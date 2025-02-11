Армія РФ почала різко наближатись до Костянтинівки: у ЗМІ розкрили загрозливу ситуацію

Навколо Костянтинівки є три активних напрямки, де окупанти намагаються наступати.

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Яка ситуація на фронті / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

Ключові тези Крамченкова:

РФ готує наступ на фланги оборони ЗСУ поблизу Костянтинівки

Як просуваються росіяни на фронті

Головний редактор "Суспільне. Донбас" Андрій Крамченков повідомив, що окупанти все ближче до Костянтинівки, тому вже ширший спектр озброєнь може застосовуватися по цьому місту.

"Навколо Костянтинівки є три активних напрямки. Костянтинівка - це ближній тил угруповання, яке обороняє з одного боку Часів Яр, з іншого - Курдюмівку і Торецьк. Тобто, якщо подивитись на мапу, є дуга навколо Костянтинівки. На півночі вона спирається на Часів Яр, вершина цієї дуги - Курдюмівка, і на півдні - це майже повністю зруйнований Торецьк", - пояснив Крамченков в ефірі телеканалу Еспресо. відео дня

За словами головного редактора "Суспільне. Донбас", удари по Костянтинівці можна сприймати як удар у тил угруповання, яке обороняє три напрямки.

Що відомо про Часів Яр / Інфографіка: Главред

"Водночас ці три напрямки є флангами оборони Костянтинівки. Те, що почастішали удари, раніше я пов'язував із тим, що росіяни виходять на висоти, але військові цю ідею відкидають і кажуть, що мова йде про відстань. Росіяни все ближче до Костянтинівки, тому вже ширша номенклатура озброєнь може застосовуватись по цьому місту", - наголосив Крамченков.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ЗСУ відновили кілька позицій на важливому напрямку. Аналітик DeepState Роман Погорілий повідомив, що Сили оборони України відновили кілька позицій у районі Покровська Донецької області. Також у районі біля Покровська вдалося тактично поліпшити позиції в районі Дачинського та Водяного Другого.

ЗСУ почали контратаки по всій лінії фронту. Хоч загарбники продовжують наступати на Донбасі, проте останніми тижнями українські військові розпочали локалізовані контратаки по всій лінії фронту, йдеться у матеріалі Le Figaro. Просування українців не є вражаючим, але суттєвим.

РФ обрала нову ціль для просування на фронті. У разі захоплення російськими окупантами міста Часів Яр Донецької області, ворог може продовжити просування по лінії фронту. Дмитро Запорожець розповів про певні загрози на передовій.

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