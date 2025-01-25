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"Найефективніші хлопці": Кім висловився про зниження призовного віку до 18 років

Юлія Закрепа
25 січня 2025, 17:10оновлено 25 січня, 17:42
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Віталій Кім розповів, що найкращий вік для мобілізації в Україні від 18 до 25 років.
'Найефективніші хлопці': Кім висловився про зниження призовного віку до 18 років
Чи зменшать мобілізаційний вік в Україні / колаж: Главред, фото: 21 окрема механізована бригада, Миколаївська ОВА

Ключові тези Кіма:

  • Найефективніші хлопці на війні віком 18-25 років
  • Ще Залужний казав, що треба знизити мобілізаційний вік

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловився про зниження призовного віку в Україні.

"Це не популярне рішення. Ще Залужний казав, що треба це робити. Насправді, найефективніші хлопці - це 18-25 років. Їх багато. Кальянщик мій був хлопцем, який завжди якийсь проблемний, пішов туди. Він вже настріляв коробок там 20 з чимось, от руки в нього стоять і все, медалі нагороди в нього державні - красавчик. Просто тому що ти молодий сильний, швидко думаєш і маєш хист до технологій, то це безумовно ефективно", - каже Віталій Кім в інтерв’ю ТСН.

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Втім, він зауважив, що не знає, правильне це рішення, чи ні, адже не володіє даними, щоб зробити такий висновок.

"Я мислю відразу паралельно в двох площинах. Перша - це державна позиція, друга - це особиста. Що таке особиста, це коли в тебе є син, брат і таке інше. Я можу казати, в принципі, ну маю право, тому що мій молодший брат не призовного віку пішов в армію і зараз командир роти, сестра служить, всі знайомі служать. Я маю право казати свою думку… Але висновки не роблю, тому що це питання складне і важке", - каже Віталій Кім.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що стало відомо, які три категорії студентів можуть призвати у 2025 році. В Україні не передбачена мобілізація для студентів, які здобувають першу вищу освіту. Втім, здобуття другої або третьої вищої освіти більше не даватимуть право на відстрочку.

Віталій Кулик оцінив вимогу США про зниження віку мобілізації в Україні до 18 років. Експерт не виключив, що у Дональда Трампа можуть підтримати цю ідею, але це не є базовим питанням на порядку денному. Йдеться про питання військового керівництва і раціональності використання військової техніки та допомоги, наданої Україні.

Рада прийняла законопроєкт про базову військову підготовку. Ярослав Железняк повідомив, що Рада проголосувала в цілому за законопроєкт про базову військову підготовку - проходження для жінок буде виключно добровільним.

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