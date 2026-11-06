"Ціль — не цифри": Alyona Alyona вразила своїм схудненням після операції

Alyona Alyona відверто розповіла про перші зміни після баріатричної операції.

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Скільки важить Alyona Alyona / колаж: Главред, фото: instagram.com, Alyona Alyona

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З якою вагою співачка лягла на операційний стіл

Скільки кілограмів схудла Alyona Alyona за два тижні

Відома українська реп-виконавиця та авторка пісень Alyona Alyona поділилася з шанувальниками першими результатами після перенесеної операції зі зменшення шлунка. Зірка чесно зізналася в Instagram, як змінилися цифри на вагах всього за два тижні.

Як розповіла артистка у своєму Instagram, операція відбулася 22 жовтня. На момент хірургічного втручання її вага становила 132 кілограми, а через два тижні на вагах з’явилася позначка 120,7 кг. Таким чином, за цей час співачка схудла приблизно на 12 кілограмів.

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При цьому Alyona Alyona підкреслила, що головне для неї - не швидке схуднення заради естетики, а внутрішні зміни та трансформація звичок.

Alyona Alyona продемонструвала фігуру в білизні / фото: instagram.com, Alyona Alyona

"22.10 мені зробили операцію. І після цього щодня мене запитують: „Ну що, ти вже скільки скинула?". Люди люблять приміряти на себе щось бажане. Навіть якщо це уявне. Але моя ціль - не цифри. А процес. Процес змін, нових навичок, перерозподілу пріоритетів. Процес вибору себе. Це головне. Дякую всім, хто прийшов сюди з добром і поділяє мій шлях", - зазначила виконавиця.

При цьому процес відновлення дається артистці непросто і не обходиться без зривів. Незважаючи на сувору медичну заборону на вживання твердої їжі в післяопераційний період, Alyona Alyona не втрималася і з’їла мамин млинець. Цей епізод викликав у неї сильні переживання: співачка відкрито зізналася, що їй, як і раніше, важко контролювати тягу до їжі.

Як схудла Alyona Alyona / фото: instagram.com, Alyona Alyona

Раніше реперка зізнавалася, що тривалий час відкладала операцію, хоча лікарі стверджували, що це її єдиний вихід. До цього вона намагалася схуднути за допомогою спорту та спеціальних ін’єкцій, однак досягти бажаного результату так і не вдалося.

Alyona Alyona / інфографіка: Главред

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Про персону: Alyona Alyona Alyona Alyona (справжнє ім'я - Олена Олегівна Савраненко) - українська хіп-хоп- та реп-виконавиця. Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме разом із Jerry Heil, повідомляє "Вікіпедія".

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