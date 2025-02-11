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Зеленський запропонував обмін територіями між Україною та Росією: про що йдеться

Юрій Берендій
11 лютого 2025, 18:21
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Україна готова запропонувати Росії прямий обмін територіями та відмовитись від Курщини у разі початку мирних переговорів, зазначив Зеленський.
Зеленський запропонував обмін територіями між Україною та Росією: про що йдеться
Зеленський анонсував обмін територіями з Росією / Колаж: Главред

Про що сказав Зеленський:

  • Україна готова обмінятись територіями з Росією
  • Продовження військової допомоги від США є критично важливим для України
  • Розгортання миротворчого контингенту в Україні чисельністю менше 100-150 тисяч не матиме сенсу

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю виданню The Guardian, у якому розповів про актуальну ситуацію на фронті, підтримку західних партнерів та виклики, з якими стикається Україна у війні проти Росії. Він окреслив ключові пріоритети української влади та наголосив на важливості міжнародної допомоги для зміцнення обороноздатності країни.

Главред зібрав головні заяви Володимира Зеленського щодо мирних переговорів та війни в Україні.

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Про допомогу США та гарантії безпеки

Володимир Зеленський застеріг, що у разі припинення підтримки України з боку США за президентства Дональда Трампа, Європа не зможе самостійно компенсувати цю втрату.

"Є голоси, які кажуть, що Європа може запропонувати гарантії безпеки без американців, і я завжди кажу "ні". Гарантії безпеки без Америки не є реальними гарантіями безпеки", - сказав український президент

Про мирні переговори

Трамп заявляв про намір завершити війну в Україні, проте існують побоювання, що посередницька угода з його участю може змусити Київ капітулювати перед жорсткими вимогами Володимира Путіна.

Зеленський підкреслив, що готовий до переговорів, але лише з "позиції сили". Він також висловив намір запропонувати американським компаніям вигідні умови для участі у відновленні України, щоб залучити Трампа до підтримки українських інтересів.

"Ті, хто допомагає нам рятувати Україну, [матимуть – ред.] шанс відновити її разом з українським бізнесом, разом зі своїм бізнесом. Про всі ці речі ми готові говорити детально", - сказав він.

Про обмін територіями з Росією

Якщо Трамп зможе організувати переговори між Україною та Росією, Зеленський має намір запропонувати прямий обмін територіями, зокрема відмову України від земель у Курській області, які Київ утримує після несподіваного наступу пів року тому.

"Ми обміняємо одну територію на іншу", - сказав він.

Водночас український лідер визнав, що наразі не може сказати, яку саме частину окупованих територій Україна вимагатиме у відповідь.

"Я не знаю, подивимося. Але всі наші території важливі, тут немає пріоритету", - сказав він.

Зустріч та переговори із "командою Трампа"

Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися в Мюнхені з іншими представниками "команди Дональда Трампа" та впливовими сенаторами. Водночас дата особистої зустрічі із самим Трампом поки що не визначена, хоча команда Зеленського працює над її організацією.

Раніше Трамп заявив, що, ймовірно, зустрінеться із Зеленським цього тижня, а також не виключив, що український президент може прилетіти до Вашингтона після участі в заходах у Мюнхені.

"Ми сподіваємося, що наші команди визначать дату і план зустрічей у США; як тільки це буде узгоджено, ми готові, я готовий", - сказав Зеленський.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Які найгучніші передвиборчі обіцянки Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Він також підкреслив значення зустрічі президента США з українською делегацією напередодні переговорів з Путіним, утім утримався від критики на адресу Трампа через його неоднозначні заяви.

"Очевидно, що він не дуже хоче, щоб усі знали деталі, і це його особисте рішення", - сказав він.

Про доступ США до українських рідкоземельних металів

Одним із ключових питань для обговорення є можливий пріоритетний доступ США до українських рідкісноземельних ресурсів. Ця тема викликала особливий інтерес у Трампа, який неодноразово згадував її у своїх нещодавніх виступах.

За словами Зеленського, він уперше запропонував цю ідею Трампу у вересні під час зустрічі в Нью-Йорку й тепер має намір представити більш детальний план щодо залучення американських компаній як до відбудови України, так і до видобутку її природних ресурсів.

Український президент наголосив, що його країна має найбільші в Європі запаси урану та титану. Він підкреслив, що для США стратегічно важливо не допустити їхнього потрапляння до Росії, Китаю, Ірану чи Північної Кореї. Окрім геополітичних міркувань, цей проєкт також має суттєвий фінансовий потенціал.

"Ми говоримо не тільки про безпеку, а й про гроші... Цінні природні ресурси, де ми можемо запропонувати нашим партнерам можливості, яких раніше не було, інвестувати в них... Для нас це створить робочі місця, для американських компаній це створить прибутки", - сказав Зеленський.

Зеленський запропонував обмін територіями між Україною та Росією: про що йдеться
Що таке рідкоземельні метали і які є в Україні / Інфографіка: Главред

Зеленський наголосив, що продовження військової підтримки США є критично важливим для безпеки України, зокрема навівши як приклад ефективність американських систем ППО Patriot.

"Тільки Patriot може захистити нас від усіх видів ракет, тільки Patriot. Є й інші [європейські - ред.] системи... але вони не можуть забезпечити повний захист... Тож навіть на цьому маленькому прикладі ви бачите, що без Америки гарантії безпеки не можуть бути повними", - сказав він.

Зеленський запропонував обмін територіями між Україною та Росією: про що йдеться
Що відомо про ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Про введення миротворців до України

Заяви Дональда Трампа щодо України досі залишаються фрагментарними та суперечливими, однак у них простежується ключова теза: він прагне досягти угоди про припинення війни, але відповідальність за підтримання миру після цього, на його думку, повинна лягти на Європу.

У відповідь президент Франції Еммануель Макрон висунув ідею розгортання європейських миротворчих сил в Україні після укладення угоди про припинення вогню. Зеленський наголосив, що така місія буде ефективною лише за умови її масштабного розгортання.

"Що стосується ідеї Еммануеля, якщо це буде частиною [гарантії безпеки – ред.], то так, якщо це буде 100-150 тисяч європейських військових, то так. Але навіть тоді ми не будемо на одному рівні з російською армією, яка протистоїть нам", - сказав він.

За його словами, обмежена миротворча присутність не матиме сенсу, якщо вона не супроводжуватиметься гарантіями активного спротиву Росії в разі відновлення бойових дій.

"Я буду відвертим з вами, я не думаю, що війська ООН або щось подібне коли-небудь дійсно допомогло комусь в історії. Сьогодні ми не можемо підтримати цю ідею. Ми за [миротворчий – ред.] контингент, якщо він є частиною гарантії безпеки, і я ще раз підкреслюю, що без Америки це неможливо", - додав він.

Про Байдена

Зеленський, відповідаючи на запитання, чи увійде Байден в історію як рятівник України або як лідер, що надто повільно реагував на загрозу з боку Путіна, розсміявся і зазначив, що наразі дати однозначну відповідь "дуже важко".

Він розкритикував початкову нерішучість Байдена щодо надання Україні зброї, зауваживши, що ця недовіра лише зміцнила впевненість Росії. Водночас Зеленський підкреслив, що Україна вдячна за всю подальшу підтримку.

За його словами, остаточну оцінку діям Байдена можна буде дати лише з часом.

"Історія показує, що є багато речей, яких ви просто не знаєте, що відбувалося за лаштунками, які були переговори... важко все це охарактеризувати сьогодні, тому що ми не знаємо всього. Пізніше будемо знати, будемо знати все", - резюмував Зеленський.

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