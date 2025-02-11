'Ми готові, я готовий': зустріч Зеленського і Трампа може відбутись у Вашингтоні

Зеленський висловив готовність о переговорів із Трампом і заявив про те, що команди обох президентів вже визначають дату і план зустрічей у США.

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Зустріч Зеленського і Трампа може відбутись у Вашингтоні / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

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Зеленський проведе переговори із віце-президентом США у Мюнхені

Зустріч президентів України та США може відбутись у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський після проведення Мюнхенської конференції з безпеки може вирушити до Вашингтону для переговорів із новим президентом США Дональдом Трампом. Про це йдеться у матеріалі Guardian.

Зазначається, що наприкінці тижня Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки, де планує зустріч із віце-президентом США Джей-Ді Венсом.

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Також він проведе переговори з членами команди Трампа та впливовими сенаторами, однак дата зустрічі з самим Трампом поки що не визначена. Водночас його команда працює над її організацією.

У матеріалі також нагадують, що на вихідних Трамп заявив про намір зустрітись із Зеленським цього тижня, і не виключено, що український лідер з Мюнхена вирушить до Вашингтона.

"Ми сподіваємося, що наші команди визначать дату і план зустрічей у США; як тільки це буде узгоджено, ми готові, я готовий", - сказав він.

Крім того, під час вечірнього звернення у Telegram Володимир Зеленський висловив готовність до переговорів із американською стороною.

"Вже готові до зустрічі з представниками Сполучених Штатів і найближчим часом перемовини на багатьох рівнях", - зазначив він.

Що відомо про Мюнхенську конференцію з безпеки / Інфографіка: Главред

Політика Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп цього тижня планує провести розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Також очікується візит до України спеціального представника США з питань Києва та Москви Кіта Келлога. Як повідомляє Радіо Свобода, Трамп заявив про свій намір поговорити із Зеленським напередодні Мюнхенської конференції.

За даними The New York Post, Трамп хоче укласти з Україною угоду на $500 млн щодо видобутку корисних копалин і газу в обмін на гарантії безпеки. Він наголосив, що така домовленість могла б стати частиною потенційної мирної ініціативи.

Водночас існує ризик, що Москва та Вашингтон можуть дійти згоди, обійшовши інтереси як України, так і Європи. Європейські країни усвідомлюють цю загрозу й намагаються не допустити такого сценарію, пише редакційний директор Le Monde Сільві Кауфман у своїй статті для Financial Times.

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Що відомо про The Guardian The Guardian - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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