"Мороз стрибатиме": синоптик назвала області, де буде найхолодніше

Ви дізнаєтеся:
- Яка погода в Україні буде найближчими днями
- Погода 13-15 лютого в Україні
У середу, 12 лютого, на погоду в Україні все ще впливатиме антициклон. Саме тому опадів у вигляді снігу не варто очікувати.
Про це повідомляє у Facebook синоптик Наталка Діденко.
"Мороз найближчим часом буде стрибати і маскуватися під ласкавого, але ви не вірте. Тому що все одно до кінця місяця, принаймні за попередніми прогнозами, домінуватиме холодна погода", - зазначила Діденко.
За її словами, найближчої ночі прогнозується від -5 до -11 градусів, найхолодніші області - Луганська, Харківська, Сумська. А ось удень у середу очікується від -2 до -6 градусів. Водночас на півдні України та в західних областях буде відчутно тепліше, до +3 градуси, а на Закарпатті до +7 градусів.
У Києві завтра буде сухо і морозно. Стовпчик термометра вночі показуватиме до -9 градусів, а вдень -2 градуси.
За даними Діденка, 13-15 лютого в Україні дійсно трохи підвищиться температура повітря.
А вже з п'ятниці, 14-го лютого, починаючи із західних областей Україну накриють атмосферні фронти, які принесуть сніг.
"Усі мрійники про сніг і сніжки можуть уже порадіти. Зима триває, мороз переважатиме, що логічно взимку, як не кажіть, сніг - буде", - написала вона.
За даними Укргідрометцентру, 12 лютого в Україні середня температура вдень буде -4°...-2°, вночі -8°...-10°. А 13 лютого в Україні вдень буде 0°...-2°, вночі -7°...-9°.
Погода в Україні - останні прогнози
Укргідрометцентр повідомив, яка погода буде в лютому. У 2025 році погода в лютому буде теплішою, ніж зазвичай. Щодо опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше за норму. Найближчими днями на Україну очікують погодні зміни: змішані опади та помітне похолодання.
До того ж синоптик повідомила про те, що зима повертається в Україну. Позначки термометра опустяться нижче нуля. На півдні та південному сході прогнозуються помірні снігопади та мокрий сніг, можливе налипання та ускладнення ситуації на дорогах. У Криму очікується сильний дощ.
Погода в Україні найближчим часом буде ще морознішою. Як розповіла в інтерв'ю Главреду синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, з 15 лютого в Україну прийде атмосферний фронт зі снігопадом.
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Хто така Наталя Діденко
Наталя Діденко - українська метеорологиня, телеведуча, блогерка. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.
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