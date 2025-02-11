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Війська РФ спробували прорвати оборону на Покровському напрямку, деталі

Андрій Ганчук
11 лютого 2025, 10:48
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Російські окупанти зруйнували деякі позиції Сил оборони на Покровському напрямку.
Фронт, війська РФ
Російські окупанти атакують на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: DeepState, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Головне зі зведення Хортиці:

  • Війська РФ намагалися прорвати оборону на Покровському напрямку
  • Ворог зруйнував деякі українські позиції
  • Сили оборони працюють над стабілізацією ситуації

Війська агресора Росії здійснили спробу прориву оборони ЗСУ на Покровському напрямку. Деякі українські позиції було зруйновано. Найгарячіша ситуація на фронті - навколо Покровська.

Ситуація на Покровському напрямку

Як повідомили в угрупованні Хортиця, ворог активізувався, зокрема, і на Покровському напрямку.

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Окупанти здійснили спробу реалізувати свою перевагу в силах і засобах для прориву оборони в районі Баранівки, Водяного Другого, Миролюбівки, Луча, Лисівки, Даченського, Удачного, Успенівки, Надіївки, Андріївки та Дачного.

Війська РФ зруйнували частину позицій

Крім того, внаслідок російських штурмів із застосуванням вогневого впливу, противник зруйнував деякі наші позиції.

Сили оборони вживають необхідних заходів, щоб не допустити погіршення тактичного становища.

Війська РФ спробували прорвати оборону на Покровському напрямку, деталі
Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Бої в районі Покровська - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, у Хортиці говорили, що ворог намагається обійти Покровськ і перерізати траси, які ведуть до міста. Мета росіян - перекрити або обмежити роботу української логістики.

У Нацгвардії України раніше заявили, що війська РФ накопичують сили на чотирьох напрямках: Торецькому, Покровському, Лиманському та Куп'янському. Ворог поповнює свої втрати.

Силам оборони України вдалося відновити деякі позиції на Покровському напрямку і в Курській області, розповіли 10 лютого аналітики DeepState. Утім, ворог закріплюється на стратегічно важливому перехресті траси Покровськ-Костянтинівка.

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Покровськ - що про нього відомо

Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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