Зброя Україні для захисту від РФ: документ про ленд-ліз уже в Конгресі, деталі

Що відомо про законопроєкт про ленд-ліз:
- Законопроєкт про ленд-ліз зареєстровано в Конгресі
- Мета законопроєкту - допомога Україні захиститися від агресії РФ
- Текст законопроєкту поки що не представлений
У Конгресі Сполучених Штатів уже зареєстровано законопроєкт, спрямований на відновлення механізму ленд-лізу для України. Його ініціатор - конгресмен-республіканець Джо Вілсон. Тексту документа поки що немає.
В описі документа йдеться про таке:
"(Метою закону є необхідність, - ред.) надати президенту розширені повноваження щодо укладення угод з урядом України про надання в оренду або лізинг оборонних товарів цьому уряду для захисту цивільного населення в Україні від російського військового вторгнення, а також для інших цілей".
Утім, самого тексту законопроєкту на сайті американського парламенту поки що немає.
Ленд-ліз для України за часів адміністрації Байдена
Американський президент Джо Байден 9 травня 2022 року на тлі повномасштабної війни Росії проти України підписав закон про ленд-ліз для України. Механізм документа надавав США можливість серйозно прискорити постачання озброєнь, транспорту, продовольства, а також іншої допомоги Україні в оренду або безкоштовно.
Умови програми дозволяли Білому дому надавати Україні допомогу і не чекати, поки Конгрес виділить кошти для підтримки.
Утім, реально ленд-ліз так і не запрацював. Україна в рамках цього закону зброї не отримувала, а в жовтні 2023 року документ втратив чинність і не був продовжений.
Востаннє ленд-ліз реально використовувався за часів Другої світової війни. Штати постачали союзникам боєприпаси, техніку та інші необхідні компоненти для протистояння у війні нацистській Німеччині.
Хто такий Джо Вілсон?
Еддісон Грейвс "Джо" Вілсон-старший - американський політик, юрист. Член Палати представників США від 2-го виборчого пункту Південної Кароліни. Член Республіканської партії. У період з 1984 по 2001 рік представляв у Сенаті Південну Кароліну. Високопоставлений представник Комісії Конгресу США з безпеки і співробітництва в Європі (Гельсінської комісії). У листопаді 2021 року Вілсон спільно зі співголовою Комісії Конгресу США Комісії Конгресу США з безпеки і співробітництва в Європі Стівом Коеном представили резолюцію, в якій запропонували не визнавати Володимира Путіна легітимним президентом Росії після 7 травня 2024 року, пише Вікіпедія.
Ленд-ліз за президентства Трампа - новини за темою:
Раніше в інтерв'ю Главреду голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко припустив, що адміністрація Трампа може запустити військову допомогу Україні в рамках ленд-лізу на пільгових умовах.
"Тобто ми будемо розраховуватися за цей борг пізніше. Але головне - відновити військову допомогу Україні, а ще краще - збільшити її", - зазначав експерт і додав, що такий крок стане важелем тиску на Росію.
10 лютого конгресмен від Республіканської партії Джо Вілсон заявив, що збирається представити законопроєкт про ленд-ліз, ухвалення якого дасть змогу США передати Україні "переможну зброю".
"Сьогодні я представлю закон про першочерговий ленд-ліз, щоб надати президенту Трампу гнучкі повноваження для відправки переможної зброї нашим партнерам, включно з Україною", - сказав Вілсон.
За словами парламентарія, такий крок потрібен для того, щоб стримувати Росію і силою примусити Путіна до перемовин.
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