РФ вночі запустила по Україні 124 дрони і 19 ракет: ППО збила 57 ворожих БПЛА

Унаслідок ворожої атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина.

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РФ завдала по Україні ракетно-дронового удару / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

РФ запустила по Україні понад 120 дронів

Збито 57 ворожих дронів, 66 БпЛА було локаційно втрачено

У ніч на 11 лютого 2025 року російські окупанти здійснили комбінований повітряний удар по Україні з використанням ракет різних типів повітряного, наземного та морського базування. Під удар потрапили об'єкти газовидобувної промисловості в Полтавській області.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, армія РФ застосувала до 19 крилатих, балістичних і керованих авіаційних ракет.

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Також ворог атакував 124 ударні БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори інших типів напрямків: Міллерове, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття повітряного нападу противника залучалася авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Збито 57 ворожих дронів, 66 БпЛА не досягли цілей (локаційно втрачені) / t.me/kpszsu

Станом на 10:00 відомо, що збито 57 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники інших типів у 12 областях, а саме в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській.

64 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Ракетний удар по Україні 11 лютого 2025 року

Як повідомляв Главред, вранці у вівторок, 11 лютого, у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ заявили про ракетну атаку РФ. Фіксувалися перші крилаті ракети на Полтавщині та Сумщині.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив про чергову атаку на енергосистему України. За його словами, вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Зранку під прицілом була енергетика. У зв'язку з масованою атакою РФ було запроваджено аварійні відключення світла.

Пізніше стало відомо, що армія вкотре атакувала Полтавщину. Унаслідок ракетного удару без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району.

У Бориспільському районі Київської області російські дрони пошкодили дитячий садок, дві будівлі школи, дитячий майданчик і приватний будинок.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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