Передання США рідкоземельних металів на $500 млрд: Трамп заявив про згоду України

Президент США хоче отримати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи буде досягнуто мирної угоди з Росією.

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Трамп заявив, що Київ погодився передати США рідкоземельні метали на $500 млрд / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНІАН

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Трамп хоче повернути гроші, надані США Україні

Київ нібито погодився передати рідкоземельні мінерали на 500 млрд доларів

Президент Дональд Трамп заявив, що США повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться успішно укласти мирну угоду між Києвом і Москвою. За його словами, Україна вже погодилася передати Штатам рідкоземельні метали на суму 500 мільярдів доларів як оплату за військову допомогу, яку Вашингтон уже надав.

В ефірі Fox News Трамп заявив, що "понад 300 мільярдів доларів", які США надали Україні, затьмарюють внесок інших країн у військові дії.

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"Вони можуть укласти угоду. Вони можуть не укласти угоду. Вони можуть стати російськими коли-небудь, або вони можуть не стати російськими коли-небудь. Але всі гроші, які ми витратили, я сказав, що хочу їх повернути", - сказав президент США.

Він стверджує, що Україна "по суті погодилася" передати США рідкоземельні мінерали на півтрильйона доларів як плату за військову допомогу.

"Я сказав їм, що мені потрібно рідкоземельних [мінералів] на суму, еквівалентну приблизно 500 мільярдам доларів, і вони, по суті, погодилися це зробити", - повідомив Трамп.

"У них є надзвичайно цінні землі з погляду рідкоземельних мінералів, з погляду нафти і газу, з погляду інших речей. Я хочу, щоб наші гроші були захищені, тому що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів в Україні", - додав глава Білого дому.

Дивіться відео - Трамп зробив заяву про передачу США рідкоземельних металів Україні:

Передача рідкоземельних металів США

Президент США Дональд Трамп хоче отримати рідкоземельні метали України в обмін на допомогу від Америки.

Україна може погодитися на передачу рідкоземельних металів США. Відповідна ідея про спільний видобуток металів фігурувала навіть у "плані перемоги" Зеленського. Як пишуть ЗМІ з посиланням на джерело в Офісі президента, восени Зеленський обговорював це питання з Трампом.

"Це було пунктом плану перемоги. У нас є спеціальні ресурси, зокрема рідкоземельні ресурси, уран, літій, титан, і важливо, щоб це не дісталося Росії. Тому президент пропонував, щоб це було спеціально захищено і спеціально використовувалося з ключовими партнерами", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Главред, у листопаді минулого року журналісти Financial Times писали, що план перемоги Зеленського передбачає, зокрема, і доступ США до природних ресурсів України в обмін на військову допомогу. Також Київ нібито запропонував американцям замінити війська Штатів у Європі на українські військові сили.

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Мирний план Трампа - що відомо Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції. У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа": заморожування війни;

окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";

Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову. Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить. 6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України. Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент. Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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