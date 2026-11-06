"Це була помилка": Маск поширив допис про рішення SpaceX дати Україні Starlink

Репост з'явився через кілька тижнів після того, як SpaceX знизила швидкість сервісу для українських військових.

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Який допис про Starlink для України поширив Маск / Колаж: Головред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео, 92 ОШБр

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Маск поширив допис про помилку SpaceX зі Starlink для України

Сам мільярдер репост ніяк не прокоментував

Мультимільярдер Ілон Маск поширив у соцмережі X допис акаунту Whole Mars Catalog, автор якого вважає помилкою рішення SpaceX дати Україні доступ до Starlink на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Автор допису нагадує, що на старті великої війни компанія безоплатно передала українцям тисячі терміналів і взяла на себе мільйонні витрати на обслуговування мережі. Тепер він дає цим рішенням іншу оцінку.

"Озираючись назад, це була помилка з боку SpaceX. Те, що починалося як інтернет-доступ для цивільних, стало основою для автономних дронів-убивць. А тепер, якщо вони не підтримують військове використання, їх критикують у пресі", - йдеться у дописі, який репостнув Маск.

Сам мільярдер не додав до допису жодного слова й обмежився мовчазним репостом. Він з'явився на тлі гострої суперечки між SpaceX і Києвом щодо роботи сервісу на фронті.

Starlink / Інфографіка: Главред

Як обмеження роботи Starlink вдарило по ЗСУ

Главред писав, що за словами радника президента з технологічних інновацій у ЗСУ Сергія (Флеша) Бескрестнова, обмеження змусило безпілотники літати повільніше, ніж зазвичай, що спростило росіянам їх виявлення або ухилення від них.

Також нещодавнє обмеження швидкості позначилося на українських вертольотах, які переслідують російські "Шахеди". В цілому рішення США стало відчутними майже відразу, оскільки цю систему використовують багато підрозділів.

Обмеження роботи Starlink в Україні - новини за темою

Нагадаємо, Главред писав, що Ілон Маск, взявши на себе відповідальність за обмеження Starlink/Starshield для України, намагався знайти собі алібі перед можливим розслідуванням щодо цього рішення.

Раніше повідомлялося, що обмеження роботи Starlink в Україні, запроваджені за рішенням Ілона Маска, загострили тривогу союзників США через залежність від супутникової мережі SpaceX.

Напередодні стало відомо, що Україна домоглася відновлення повноцінної роботи супутникових систем Starlink і Starshield, а також обміну розвідувальними даними зі США.

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Про персону - Ілон Маск Ілон Рів Маск - інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів "Tesla Inc.", що керує заводом Tesla. Входить до ради директорів компанії "SolarCity", заснованої його двоюрідними братами. Під час російського вторгнення Ілон Маск публічно підтримав Україну і забезпечив постачання сервісів глобальної супутникової системи Starlink на територію України після офіційного звернення Михайла Федорова - міністра цифрової трансформації України - 27 лютого 2022 року. 3 жовтня 2022 року Маск опублікував у Twitter твіт, який багато людей сприйняло як такий, що фактично підтримує російську пропаганду. Цей твіт призвів до бурхливих негативних реакцій, внаслідок чого акції Tesla впали в ціні на 8,5 % протягом 12 годин, а сам Маск отримав загальний осуд деяких впливових осіб. Йому навіть іронічно запропонували "віддати Аляску, історичну територію росії до 1867 року для того, щоб задобрити путіна?" На твіт відреагував Президент України Володимир Зеленський, який запропонував проголосувати за: Ілона Маска, який за Україну або Ілона Маска, який за Росію. На початку листопада 2023 року Маск заявив, що Україні час йти на переговори з Росією, щоб уникнути нових смертей на фронті. 13 лютого 2024 року Ілон Маск висловився проти законопроєкту США щодо надання фінансової допомоги Україні та закликав американців тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні. На його думку, Путін не може програти війну й тому не потрібно допомагати Україні, повідомляє Вікіпедія.

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