговий ленд-ліз, щоб надати президенту Трампу гнучкі повноваження для відправки переможної зброї нашим партнерам, включно з Україною", - сказав Вілсон.

За словами парламентарія, такий крок потрібен для того, щоб стримувати Росію і силою примусити Путіна до перемовин.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Конгрес США військова допомога ленд-ліз Республіканська партія США
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Зеленський запропонував обмін територіями між Україною та Росією: про що йдеться

Зеленський запропонував обмін територіями між Україною та Росією: про що йдеться

18:21Україна
"Я не знаю, подивимося": Зеленський хоче запропонувати Путіну обмін територіями

"Я не знаю, подивимося": Зеленський хоче запропонувати Путіну обмін територіями

17:23Україна
Зброя Україні для захисту від РФ: документ про ленд-ліз уже в Конгресі, деталі

Зброя Україні для захисту від РФ: документ про ленд-ліз уже в Конгресі, деталі

16:50Світ
Реклама

Популярне

Більше
Сильні снігопади та потужний мороз: названо дату найхолоднішої ночі

Сильні снігопади та потужний мороз: названо дату найхолоднішої ночі

Влупив майже 7-бальний шторм: в Україні вирує затяжна магнітна буря

Влупив майже 7-бальний шторм: в Україні вирує затяжна магнітна буря

Карта Deep State онлайн за 11 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

"Він мені й не потрібен": Тоня Матвієнко розповіла про шлюб з Арсеном Мірзояном

"Він мені й не потрібен": Тоня Матвієнко розповіла про шлюб з Арсеном Мірзояном

Ненавидять найбільше: названо найкращий засіб від щурів та мишей

Ненавидять найбільше: названо найкращий засіб від щурів та мишей

Останні новини

18:34

Трагічна авіакатастрофа: в аеропорту розбився літак відомого музиканта

18:21

Зеленський запропонував обмін територіями між Україною та Росією: про що йдеться

18:17

Жінка роками веде подвійне життя: як вона обдурила чоловіка і детектива

18:07

Силікон і діаманти в зубах: жінка зробила 500 процедур за 250 000 доларів

17:35

Гора смачнючих котлет за 50 грн: рецепт просто неймовірний

В Україні вдарить мороз з новою силою: синоптик Птуха про нове похолодання в УкраїніВ Україні вдарить мороз з новою силою: синоптик Птуха про нове похолодання в Україні
17:23

"Я не знаю, подивимося": Зеленський хоче запропонувати Путіну обмін територіями

17:20

"Ми маємо моральне право": Фіцо погрожує залишити Україну без газу

17:10

"А нащо нам брехати?": Анатолій Анатоліч відреагував на інтерв'ю Потапа у Дудя

17:04

Пес приніс дивну істоту: всі вважали її кротом, поки тварина не підросла

Реклама
16:58

РФ застосувала нову тактику ракетних ударів по Україні: що змінилось

16:50

Зброя Україні для захисту від РФ: документ про ленд-ліз уже в Конгресі, деталі

16:41

У Європі бояться, що РФ і США домовляться між собою без українців - FT

16:25

Чи зростуть тарифи на світло, воду і розподіл газу: в Верховній Раді відповіли

16:13

Японець помер найболючішою смертю у світі: що з ним сталося

16:10

"Виникнуть проблеми": Кім оцінив загрозу наступу росіян на Миколаїв

16:07

Повний місяць 12 лютого: яким 3 знакам зодіаку чекати миттєвої фінансової удачі

16:05

Не 5 і не 15 хвилин: скільки часу чекати перед тим, як змити чистячі засоби

15:50

"Я дуже боюся": Кличко назвав терміни закінчення війни в Україні

15:32

Трамп здатний провчити Путіна, РФ може нарватися на подвійний удар - ТукаВідео

15:31

Розвідка Британії назвала серйозну проблему Росії, яку не може вирішити Путін

Реклама
15:15

Україна купить російські реактори для добудови ХАЕС: скільки витратять

14:57

"Це жах": дружина зрадника Джигана запустила здоров'я сина, той у лікарні

14:55

"Мороз стрибатиме": синоптик назвала області, де буде найхолодніше

14:42

Заплатила $4, а коштує тисячі: жінка купила свічник, що виявився антикваріатом

14:15

Люблять прикрасити: 3 головні ошуканці серед знаків зодіаку

14:14

Кім Чен Ин відправив Путіну артилерію і готує війська: у Сеулі дізналися деталі

14:07

"Не сховаєшся": ЗСУ знищили рідкісний корабельний бомбомет "Смерч-2"

13:30

Нафтопереробні заводи РФ під прицілом: у Defense Express розкрили плани ЗСУ

13:26

Що чекає на Росію і режим Путіна найближчими роками: з'явився прогнозВідео

12:59

Зеленському потрібно знизити призовний вік для збереження підтримки Заходу - Bloomberg

12:24

Популярного російського ведучого паралізувало

12:17

Із залисинами та дикими кучерями: зрадниця Тодоренко опинилася під крапельницею

12:15

Україну примушуватимуть: Тука сказав, як Трамп буде закінчувати війнуВідео

12:12

Армія РФ почала різко наближатись до Костянтинівки: у ЗМІ розкрили загрозливу ситуацію

12:11

Сили оборони перехопили ініціативу: бійці досягли успіху на північ від Харкова

12:04

Найкрутіший сніданок із простих інгредієнтів замість звичайної яєчні - рецептВідео

11:55

Долар пішов угору, євро подешевшав: курс валют сьогодні

11:14

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 лютого (оновлюється)

11:11

Впливає на здоров'я і благополуччя: що про людину говорить дата народження

11:09

РФ вночі запустила по Україні 124 дрони і 19 ракет: ППО збила 57 ворожих БПЛА

Реклама
10:55

Які умови можуть означати закінчення війни в Україні: Жданов розкрив реальний сценарій

10:55

У Грузії судили співачку Ніно Катамадзе: що сталося

10:54

Китайський гороскоп на завтра 12 лютого: Бикам - дурниці, Мавпам - аварія

10:50

Атака РФ на Київську область: пошкоджено дитсадок і дві школи

10:48

Війська РФ спробували прорвати оборону на Покровському напрямку, деталі

10:40

РФ готує масовану атаку: Жданов оцінив, коли чекати удару і скільки ракет

10:23

"Вона пацієнт складний": невістка зрадниці Корольової бореться за здоров'я

10:17

Сильні снігопади та потужний мороз: названо дату найхолоднішої ночі

09:55

Трамп анонсував розмову із Зеленським і важливу зустріч в Україні

09:30

Війська РФ атакують плацдарм ЗСУ у Курській області: в ISW розкрили ситуацію

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти